Alles scheint so still und störungsfrei zu sein wie seit gut 20 Jahren schon. Der evangelische Kindergarten, der Kinderhort und die Albert-Schweitzer-Schule erfüllen ihre jeweiligen Aufträge – business as usual. Doch das angrenzende Altenheim in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) ist von der Corona-Epidemie in Baden-Württemberg mit am stärksten betroffen. Mittlerweile sind nach Mitteilung des Landessozialministeriums fünf Bewohner mit dem Covid-19-Virus infiziert.

Das Ministerium von Manfred Lucha (Grüne) hatte vergangene Woche gemeldet, dass sich ein 32-jähriger Pfleger in Mailand angesteckt habe. Dieser Mann habe den Virus zunächst an einen 85 Jahre alten Bewohner weitergegeben, auch eine Kollegin und deren Tochter seien von der Infektion betroffen, gab das Ministerium Anfang dieser Woche bekannt. Jetzt erhöhte sich die Zahl der Infizierten um vier, hieß es am Mittwochabend. Betroffen seien zwei Frauen (Jahrgang 1929 und 1933) und zwei Männer (einer davon Jahrgang 1943, das Alter des anderen wurde nicht bekanntgegeben). „Alle vier Personen sind Bewohner des bereits von Covid-19-Infektionen betroffenen Pflegeheimes“, ergänzte ein Sprecher.

Ein Senior liegt auf Isolationsstation in Lungenklinik

Der erste infizierte Senior sei in die Isolationsstation der Lungenklinik in Löwenstein gebracht worden, sagte Manfred Körner, Sprecher des Landratsamtes, auf Anfrage. Es gehe ihm bislang gut. Gleiches gelte für den Zustand der vier anderen Personen, die jedoch in ihrer Wohngruppe geblieben seien. Andere Gruppen des Altenheims mit rund 70 Plätzen seien nicht betroffen.

Landratsamt und Stadtverwaltung informierten jetzt über den aktuellen Stand: „Das Pflegepersonal der betroffenen Wohngruppe steht weiterhin unter Quarantäne und arbeitet nicht. Das Pflegepersonal, das keinen direkten Kontakt mit der betroffenen Wohngruppe bzw. den infizierten Pflegern hatte und bereits seit Auftreten der ersten Infektionen mit entsprechenden Schutzvorkehrungen gearbeitet hat, kann weiterarbeiten. Für diese Personengruppe hat die Stadt Bad Rappenau auf Empfehlung des Landesgesundheitsamtes die Quarantäne aufgehoben.“

Seit der erste Virus bestätigt worden ist, sind alle Bewohner und Mitarbeiter „beprobt“ worden. Das Landratsamt geht davon aus, dass am Freitag, spätestens am Samstag alle Ergebnisse vorliegen.

Konsequenzen für andere Standort unklar

Die Zentrale des Altenheims mit Sitz in Sonthofen (Allgäu) hat auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE bisher nicht Stellung genommen. So ist weiter unklar, welche Konsequenzen aus dem Bad Rappenauer Fall für die anderen Standorte gezogen werden. Die Einrichtungen im Südwesten befinden sich – neben dem Kurort Bad Rappenau – in Öhringen, Kupferzell, Ravensburg, Sulz am Neckar und in Villingen-Schwenningen. Das Unternehmen bezeichnet sich selber als „einer der führenden Betreiber von Pflege- und Seniorenheimen in Baden- Württemberg“. Neben acht Häusern für ältere Menschen ergänzten zwei ambulante Pflegedienste, drei Wohngruppen der Eingliederungshilfe und eine Einrichtung für Menschen im Wachkoma und nach schweren Verletzungen des Gehirns in Schwaan-Waldeck (Mecklenburg-Vorpommern) das Dienstleistungsspektrum.

Für Irritationen hat offenbar gesorgt, dass scheinbar keine strenge Quarantäne eingehalten wird. Den Eindruck korrigierten Kreis- und Stadtverwaltung in einer gemeinsamen Erklärung: „Im selben Gebäude wie das Pflegeheim sind auch Wohngruppen für Eingliederungshilfe untergebracht. Diese sind jedoch innerhalb des Gebäudes räumlich vom Pflegebereich getrennt und stehen deshalb nicht unter Quarantäne. Personen, die den Eingang des Gebäudes verlassen oder betreten, können deshalb nicht zwangsläufig mit dem Pflegeheim in Verbindung gebracht werden.“

Coronavirus im Altenheim: Mitarbeiter klagen über Anfeindungen

Mitarbeiter beschwerten sich über Facebook über Anfeindungen. In der geschlossenen Gruppe „Nachbarschaftshilfe, Aufmerksamkeit, Prävention“ schrieb eine Pflegekraft: „Es macht uns arg zu schaffen, dass gefühlt jeder auf uns rumhackt.“ Ein Kollege zollte allen seinen Respekt: „Obwohl die Möglichkeit einer Infizierung im Raume steht, erfüllen sie ihren Job vorbildhaft.“ Wer seiner Arbeit gewissenhaft nachgeht, wird allem Anschein nach mit Vorwürfen konfrontiert, ist Beiträgen zu entnehmen: „Man fühlt sich fast wie ein Krimineller, wenn man in einem Haus mit bestätigten Fällen beschäftigt ist.“

Diese örtliche Facebook-Gruppe will sich von Hass und Hetze fernhalten. Die Bedingungen sind so formuliert: „Hier ist kein Platz für die große Bundespolitik, Diskussionen über Inländer, Ausländer, Asylanten, Migranten, Ausländer- und Asylpolitik im Allgemeinen, Rechts/Links, das Elend der Welt und Hysterie vor dem Untergang des Abendlandes, berechtigt oder nicht. Keine Bürgerwehr, kein Doomsday-denken. Kein dafür oder dagegen, einfach nur nett und höflich zueinander sein bitte.“