Ob Asien, Europa oder Afrika: Auf der ganzen Welt sind inzwischen Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend. Immer mehr Länder melden Infektionen.

Erste Infektion in Baden-Württemberg: Mann aus Göppingen in Klinik

Auch Baden-Württemberg hat seinen ersten Fall: Bei einem Mann aus dem Landkreis Göppingen wurde die Infizierung mit dem Coronavirus nachgewiesen. Er befindet sich derzeit in Behandlung und ist in einem stabilen Zustand. Der Gesundheitsminister des Landes Baden-Württemberg, Manne Lucha, mahnte zur Besonnenheit: „Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen“, sagte der Minister.

Kommentar zum Coronavirus in Baden-Württemberg: Keine Panik!

Nach dem Bekanntwerden der ersten Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg ist die Verunsicherung bei vielen Menschen groß. Panik ist aber nicht angebracht, wir sind gut vorbereitet – schreibt Redakteur David Nau in seinem Kommentar.

China: Zahl der Infektionen sinkt

In China stieg die Zahl der Toten auf mehr als 2590, bislang wurden rund 77.000 Infektionen registriert. In der Volksrepublik erreichte die Epidemie nach Einschätzung der WHO zwischen dem 23. Januar und dem 2. Februar ihren Höhepunkt. Seitdem sei die Zahl der Neuansteckungen kontinuierlich zurückgegangen, sagte Tedros.

In Südkorea, dem größten Infektionsherd außerhalb Chinas, stieg die Zahl der Infektionen unterdessen auf mehr als 830. Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oman und der Irak bestätigten erste Infektionen. Sorge bereitet auch die Lage im Iran, wo die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben von acht auf zwölf gestiegen ist - das wäre angesichts von nur 64 Infizierten eine extrem hohe Sterblichkeitsrate. In Brasilien ist wohl der erste Fall in Lateinamerika nachgewiesen, El Salvador verhängte eine Einreisesperre gegen Italiener und Südkoreaner.

In Europa ist der Ausbruch in Italien am schlimmsten, die Regierung hat ganze Regionen zur Sperrzone erklärt.

Welche Symptome verursacht das neue Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

Coronavirus: Epidemie oder Pandemie?

Da sich das Coronavirus inzwischen nicht mehr auf China beschränkt, kann inzwischen von einer „Pandemie“ gesprochen. Den Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten erklären wir euch hier:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt den Begriff Pandemie allerdings nicht mehr und erklärt eine solche auch nicht. Die Ernsthaftigkeit einer Seuche misst sie nur noch an der Erklärung einer „Notlage von internationaler Tragweite“. Mit der gängigen Definition von Pandemie hat diese nichts zu tun.

Coronavirus: So schützt ihr euch vor einer Ansteckung

Um die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen zu vermeiden, sollten gute Händehygiene, eine sogenannte Husten- und Niesetikette sowie Abstand zu Erkrankten eingehalten werden. „Diese Maßnahmen sind in Anbetracht der Grippewelle aber überall und jederzeit angeraten“, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI).

Wer husten und niesen muss, tut das besser nicht in die Hand, sondern in den Pullover oder Jackenärmel. Dann bleiben die Hände sauber. Denn der Rat „Hand vor den Mund“ ist zwar gut gemeint, aber ungesund für die Mitmenschen. Schließlich werden beim Husten unzählige Viren aus dem Körper katapultiert, die dann an den Händen kleben bleiben und beim Berühren von Gegenständen und anderen Menschen weiterverbreitet werden. Beim Husten und Niesen sollte jeder wegen der Ansteckungsgefahr durch Tröpfchen auf größtmöglichen Abstand zu anderen gehen und sich wegdrehen.

Mund- und Nasenschutz gegen das Virus: Dazu rät das RKI nicht. Auch von der Weltgesundheitsorganisation wird das für die Allgemeinbevölkerung nicht generell empfohlen. Ein Mund-Nasen-Schutz kann freilich bei Kontakt mit Kranken oder medizinischem Personal einen Schutz bieten. Auch sollte ein Patient, der als Verdachtsfall eingestuft ist, laut RKI eine mehrlagige Mund-Nasen-Maske tragen.

Gibt es einen Impfschutz gegen das Coronavirus?

Nein. Etliche Labors weltweit forschen derzeit an Impfstoffen wie es sie auch bei der Grippe gibt. Die Entwicklung einer Schutzimpfung nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Erste experimentelle Impfstoffe könne es noch dieses Jahr geben, sagte der Virologe Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität München kürzlich. Ob und wann sie an Menschen getestet werden könnten, sei eine andere Sache. „Die Entwicklung eines Impfstoffs ist ein langwieriger, mühsamer Prozess, vor allem die Zulassung und die klinische Prüfung eines Kandidaten.“

WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan glaubt, dass erste Impfstoff-Tests an Menschen in drei bis vier Monaten beginnen könnten. Ein zertifizierter Impfstoff für weitreichenden Einsatz stehe aber wohl erst in 18 Monaten zur Verfügung.