Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es ist zugleich der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.

Coronavirus in Ägypten: Schiff mit 165 Passagieren unter Quarantäne

Am Samstag war bekanntgeworden, dass in Ägypten wegen des Coronavirus ein Nilkreuzfahrtschiff mit 165 Touristen an Bord unter Quarantäne gestellt wurde.

Coronavirus im Rems-Murr-Kreis: Mann von Infizierter stirbt - erster Corona-Toter in Deutschland?

Am Sonntag wurde im Rems-Murr-Kreis bekannt, dass eine 70-Jährige mit dem Coronavirus infiziert ist. Ihr Mann war vor wenigen Tagen gestorben. Nun wird untersucht, ob er am Coronavirus gestorben ist.