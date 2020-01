Nun hat das Coronavirus auch Deutschland erreicht. Nachdem vier Fälle in Bayern bestätigt wurden, und auch Verdachtsfälle in Stuttgart gemeldet wurden, ist die Sorge sich anzustecken nachvollziehbar. Neben der so genannten Tröpfcheninfektion durch Husten, Niesen und Sprechen sind die Hände die häufigsten Überträger von den aktuellen Krankheitserregern.

Händewaschen schützt vor Infektionen

Hände kommen oft mit Keimen in Berührung und können diese auf alles übertragen, das im Anschluss angefasst wird. So können beispielsweise Krankheitserreger beim Händeschütteln oder bei der Benutzung gemeinsamer Gegenstände leicht von einem Menschen zum anderen gelangen. Sobald man dann mit seinen Händen das Gesicht berührt, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase und Augen in den Körper gelangen und eine Infektion auslösen. Das kann auch beim Coronavirus der Fall sein. Das Händewaschen stoppt diesen Übertragungsvorgang.

Wie wasche ich meine Hände richtig?

Einem Bericht der Welt zufolge scheiterten in einer US-Studie 98 Prozent der Probanden am richtigen Händewaschen. Die Vorgehensweise ist dabei unkompliziert und besteht aus nur fünf Schritten:

Zuerst die Hände unter fließendem Wasser anfeuchten

Die Hände mit ausreichend Seife komplett einschäumen. Flüssigseife eignet sich besser als feste Seife, da Seifenstücke oft mit Keimen verschmutzt sind

Wichtig ist, dass man auch die Zwischenräume der Finger, die Fingerkuppen und den Handrücken über 20 bis 30 Sekunden reinigt

Nun spült man die Seife ausführlich unter fließendem Wasser ab

Anschließend trocknet man die Hände gründlich mit einem sauberen Handtuch oder mit Einmalhandtüchern ab, dabei sollte kein Bereich mehr feucht sein.

Wer sich in öffentlichen Waschräumen die Hände reinigt, sollte darauf achten, den Wasserhahn nicht mit den Händen zu schließen, sondern bestenfalls mit dem Ellenbogen oder den benutzen Einmalhandtüchern. Außerdem sollte man im eigenen Haushalt die Handtücher regelmäßig bei 60 Grad waschen.

Experten raten grundsätzlich dazu, sich die Hände zu waschen nach

dem Toilettengang

dem Husten oder Niesen

dem Kontakt mit Tieren oder Kranken

dem Kontakt mit Abfällen oder rohem Fleisch

und vor dem Kochen sowie vor dem Umgang mit Kosmetika und Medikamenten.

Wie schütze ich mich noch vor einer Ansteckung?

Neben der sorgfältigen Handhygiene, sollte man die so genannte "Husten- und Nies-Etikette" wahren. Das heißt, man sollte unabhängig davon, ob man niesen oder husten muss, mindestens einen Meter Abstand zu seinen Mitmenschen halten und sich wegdrehen.

Wichtig ist dabei, dass man nicht in die hohle Hand niest oder hustet. Dadurch können sich Keime viel schneller verbreiten. Aus diesem Grund sollte man lieber in ein Papiertaschentuch niesen oder husten, welches man im Anschluss entsorgt. Wenn man kein Taschentuch zur Hand hat, sollte man in die Armbeuge niesen oder husten.

Laut der Süddeutschen Zeitung helfen Gesichtsmasken nur bedingt, da die Nutzung von vielen Faktoren abhängt. Denn die Maske sollte konsequent und richtig getragen werden. Sie sollte außerdem regelmäßig gewechselt werden. Die Maske erinnert den Menschen auch daran, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Mit der Gesichtsmaske schützt man vor allem andere Menschen, wenn man selbst infiziert ist.