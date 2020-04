Infizierte Ärzte, die weiter arbeiten müssen. Sterbenskranke Patienten, die wegen ihres Alters nicht mehr behandelt werden. Das ist die Situation in elsässischen Kliniken, direkt an der deutschen Grenze. Zumindest berichten das Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin in Tübingen, die am Montag die Uniklinik in Straßburg besucht haben.

Demnach behandeln Mediziner in Straßburg Corona-Patienten, auch wenn sie selbst infiziert sind. Über 80-Jährige werden nicht länger beatmet. Stattdessen erfolge „Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmitteln“, schreiben die deutschen Mediziner in ihrem Bericht an das baden-württembergische Sozialministerium.

Straßburger Klinik versucht zu beruhigen

Die Universitätsklinik Straßburg widerspricht den Beschreibungen. Das Alter sei nicht das einzige Kriterium für Intensivmaßnahmen. Die an der Universitätsklinik geltenden Praktiken entsprächen den Empfehlungen der Fachgesellschaften, hieß es in einer Mitteilung. Es würden außerdem neue Kapazitäten im Bereich der Intensivmedizin bereitgestellt, es habe bisher keine Überlastung gegeben.

Mediziner: Vorbereitung in Deutschland von „allerhöchster Dringlichkeit“

Das Elsass gilt als Frankreichs Zentrum der Krise. Die deutschen Katastrophenmediziner schlagen angesichts der Zustände Alarm. Sie berichten in dem Papier von einer „greifbaren Gefahr“ durch das Virus. Unter der Annahme, dass sich die Entwicklung im Elsass bald in Deutschland einstellen werde, sei eine optimale Vorbereitung von „allerhöchster Dringlichkeit“. Die Gefahr durch das Coronavirus mache „weitere konsequente Maßnahmen der Landesregierungen, der Krankenhäuser und der Rettungsdienste in Deutschland“ unabdingbar.