Die Regierung in Italien greift durch - mit drastischen Maßnahmen: Wer in dem Land gegen Ausgangssperren verstößt, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verhängt worden sind, wird künftig noch härter bestraft. In einem jetzt veröffentlichten Dekret heißt es: Wer positiv auf eine Corona-Infektion getestet wurde und sich vorsätzlich nicht an die Quarantäneauflagen halte, könne mit Gefängsnisstrafen von bis zu fünf Jahren bestraft werden. Außerdem sind bei Verstößen Geldstrafen von bis zu 3000 Euro möglich. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Viele Anzeigen wegen Verstößen gegen Ausgangsverbote

Bisher waren in Italien bereits Geldstrafen von rund 200 Euro und Haftstrafen bis zu drei Monaten möglich.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat die Polizei im Land seit dem 10. März - als die Ausgangsverbote ausgesprochen worden waren, rund zwei Millionen Menschen kontrolliert. Dabei seien mehr als 100.000 Anzeigen wegen Verstöße verhängt worden.

Kontrolliert wurden zum Beispiel Menschen, die versuchen, aus dem stark von der Covid-19-Krankheit betroffenen Norden in Ferienhäuser und zu Familien in den Süden zu fahren. Das ist nicht erlaubt. Außerdem gehen Sportler joggen, oder Menschen besuchen Freunde. Man darf jedoch die Wohnung nur verlassen, wenn man zum Beispiel unbedingt zur Arbeit muss, zum Arzt oder zum Einkaufen.

Zahl der Corona-Infizierten in Italien steigt weiter

Die Zahl der Menschen, die in Italien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden, stieg bis Dienstag auf mehr als 69.000.

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus gelten bis 3. April. Conte sagte, Gerüchte über eine Verlängerung bis Ende Juli seien komplett falsch.