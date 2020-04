In der Coronavirus-Krise ist alles permanent im Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Bayern, Baden-Württemberg oder Deutschland insgesamt, ob England, Spanien, Italien oder Frankreich in Europa oder aber Nordamerika oder Asien: Auf der ganzen Welt werden immer neue Coronavirus-Fälle gemeldet, auch die Zahlen der Todesopfer steigen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend und breitet sich längst in Deutschland sowie in Baden-Württemberg und Bayern aus. Hier der aktuelle Stand:

Corona in Baden-Württemberg: Die aktuelle Entwicklung

Update, 25.04.2020, 20:30 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 30.739 gestiegen. Das waren 370 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Samstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 34 - auf 1237. 20.032 Menschen seien von ihrer Covid-19-Erkrankung wieder genesen, hieß es.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,8 angegeben. Das heißt, dass im Mittel fast jeder mit SARS-CoV-2 Infizierte eine weitere Person ansteckt - und somit die Zahl der Neuerkrankungen leicht abnimmt.

Weitere Lockerungen? Das erwartet Söder vom Telefonat mit Merkel

Update, 25.04.2020, 17:00 Uhr

Vor dem nächsten Telefonat von Bundeskanzlerin Angela Merkel un den Ministerpräsidenten hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sich zur Möglichkeit weiterer Lockerungen in Bayern, Baden-Württemberg und Deutschland geäußert.

Kretschmann wirbt für Maske gegen das Coronavirus

Update, 25.04.2020, 15:30 Uhr

Kurz vor Beginn der Maskenpflicht in Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf Anzeigen in Tageszeitungen dafür geworben, die Masken zum Schutz gegen das Coronavirus zu tragen, Motto der Kampagne: „Aber bitte mit Maske!“

Coronavirus BW: Land möchte deutlich mehr Tests

Update, 25.04.2020, 13:30 Uhr

Um einen erneuten exponentiellen Anstieg der Corona-Fallzahlen zu verhindern, sollen in Baden-Württemberg künftig deutlich mehr Menschen auf eine Infektion getestet werden als bislang. Angedacht ist demnach offenbar eine Verdopplung der Test pro Woche.

Fallzahlen für Deutschland: Mehr als 150.000 Infizierte - knapp 110.000 Genesene

Update, 25.04.2020, 12:00 Uhr

In Deutschland sind bis Samstagvormittag mehr als 152.400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Genesenen liegt dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge bei knapp 110.000.

Corona in Baden-Württemberg: Eisenmann will Notbetreuung erweitern

Update, 25.04.2020, 10:00 Uhr

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Notbetreuung für in Baden-Württemberg erweitern. Das stößt einer Agenturmeldung zufolge auf reges Interesse bei Eltern.

Mehrheit der Baden-Württemberger befürwortet Maskenpflicht

Update, 25. April 2020, 8:00 Uhr

Laut einer Umfrage befürwortet eine Mehrheit der Baden-Württemberger eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt in Baden-Württemberg und Bayern ab Montag, 27.04.2020.

Mehr als 30.000 Corona-Fälle in Baden-Württemberg

Update, 24. April 2020, 18:34 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf 30.369 gestiegen. Das waren 457 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 31 – auf 1203. 19.339 Menschen seien von ihrer Covid-19-Erkrankung wieder genesen, heißt es.

Ulmer Gastronomen protestieren mit leeren Stühlen auf dem Münsterplatz

Update, 24. April 2020, 15:52 Uhr

Wie kann es für Bars, Restaurants und Wirtshäuser nach der Corona-Schließzeit weitergehen? Die Frage wollen die Ulmer Gastronomen beantwortet haben.

Schulöffnungen, Veranstaltungen: Das ist im Freistaat bald wieder möglich

Update, 24. April 2020, 15:49 Uhr

Bayern erwacht aus dem Corona-Koma. Schrittweise werden die strikten Pandemie-Regeln gelockert. Alle neuen Verordnungen in der Übersicht.

Ist Sommerurlaub trotz Coronavirus noch möglich?

Update, 24. April 2020, 15:45 Uhr

Grenzen sind geschlossen, der Flugverkehr ruht, es herrscht eine weltweite Reisewarnung. Was bedeutet das alles für den Tourismus und unseren Sommerurlaub 2020 – gibt es den überhaupt?

Viele S21-Bauarbeiter erkrankt

Update, 24. April 2020, 14:00 Uhr

Corona macht auch vor Großbaustellen nicht Halt: Nach der Erkrankung von mehreren Bauarbeitern der Baustellen des Bahnprojekts S21 sind 43 Kontaktpersonen in eine Schutzunterkunft gebracht worden.

Gottesdienste sind ab dem 4. Mai wieder erlaubt

Update, 24. April 2020, 13:40 Uhr

Trotz der andauernden Corona-Krise sollen ab dem 4. Mai öffentliche Gottesdienste in Bayern wieder unter strengen Auflagen erlaubt werden.

Ist Autofahren mit Mundschutz erlaubt?

Update, 24. April 2020, 11:40 Uhr

Ab Montag gilt in Deutschland wegen der Corona-Pandemie beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Ist Autofahren mit Mundschutz erlaubt?

Ikea verrät Rezept für die berühmten Köttbullar

Update, 24. April 2020, 09:41 Uhr

Bisher war das Rezept der Ikea Köttbullar ein gut gehütetes Geheimnis. Das schwedische Möbelhaus hat nun wegen Corona dieses Rezept verraten. So können die Fleischbällchen zu Hause nachgemacht werden.

Landkreis Neu-Ulm: Abschlussklassen kehren zurück in die Schule

Update, 24. April 2020, 09:20 Uhr

Am Montag, 27. April 2020, kehren Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in ihre Klassenzimmer zurück. Ein Hygieneplan soll für Schutz sorgen.

Wird das Smartphone bald zur Waffe im Kampf gegen Corona?

Update, 24. April 2020, 08:37 Uhr

Sie sollen die Pandemie eindämmen, sie sollen Leben retten: Smartphone-Apps sind die neuen Hoffnungsträger in der Corona-Krise. Doch der Weg zur digitalen Hilfe ist lang – und die Entwickler zerstritten.

Klinik-Experte Gaß warnt vor Verschleppung von Krankheiten wegen der Corona-Pandemie

Update, 24. April 2020, 08:26 Uhr

Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere schwere Erkrankungen geraten angesichts der Corona-Krise aus dem Blick. Das ist gefährlich, sagt Gerald Gaß, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. [SWP Plus]

Welche Konzerte ausfallen oder verschoben werden

Update, 23. April 2020, 22:22 Uhr

Für Musik-Fans wird es ein trauriger Sommer: Bis zum 31. August sind alle Großveranstaltungen verboten. Festivals und Konzerte werden verschoben oder entfallen ganz.

EU plant Billionen-Programm gegen Corona-Wirtschaftskrise

Update, 23. April 2020, 21:36 Uhr

500 Milliarden Euro stehen demnächst als Kredithilfen bereit, weitere 1000 Milliarden und mehr könnten folgen. Die EU gibt sich entschlossen im Kampf gegen die Krise - doch der Teufel steckt im Detail.

Debatte um Lockerungen: Bundeskanzlerin Merkel bremst Drängler aus

Update, 23. April 2020, 21:15 Uhr

Verbale Ohrfeigen für ungeduldige Ministerpräsidenten und ganz neue Töne in Sachen Europa. Merkel zeigt bei ihrer Regierungserklärung volle Präsenz. [SWP Plus]

Aktuelle Fallzahlen für Baden-Württemberg und Deutschland

Update, 23. April 2020, 18:53 Uhr

Die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg liegt laut dem Ministerium für Soziales und Integration bei 29.912 (Stand: 23. April, 16 Uhr). Davon gelten ungefähr 18.558 Menschen als wieder genesen. 1.172 Menschen sind an oder mit einer Coronavirus-Erkankung gestorben. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,8.

In Deutschland sind bis Donnerstagabend mehr als 149.900 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.30 Uhr: Mehr als 147.400 Infektionen).

Mindestens 5261 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.30 Uhr: 5018). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 103.300 Menschen die Infektion überstanden.

Coronavirus in Deutschland: Wie Ungewissheit der Politik die Spielräume nimmt

Update, 23. April 2020, 18:35 Uhr

In der Coronakrise muss die Politik mit extrem hohen Einsätzen agieren – obwohl viele Fakten unklar sind. Kann man so trotzdem Vertrauen schaffen? Ein Kommentar. [SWP Plus]

Corona-Hotspot Ischgl wieder quarantänefrei

Update, 23. April 2020, 17:15 Uhr

Der Tiroler Ort Ischgl, in dem sich zahlreiche Urlauber aus Baden-Württemberg im Skiurlaub mit dem Coronavirus infiziert hatten, ist seit Mitternacht wieder mit der Außenwelt verbunden.

Filme auf Leinwand trotz Corona: Autokino in Geislingen geplant

Update, 23. April 2020, 16:49 Uhr

Wegen der Corona-Pandamie sind Kinos derzeit geschlossen. Dafür erleben Autokinos einen neuen Boom.

Zahlen steigen noch immer: Jetzt schon mehr als 184.600 Coronavirus-Tote

Update, 23. April 2020, 16:03 Uhr

Ein Blick auf die Internetseite der Johns-Hopkins-Universität, die die Corona-Daten für alle Länder erfasst, offenbart dramatische Zahlen: Weltweit sind – Stand 23.04.2020, 15.45 Uhr – 184.643 Menschen an der Covid-19-Lungenerkrankung gestorben. Auch bei der Zahl der Infizierten flacht die Kurve nicht ab, sondern zeigt weiter steil nach oben, und sie hat längst die Marke von 2,6 Millionen Infektionen überschritten: 2.649.680 Personen haben sich bis zum 23. April mit dem Coronavirus angesteckt. Wie hoch die Zahl der Infizierten tatsächlich ist, weiß angesichts der mutmaßlich hohen Dunkelziffer zurzeit keiner.

DFL über Neustart der Fußball-Bundesliga: Wir sind bereit

Update, 23. April 2020, 15:40 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Fußball-Bundesliga stillgelegt. Doch schon bald könnte der Ball wieder rollen. Auf einer Pressekonferenz hat DFL-Geschäftsführer Christian Seifert nähere Informationen zum Verlauf und den Beschlüssen mitgeteilt. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Zuletzt war über den 9. Mai diskutiert worden. „Wann dieser Zeitpunkt sein wird, darüber gab es einige Aussagen und viele Spekulationen. Für uns bleibt entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen“, sagte Seifert.

Beschaffung zusätzlicher Beatmungsgeräte für Bayern kommt gut voran

Update, 23. April 2020, 14:44 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt die Beschaffung von weiteren Beatmungsgeräten für Bayern gut voran. Darauf hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am Donnerstag anlässlich eines Besuchs der München Klinik Bogenhausen hingewiesen. Dort kam am Donnerstag eines von insgesamt 15 neu an die Kliniken der Landeshauptstadt gelieferten Beatmungsgeräten an. 78 Geräte hat die München Klinik gGmbH bereits vorher erhalten.

Liveticker: Söder und Kretschmann treffen sich zu Corona-Beratungen in Ulm

Update, 23. April 2020, 13:10 Uhr

In Ulm treffen sich am Donnerstag Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne). Die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg beraten über die Corona-Krise. Hier geht’s zum Liveticker...

Drohen in Baden-Württemberg Bußgelder bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht?

Update, 23. April 2020, 13:32 Uhr

Ab dem 27. April gilt in allen Bundesländer: Wer einkaufen geht oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht. Doch was passiert wer sich nicht daran hält? Hier erfährst du alle Details...

Corona in Bayern: Welche Strafen drohen bei Verstoß gegen die Maskenpflicht?

Update, 23. April 2020, 12:20 Uhr

Am kommenden Montag ist sie da: Die Maskenpflicht in Bayern. Öffentlicher Nahverkehr, Geschäfte, Supermärkte – an all diesen Orten müssen die Menschen im Freistaat künftig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das bayerische Innenministerium stellt auf Nachfrage klar: „Diejenigen, die sich nicht an die Pflicht halten, müssen mit Geldbußen rechnen.“

Schützt Nikotin vor dem Coronavirus?

Update, 23. April 2020, 11:09 Uhr

Es klingt reichlich paradox: Seit Jahrzehnten warnen Mediziner vor dem Rauchen von Zigaretten und daraus resultierenden schweren Erkrankungen wie Lungenkrebs. Und jetzt soll ausgerechnet das im Zigarettenrauch enthaltene Nikotin gegen die gefährliche und potenziell tödliche Lungenkrankheit Covid-19 helfen? Aus Frankreich jedenfalls kommt die Meldung, dass bei der Erforschung des weltweit grassierenden Coronavirus die Wissenschaft auf eine möglicherweise positive, weil schützende Wirkung von Nikotin gestoßen sind, obwohl Nikotin eigentlich ein starkes Nervengift ist.

Folgen von Corona: Daimler mit heftigen Gewinneinbruch im ersten Quartal

Update, 23. April 2020, 10:51 Uhr

Im ersten Quartal brach der Gewinn bei Daimler vor Zinsen und Steuern um fast 78 Prozent auf nur noch 617 Millionen Euro ein. Auch die Aussichten für 2020 insgesamt sind düster. Eine Prognose angesichts der immer noch kaum überschaubaren Folgen der Coronavirus-Pandemie sei schwierig. Daimler hatte im ersten Quartal weltweit rund 477.400 Autos der Kernmarke Mercedes-Benz abgesetzt, das waren knapp 15 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im gleichen Maße gingen die Verkaufszahlen bei den Vans zurück. Deutliche Rückgänge gab es im wichtigsten Markt in China, wo die Ausbreitung des Coronavirus früher begonnen hatte.

Giffey plant Änderung bei Elterngeld-Berechnung: Das müssen Eltern jetzt wissen

Update, 23. April 2020, 10:26 Uhr

Werdende oder frischgebackene Eltern sollen wegen der Corona-Krise keine Abstriche beim Elterngeld hinnehmen müssen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) strebt dafür eine Änderung im Berechnungsmodus an. Das sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Grundlage für die Höhe des Elterngeldes ist normalerweise das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate vor der Geburt.

Merkel stellt Bürger auf lange Zeit der Corona-Einschränkungen ein

Update, 23. April 2020, 10:03 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Bürgerinnen und Bürger darauf eingestellt, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lang anhalten werden. „Ich verstehe, dass dieses Leben unter Corona-Bedingungen allen schon sehr, sehr lange vorkommt“, sagte Merkel am Donnerstag in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Bundestag. Niemand höre es gerne, aber es sei die Wahrheit: „Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.“

Depressionen während Corona: „Größte Sorge, dass Suizide zunehmen“ [plus]

Update, 23. April 2020, 8:46 Uhr

Die Zahl der Suizide hat sich in den letzten 35 Jahren fast halbiert, sagt der Psychiater Ulrich Hegerl im Interview. Er sieht diesen Erfolg jedoch gefährdet, falls Menschen, die unter Depressionen leiden, wegen des Coronavirus nicht ausreichend behandelt werden können. Betroffene könnten auch ohne ärztliche Begleitung ein kostenloses Online-Tool nutzen, um ihren Alltag zu strukturieren – das helfe nicht nur in Notfällen.

Coronavirus Echtzeitkarte: Die Lage in Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg

Update, 23. April 2020, 8:34 Uhr

In einer Echtzeitkarte, die auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts basieren, ist die aktuelle Entwicklung des Coronavirus in Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg einzusehen.

Corona in Bayern und BW: Vor dem Treffen von Kretschmann und Söder in Ulm

Update, 23. April 2020, 7:30 Uhr

Kontaktverbote, Ladenöffnungen, Wiederaufnahme der Wirtschaft: Am heutigen Donnerstag treffen sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein bayrisches Pendant Markus Söder (CSU) in Ulm, um ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Krise der beiden Bundesländer abzustimmen. Der Termin ist für die Mittagszeit anberaumt.

Sprunghafter Anstieg der Infektionszahlen im Zollernalbkreis

Update, 23. April 2020, 7:00 Uhr

Im Zollernalbkreis ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen deutlich nach oben gegangen. Betroffen sein sollen Menschen zwischen 20 und 90 Jahren.

Land erlaubt Öffnung für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern

Update, 22. April 2020, 15:54 Uhr

Wenn sie ihre Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter begrenzen, dürfen künftig auch größere Geschäfte in Baden-Württemberg wieder öffnen. Die entsprechende Regelung werde so schnell wie möglich geändert, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag mit. Bisher ist das im Südwesten nicht erlaubt.

Geisterspiele, Verschiebung, Saisonabbruch: Das sind die Pläne der deutschen Profi-Ligen

Update, 22. April 2020, 15:43 Uhr

Die Fortsetzung der Bundesliga-Saison ist zur Staatsaffäre geworden. Die Ministerpräsidenten Armin Laschet und Markus Söder sowie Gesundheitsminister Jens Spahn starteten persönlich den Vorstoß. „Der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, an dem man starten könnte“, sagte Laschet bei „Bild Live“. Söder und Spahn pflichteten bei: Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 9. Mai wäre für Millionen Fußballfans wieder ein Stück Normalität, sagte Spahn. Jetzt liegen konkrete Pläne für den Wiederanpfiff vor.

Ramadan während Corona: Fastenmonat ohne Familie und Freunde

Update, 22. April 2020, 14:20 Uhr

Versammlungsverbote, Kontaktsperren, keine Familienbesuche - Corona macht auch vor dem religiösen Leben nicht Halt. Zunächst traf es das jüdische Pessach-Fest und das christliche Ostern – diese Woche nun den Ramadan, einen Eckstein des islamischen Festkalenders, der mit dem dreitägigen Zuckerfest endet. Am Donnerstag oder Freitag beginnen die dreißig Tage, an denen in normalen Zeiten 1,5 Milliarden Muslime rund um den Globus tagsüber fasten - und dabei mit Einschränkungen rechnen müssen.

Corona-Impfstoff: Erste klinische Studie zugelassen

Update, 22. April 2020, 11:20 Uhr

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Der Wirkstoff soll jetzt an gesunden Freiwilligen getestet werden.

Was die Reproduktionszahl aussagt - und was nicht

Update, 22. April 2020, 10:28 Uhr

Die „Reproduktionszahl“ - dieser Begriff taucht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer wieder auf. Politiker und Wissenschaftler lesen anhand diesen Werts ab, wie sich die Dynamik der Pandemie im Land entwickelt oder entwickeln könnte. Doch was genau sagt sie aus? Wir erklären es dir...

Schweizer Forscher: Massenimpfung vielleicht schon ab Oktober

Update, 22. April 2020, 10:07 Uhr

Ein Schweizer Immunologe hat nach eigenen Angaben einen Impfstoff-Kandidaten gegen Corona entwickelt, der nach erfolgreichen Prüfungen möglicherweise noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen könnte. Im besten Fall sollen bereits ab Oktober Massenimpfungen möglich sein.

So wollen die Grünen die Wirtschaft in Baden-Württemberg wieder aufbauen [plus]

Update, 22. April 2020, 8:55 Uhr

Baden-Württembergs grüne Regierungsfraktion will der Wirtschaft im Land nach der Corona-Pandemie mit einem staatlichen Investitions- und Konjunkturprogramm wieder auf die Beine helfen - und zugleich auf einen klimafreundlichen Weg lenken. Das geht aus einem Positionspapier des Fraktionsvorstands hervor, das dieser Zeitung vorliegt.

Expertin zu Kita-Schließungen: In der Corona-Krise wird zu wenig auf Kinder geachtet [plus]

Update, 22. April 2020, 8:35 Uhr

Wissenschaftlerin Dominique Rauch, Leiterin des Instituts für Psychologie an der PH Ludwigsburg, kritisiert, dass im Zuge der Corona-Pandemie zu wenig über die Folgen von monatelangen Kita-Schließungen gesprochen wird. Die Perspektive von Familien sei in der ganzen Corona-Diskussion nicht mitgedacht worden.

Ärzte fordern Tests für schnellen Exit in BW [plus]

Update, 22. April 2020, 7:00 Uhr

In einem Brandbrief kritisieren Ärztevertreter Krankenkassen und Politik wegen fehlender Schutzausrüstung.

Wie feiern Muslime in der Coronakrise die Fastenzeit?

Update, 21. April 2020, 16:27 Uhr

Ende April beginnt der Fastenmonat Ramadan. Eines der wichtigsten religiöse Rituale der Muslime in aller Welt. Doch die Corona-Pandemie sorgt für Änderungen.

Freizeitparks droht wegen Corona-Pandemie die Pleite

Update, 21. April 2020, 15:30 Uhr

Die erste Hochsaison in den Osterferien haben die Freizeitparks verpasst - das Coronavirus hat den Betreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Überall in Deutschland stehen Achterbahnen und Wasserrutschen still. Manch ein Freizeitpark droht deswegen für immer schließen zu müssen. Rund 150.000 Arbeitsplätze sind inklusive der Zulieferer mit der Branche verknüpft.

Gottesdienste in Baden-Württemberg wieder ab Anfang Mai

Update, 21. April 2020, 15 Uhr

Kirchen sollen nach Angaben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits Anfang Mai und unter Auflagen Gottesdienste feiern können. „Wir können sicher zusagen, dass wir in 14 Tagen eine Öffnung machen werden“, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Die Landesregierung spreche derzeit mit den Kirchen über die Einschränkungen.

Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen - Kiel ist Meister

Update, 21. April 2020, 14:12 Uhr

Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Das haben die 36 Clubs nach einer Abstimmung mit großer Mehrheit beschlossen. Damit steht der THW Kiel erstmals seit 2015 wieder als deutscher Meister fest.

Cannstatter Wasen steht auf der Kippe

Update, 21. April 2020, 13:00 Uhr

Dem baden-württembergischen Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) steht das Cannstatter Volksfest im September angesichts der Corona-Krise auf dre Kippe. Am Dienstag war bereits das Oktoberfest in München abgesagt worden.

Maskenpflicht in Baden-Württemberg ab 27. April

Update, 21. April 2020, 12:00 Uhr

Nun also auch im Südwesten: Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, wird es auch in Baden-Württemberg vom 27. April an eine Maskenpflicht geben. Am Tag zuvor war bereits derselbe Schritt für Bayern angekündigt worden.

Zahl der zusätzlichen Todesfälle durch Corona unklar

Update, 21. April 2020, 10:01 Uhr

In Deutschland sind bislang mehr als 4500 Corona-Infizierte gestorben. Doch führt das Virus auch tatsächlich zu deutlich mehr Toten in der Bundesrepublik? Das lässt sich für Deutschland bislang nur schwer beziffern. Insbesondere bei sehr alten und stark vorerkrankten Menschen ist oft unklar, ob sie nicht auch ohne das Virus innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gestorben wären. Im Jahr 2019 sind nach einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamts in Deutschland 940.000 Menschen gestorben. Das sind im Schnitt rund 2600 am Tag.

Oktoberfest 2020 wegen Corona-Pandemie abgesagt

Update, 21. April 2020, 9:08 Uhr

Das Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bekannt. Das Risiko zur Durchführung der Wiesn sei in diesem Jahr „schlicht und einfach zu groß“. Gerade bei großen Festen brauche es wegen der großen Ansteckungsgefahr größte Sensibilität.

Öffnung von Friseur-Läden: Fehlendes Schutzkonzept verzögert Termine

Update, 21. April 2020, 8:44 Uhr

Im Rahmen der Corona-Lockerungen dürfen Friseure ab dem 4. Mai wieder öffnen. Noch gibt es aber kein umfassendes Hygiene-Konzept für sie. Viele Betreiber warten daher mit der Terminvergabe. Für den Monat Mai erwarten sie einen großen Ansturm der Kunden.

Corona Verschwörungstheorien: Was steckt hinter den Behauptungen im Internet?

Update, 21. April 2020, 8:30 Uhr

Geklickt, geliket, geteilt: Verschwörungstheorien zum Coronavirus haben online Hochkonjunktur. Die Macher behaupten, die versteckte Wahrheit hinter der Pandemie ans Licht zu bringen. Höchste Zeit, sich mit den populärsten Theorien auseinanderzusetzen.

Kretschmann glaubt an längere Kontaktsperren

Update, 21. April 2020, 7:30 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann glaubt daran, dass es noch längere Zeit Kontaktbeschränkungen geben wird. Noch in dieser Woche möchte er sich mit seinem bayrischen Pendant Markus Söder in Ulm treffen, um das weitere Vorgehen der beiden Bundesländer in der Corona-Krise abzustimmen.

Mögliche Langzeitfolgen einer Corona-Erkankung

Update, 20. April 2020, 19:54 Uhr

Dass das Coronavirus nur Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen etwas anhaben kann, erwies sich als falsch. Vielmehr ist es für jeden gefährlich. Forscher stehen zwar noch am Anfang, es gibt aber Hinweise auf mögliche Nebenwirkung einer Corona-Erkrankung [plus].

Pro und Contra der Maskenpflicht

Update, 20. April 2020, 18 Uhr

In einigen Bundesländern in Deutschland gilt bereits die Maskenpflicht, darunter auch Bayern Diese Pflicht hat sowohl Vor- als auch Nachteile [plus].

Schüler im Südwesten müssen nicht um Versetzung bangen

Update, 20. April 2020, 15:58 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Schulen im Land geschlossen, Schüler mussten zuhause lernen. Eine Leitungsbewertung war somit schwierig. Daher soll in diesem Jahr kein Schüler im Südwesten sitzenbleiben.

Nach massiver Kritik: Telefon-Krankschreibung weiterhin möglich

Update, 20. April 2020, 15:20 Uhr

Die telefonische Krankschreibung soll als Ausnahmeregelung in der Corona-Krise auch weiterhin möglich sein. Das verkündete der Bundesausschuss am Montag.

Ab kommender Woche Maskenpflicht in Bayern

Update, 20. April 2020, 10:52 Uhr

Bayern führt wegen der Corona-Krise nun doch eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Von kommender Woche an sind Mund-Nasen-Schutz, Alltagsmasken oder auch Schals Pflicht, erklärte Ministerpräsident Markus Söder in einer Regierungserklärung.

Merkel kritisiert „Öffnungsdiskussionsorgien“ - Rückfallrisiko erhöht

Update, 20. April 2020, 09:47 Uhr

Die Kanzlerin ist unzufrieden mit der breiten Debatte über Lockerungen der strikten Corona-Beschränkungen. Angela Merkel wird ungewöhnlich deutlich: Die gute Entwicklung könne wieder kippen.

Avi Schiffmann: 17-Jähriger baut eine der meistgesuchten Seiten zum Coronavirus

Update, 20. April 2020, 7:30 Uhr

RKI? Johns Hopkins University? Experten hier, Wissenschaftler dort? Die Corona-Krise ist auch ein „Kampf“ um die Zahlen und die Deutungshoheit geworden. Einer der ersten weltweit, der das Ausmaß der Krise aber erkannt und eine mittlerweile millionenfach besuchte Webseite aufgebaut hat, ist der 17-jährige Avi Schiffmann aus Seattle. Hier lest ihr ein Porträt über den Schüler, der „einfach nur eine coole, übersichtliche und leicht verständliche Internetseite bauen“ wollte zu Corona.

Das ist die Zahl der Infektionen in Deutschland

Update, 20. April 2020, 06:20 Uhr

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt, auch die Zahl der Todesopfer. Doch die Steigerungen sind relativ moderat: In Deutschland sind bis Sonntagabend mehr als 142.300 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.30 Uhr: Mehr als 140.400 Infektionen). Mindestens 4415 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.30 Uhr: 4288). Die für das Abklingen der Seuche wichtige Reproduktionszahl stieg leicht, aber im Rahmen normaler Schwankungen.

Aktuelle Zahl Corona-Infizierter und Toter in Baden-Württemberg

Update, 19. April 2020, 17:51 Uhr

Am Sonntag (19. April) wurden vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg weitere 368 bestätigte Corona-Infektionen gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 28.078 an. Davon sind ungefähr 15.861 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Damit ist die Zahl der Genesenen weiterhin höher als jene der noch Erkrankten.

Corona Impfstoff oder Herdenimmunität - Das sagt der Kanzleramtschef

Update, 19. April 2020, 9:56 Uhr

Im Kampf gegen Corona gelten Herdenimmunität und Impfstoff als mögliche Mittel. Kanzleramtschef Helge Braun hat eine klare Meinung im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland.

Welche Geschäfte und Dienstleister dürfen öffnen, welche bleiben zu?

Update, 18. April 2020, 14:14 Uhr

Wer profitiert von der aktuellen Landesverordnung für Einzelhandel in Baden-Württemberg und wer nicht? Alle aktuellen Infos dazu auf einen Blick:

Kommt das Coronavirus aus einem Labor?

Update 17. April 2020, 10:31 Uhr

Ist das neuartige Covid 19 eine Laune der Natur oder entstammt das gefährliche Coronavirus, an dem schon tausende Menschen gestorben sind, aus einem chinesischen Forschungslabor? Letzteres befürchtet der US-Präsident Donalds Trump. Doch was ist dran an den Gerüchten über die Herkunft von Corona?

Lebensmittelfirma arbeitet wegen vieler Corona-Infektionen unter Quarantäne

Update 17. April 2020, 12:58 Uhr

Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in einer Lebensmittelfirma hat das Landratsamt des Enzkreises den Betrieb unter Quarantäne gestellt. Die Arbeit läuft weiter.

Erstmals mehr Genesene in Baden-Württemberg als noch Erkrankte

Update, 16. April, 20:25 Uhr

Die Zahl der Corona-Genesenen in Baden-Württemberg ist seit Ausbruch der Pandemie erstmals höher als die der Erkrankten. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstagabend mit. Es wurden weitere 580 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand 16:00 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 26.630 an. Davon sind ungefähr 13.733 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Großbritannien: verlängerte Ausgangssperre um mindestens drei Wochen

Update, 16. April 2020, 18:50 Uhr

Die Corona-Maßnahmen bleiben in Großbritannien bis Anfang Mai in Kraft. Die seit dem 23. März geltende Ausgangssperre werde "um mindestens drei Wochen" verlängert, sagte Außenminister Dominic Raab am Donnerstag.

Notfallbetreuung für Schulkinder soll ausgeweitet werden

Update, 16. April 2020, 14:24 Uhr

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann will die Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler ausweiten. Bislang durften Eltern mit Berufen in Schlüsselbereichen wie Medizin oder Polizei ihre Kinder in eine Notfallbetreuung geben.

Corona-Infizierter randaliert und spuckt um sich

Update, 16. April 2020, 11:45 Uhr

Ein 62-Jähriger, der mit dem Coronavirus infiziert ist, hat sich in Schorndorf und Rudersberg wie die Axt im Walde verhalten. Im Krankenhaus hat er randaliert.

Von Plexiglas umgeben? Ideen zum Strandurlaub in Corona-Zeiten

Update, 16. April 2020, 09:55 Uhr

In Italien blühen die Ideen, wie in der Corona-Krise vielleicht die Strandsaison 2020 gerettet werden könnte. In Rimini erregte eine Firma mit der Idee transparenter Plastikbarrieren mit eingebauten Desinfektionsmittel-Spendern Aufsehen..

Schulbetrieb in Deutschland läuft ab 4. Mai wieder an

Update, 15. April 2020, 18:07 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Landeschefs haben sich in der Frage der Schulen in Deutschland geeinigt. Demnach soll der Schulbetrieb in Deutschland am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden, und zwar beginnend mit

den Abschlussklassen

den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen

und den obersten Grundschulklassen

wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich.

Festivals und große Konzerte bleiben bis mindestens 31. August verboten

Update, 15. April 2020, 17.07 Uhr

Bund und Länder haben beschlossen, dass bis zum 31. August 2020 keine Großveranstaltungen stattfinden. Das betrifft viele Festivals, Konzerte und Fußballspiele.

Johns-Hopkins-University: Zahl der Infizierten steigt auf über 2 Millionen

Update, 15.April 2020, 16.17 Uhr

Die nächste Schallmauer ist durchbrochen: Laut der Johns-Hopkins-University haben sich mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen mit Covid-19 angesteckt.

Asien: Bei Geheilten erneut das Coronavirus nachgewiesen

Update, 15. April 2020, 8:30 Uhr

In Asien wurden 91 Fälle von Genesen gemeldet, bei denen erneut Coronaviren im Körper nachgewiesen wurden. Experten erklären, dass es dafür aber harmlose Gründe gibt und die Personen nicht zwingend erneut erkrankt sind.

Rätsel um hohe Zahl mit Corona infizierter Flüchtlinge in Ellwangen

Update, 15. April 2020, 7:30 Uhr

Von 7 auf 251: In der LEA Ellwangen ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Flüchtlinge in den vergangenen Tagen dramatisch angestiegen. Den Experten von LEA und Land gibt das aktuell noch Rätsel auf.

Kretschmann ist für schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen

Update, 14. April 2020, 16:49 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht sich für eine schrittweise und kontrollierte Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft bei Aufrechterhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen aus. Das geht aus einem Eckpunktepapier des Stuttgarter Staatsministeriums für die Telefonschaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie an diesem Mittwoch hervor.

Corona sorgt für dramatische Lage in der Türkei

Update, 14. April 2020, 15:31 Uhr

Zu Beginn der Pandemie war die Türkei lediglich ein kleiner Punkt auf der Corona-Karte. Jetzt vermelden die Behörden täglich tausende neue Fälle. Das sorgt für gesellschaftlichen und politischen Sprengstoff.

Aktuelle RKI-Schätzung: Tatsächlich mehr Corona-Infizierte geheilt

Update, 14. April, 12.42 Uhr

In Deutschland haben rund 68.200 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Das geht aus aktuellen Schätzungen des Robert-Koch-Instituts hervor. Die tatsächliche Zahl dürfte sogar weit darüber liegen - unter anderem, weil zahlreiche milde oder symptomlose Verläufe gar nicht erst durch Corona-Tests erfasst wurden

So reagiert der Onlinehandel auf die aktuelle Corona-Krise

Update, 14. April 2020, 10:19 Uhr

Nach Inkrafttreten der Kontaktsperre und der Schließung vieler Geschäfte wegen Corona, erlebte der Onlinehandel zunächst einen Einbruch. Doch jetzt sieht die Situation bei Ebay-Kleinanzeigen und Co. anders aus. So reagieren die Onlinehändler auf die Coronaregeln und das sind die Vorlieben der Nutzer.

Stadionbesuche wegen Corona erst in anderthalb Jahren?

Update, 14. April 2020, 8:48 Uhr

Leopoldina-Präsident Gerald Haug glaubt, dass es wegen Corona auf längere Sicht im Fußball in Deutschland maximal Geisterspiele geben wird. Das könne bis zu anderthalb Jahre dauern.

Corona in New York: Mehr als 10.000 Tote

Update, 13. April 2020, 20:00 Uhr

Alleine in Stadt und Staat New York sind seit Ausbruch der Corona-Krise mehr als 10.000 Menschen gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend.



Corona in Frankreich: Ausgangssperren wohl verlängert

Update, 13. April 2020, 16:15 Uhr

Während in Deutschland über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen diskutiert wird, werden die Ausgangssperren in Frankreich offenbar noch bis in den Mai bestehen bleiben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Am Abend hält Präsident Macron eine Rede an die Nation.

Leopoldina: Schulen so bald wie möglich wieder öffnen

Update, 13. April 2020, 15:00 Uhr

Die Akademie der Naturwissenschaften, Leopoldina in Halle an der Saale, hat sich dafür ausgesprochen, Schulen so bald wie möglich wieder zu öffnen. Zudem sprachen sie sich nachdrücklich für eine Beibehaltung der marktwirtschaftlichen Ordnung aus.

Debatte in Österreich über Ischgl und Tirol

Update, 13. April 2020, 8:00 Uhr

In Österreich, das mit dem Wintersport-Ort Ischgl eine der Keimzellen des Coronavirus in Europa hatte, ist eine Debatte über die Zeit des Tourismus in Ischgl und Tirol nach Corona entbrannt. Wie die aktuelle Corona-Lage in der Alpenrepublik ist, lest ihr hier.

Ostermesse: Papst Franziskus feiert in fast leerem Petersdom

Update, 12. April 2020, 13:07 Uhr

Für die Christen in aller Welt war es ein höchst außergewöhnliches Osterfest: In zahlreichen Ländern blieben die Kirchen wegen der Coronavirus-Pandemie auch am Ostersonntag geschlossen, die meisten Gottesdienste fanden ohne die Gläubigen statt und wurden im Internet übertragen. In seiner Ostermesse im nahezu menschenleeren Petersdom gedachte Papst Franziskus der Corona-Toten und Erkrankten.

Mehrheit der Deutschen für Schutzmaskenpflicht

Update, 12. April, 12:11 Uhr

Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, das Tragen von Schutzmasken zumindest an bestimmten Orten zur Pflicht zu machen. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wollen 33 Prozent eine solche Pflicht wie in Österreich auf Supermärkte beschränken. Weitere 21 Prozent meinen, dass generell in der Öffentlichkeit Schutzmasken getragen werden sollten, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Nur 37 Prozent sind gegen eine Schutzmaskenpflicht, 9 Prozent machten keine Angaben.

USA verzeichnen weltweit meiste Tote in Corona-Krise

Update, 11. April 2020, 19:53 Uhr

Die USA haben in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Corona-Epidemie zu verzeichnen - und somit Italien überholt. Das geht aus Zahlen der amerikanischen Universität Johns Hopkins (Stand; 11. April, 18:54 Uhr) hervor. In den Vereinigten Staaten starben demnach mehr als 19.700 Menschen in Folge der Corona-Pandemie, in Italien wurden 19.468 Tote registriert. Das südeuropäische Land hatte bislang bei der Gesamtzahl der Toten international an erster Stelle gelegen. Die Daten ändern sich allerdings rasant: Verschiebungen, welches Land in der Corona-Krise traurige Zahlen-Rekorde bricht, unterliegen somit einigen Schwankungen.

RKI-Chef: Von Entspannung der Lage noch nicht auszugehen

Update, 9. April 2020, 15:53 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hält die Maßnahmen in der Coronavirus-Pandemie für wirksam, sieht aber noch keinen Grund zur Entwarnung. „Von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Die Zahl der pro Tag neu übermittelten Fälle sei noch immer auf hohem Niveau: Sie habe am Donnerstag mit rund 5000 Fällen wieder höher gelegen als am Dienstag und Mittwoch mit je circa 4000 Fällen.

Der Anteil der verstorbenen Infizierten in Deutschland sei erwartungsgemäß weiter gestiegen: auf nun 1,9 Prozent, sagte Wieler. Er gab zu bedenken, dass die nun registrierten Todesfälle Menschen seien, die vor ein bis zwei Wochen erkrankten. Hintergrund seien Ausbrüche in Pflegeheimen sowie eine generelle Zunahme von Infektionen bei älteren Menschen. Viele Patienten würden im Krankenhaus behandelt, es sei mit weiteren Todesfällen zu rechnen, so der RKI-Chef.

Menschen meiden Notaufnahmen wegen Coronavirus - Ärzte besorgt

Update, 9. April 2020, 15 Uhr

Der Rückgang von Patienten in den Notaufnahmen alarmiert Mediziner. Chefärzte vom Nürnberger Klinikum warnen davor, wegen der Corona-Pandemie dringend notwendige Behandlungen aufzuschieben. Die Folgen seien für viele Menschen wahrscheinlich gefährlicher als das geringe Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, teilte das Klinikum am Donnerstag mit.

So seien in den vergangenen Wochen deutlich weniger Menschen mit einem leichten Herzinfarkt oder Schlaganfall in die Notaufnahme gekommen. In die Kliniken kämen dafür vermehrt Patienten, bei denen die Beschwerden schon weiter fortgeschritten seien als üblich.

IWF erwartet wegen Corona schlimmste Wirtschaftskrise seit Großer Depression

Update, 9. April 2020, 14:18 Uhr

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet wegen der Coronavirus-Pandemie die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression der 1920er und 1930er Jahre. „Wir erwarten die schlimmsten wirtschaftlichen Konsequenzen seit der Großen Depression“, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Donnerstag. Selbst im besten Fall dürfte es im kommenden Jahr nur eine „teilweise Erholung“ geben; es könnte aber auch „schlimmer“ werden.

Warnung vor Legionellen in der Corona-Krise

Update, 9. April 2020, 12:31 Uhr

Experten warnen jetzt vor der nächsten Gefahr für die Gesundheit: Legionellen. Wie das Coronavirus rufen die Bakterien Lungenentzündungen hervor und ältere Menschen zählen zur Risikogruppe und sind daher besonders betroffen. Darum gibt es die Warnung der Experten vor Legionellen und das hilft dagegen.

Pflicht-Quarantäne für Reisende nach Deutschland

Update, 9. April 2020, 10:01 Uhr

Wer nach Deutschland einreist, muss ab Freitag 14 Tage in Quarantäne. Bei Verstößen droht Bußgeld bis zu 25.000 Euro

Umfrage: Mehrheit gegen Lockerung der Corona-Maßnahmen ab 20. April

Update, 9. April 2020, 08:21 Uhr

Eine Mehrheit von rund 56 Prozent der Bürger hält eine Lockerung der einschneidenden Beschränkungen im Alltagsleben wegen des Coronavirus ab 20. April für zu früh. Das hat eine repräsentative Civey-Umfrage für das Magazin „Business Insider“ ergeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Danach halten knapp 30 Prozent Lockerungen vom 20. April an für angemessen, lediglich 9,4 Prozent für zu spät.

Die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind vorerst bis zum 19. April befristet.

Wie die Civey-Umfrage ergab, sollten aus Sicht der Befragten zuerst Geschäfte sowie Schulen und Kitas wieder geöffnet werden, gefolgt von Friseursalons, Spielplätzen, Restaurants/Cafes, Kirchen, Museen und Fitnessstudios.

Angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland hält Gesundheitsminister Jens Spahn vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, „werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“ (Donnerstag).

Corona-Krise drückt Ölpreis auf niedrigsten Stand seit 17 Jahren

Update, 9. April 2020, 6:26 Uhr

Der Ölpreis ist auf den niedrigsten Stand seit 2003 gefallen. Im Zuge der Corona-Pandemie ist die weltweite Nachfrage nach Rohöl stark zurückgegangen. Der Ölpreis-Krieg zwischen Moskau und Riad drückt zudem die Preise.

Corona-Einsatz in Neu-Ulm: Zwei Tote und 43 Infizierte in Altenheim

Update, 8. April 2020, 17:00 Uhr

In einem Neu-Ulmer Alten- und Pflegeheim hat es am Mittwoch einen Corona-Einsatz gegeben. Zwei Zelte wurden aufgebaut. In dem Altenheim in Ludwigsfeld hat es offenbar zwei Corona-Tote und 43 Infizierungen von MitarbeiterInnen sowie BewohnerInnen gegeben. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Neu-Ulm hervor.

Internationales Donaufest im Juli ist abgesagt

Update, 8. April, 16:40 Uhr

Das Internationale Donaufest 2020 in Ulm und Neu-Ulm kann aufgrund des grassierenden Coronavirus nicht stattfinden. Das gab das Donaubüro nun offiziell bekannt.

90 Jahre alter Corona-Patient aus Klinik entlassen

Update, 8. April 2020, 09:35 Uhr

In Freiburg konnte ein 90 Jahre alter Mann, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, aus der Uniklinik Freiburg entlassen werden. Der Zustand des Mannes sei dem Alter entsprechend gut, sagte ein Kliniksprecher.

RKI will mit App Corona-Ausbreitung besser verstehen

Update, 7. April 2020, 14:38 Uhr

An der Veränderung von Puls oder Aktivitätsniveau kann man auch typische Covid-19-Symptome erkennen. Das Robert Koch-Institut ruft deshalb Nutzer auf, Daten aus ihren Smartwatches und Fitness-Trackern zu teilen.

WhatsApp erschwert das Weiterleiten in Corona-Krise

Update, 7. April 2020, 10:46 Uhr

Der Chatdienst WhatsApp macht es in der Corona-Krise noch etwas umständlicher, Nachrichten weiterzuleiten. Das soll die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus bremsen. WhatsApp-Nachrichten, die bereits häufig verteilt wurden, können nur noch einzeln an einen Chat weitergeschickt werden, wie der zu Facebook gehörende Dienst am Dienstag mitteilte. Bisher war das in bis zu fünf Chats gleichzeitig möglich.

Die Nachrichten bei WhatsApp haben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung - deshalb ist ihr Inhalt nur für die Nutzer im Klartext sichtbar, aber nicht für den Dienst selbst. Damit kann WhatsApp nicht direkt gegen Falschinformationen oder Hetzkampagnen vorgehen.

Verbraucher hamstern Medikamente - Teva erhöht Kapazitäten

Update, 7. April 2020, 8:27 Uhr

Viele Verbraucher in Deutschland haben sich aus Sorge vor dem Coronavirus mit Arzneien eingedeckt. Im März zog die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten stark an und bescherte Pharmaunternehmen eine Sonderkonjunktur.

„In den letzten Wochen mussten wir über unser gesamtes Portfolio hinweg die zum Teil dreifache Bestellmenge bewältigen“, teilte etwa die Ratiopharm-Konzernmutter Teva am Dienstag in Ulm mit. Bei rezeptfreien Arzneien sei im März vor allem bei Paracetamol-haltigen Mitteln und Vitaminpräparaten die Nachfrage viel höher gewesen als sonst. In einzelnen Fällen habe es bei der Auslieferung Verzögerungen gegeben. Teva habe nicht nur in der Produktion die Kapazitäten erhöht, auch die Logistik arbeite in drei statt zwei Schichten.

„Die Nachfrage nach Arzneien und die Unsicherheit der Menschen ist hoch“, betonte jüngst der Branchenverband ABDA. Bei Erkältungs- und Schmerzmitteln gebe es viele Präparate verschiedener Hersteller und daher keinen Mangel. Die Apotheken hätten die Lagerbestände erhöht. Es gebe keinen Grund, Arzneien zu hamstern.

Alle wichtigen Corona-Akteure im Überblick

Update, 6. April 2020, 14:25 Uhr

Vor ein paar Wochen kannte sie kaum jemand, jetzt sind sie in aller Munde: Institutionen und Wissenschaftler, die sich mit dem Coronavirus befassen. Wir haben uns mit den wichtigsten Akteuren befasst.

Corona-Tests für Hunde und Katzen

Update, 5. April 2020, 17:20 Uhr

Das Coronavirus macht womöglich auch vor Haustieren nicht Halt, sagen Virologen an der Freien Universität Berlin. Die Experten bieten deshalb einen Corona-Test für Hunde und Katzen an. "Es scheint unter natürlichen Bedingungen zu einer Übertragung vom Menschen auf das Haustier zu kommen", erklärte am Sonntag Klaus Osterrieder, Virologe am Fachbereich Veterinärmedizin der Universität. Allerdings gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass eine Infektion von Hund oder Katze das Geschehen beim Menschen beeinflusse.

Versorgungsarzt für den Kreis Neu-Ulm als Schaltstelle im Kampf gegen Corona

Update, 5. April 2020, 15:50 Uhr

Der Kreis Neu-Ulm hat mit Dr. Stefan Thamasett einen Versorgungsarzt ernannt. Ein Versorgungsarzt und sein Arbeitsstab sind eine wichtige Schaltstelle im Kampf gegen das Coronavirus. Sie müssen unter anderem die ärztliche Versorgung aufrecht erhalten, die Verteilung von Schutzausrüstung koordinieren und den Betrieb im Testzentrum sicherstellen.

Sprunghafter Anstieg der Zahlen in Frankreich

Update, 4. April, 12.08 Uhr

In Frankreich schien die Epidemie bei den Infektionszahlen am Freitagnachmittag noch vergleichsweise mild abzulaufen, 59.929 Franzosen hatten sich nachweislich angesteckt. Am Samstag, 4. April, 11.57 Uhr, dann ein ganz anderes Bild: Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete plötzlich 83.029 Fälle – ein Plus von mehr als 23.000 Infektionen. Auch bei den Todesopfern gibt es einen starken Anstieg um 1122 Fälle auf nun 6520.

US-Regierung empfiehlt Masken – Trump hält sich nicht daran

Update, 4. April, 9:55 Uhr

Die US-Regierung rät entgegen der bislang geltenden Richtlinien nun auch zum Tragen von Gesichtsmasken als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Das ist freiwillig“, sagte US-Präsident Donald Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte hinzu: „Ich habe mich entschieden, es nicht zu tun.“

Die US-Sängerin Pink (40, „Just Like a Pill“) hat sich mit dem Coronavirus infiziert und kritisiert die US-Regierung scharf.

In Baden-Württemberg sind 2150 Polizisten in Quarantäne

Update, 3. April, 17:50 Uhr

Um die Corona-Verordnung des Landes umzusetzen, greift die Polizei in Baden-Württemberg durch. 2150 Polizeibeamte sind in Quarantäne, 156 sind an Covid-19 erkrankt.

Mehr als 2300 Ärzte und Krankenpfleger offenbar mit Corona infiziert

Update, 3. April 2020, 15:10 Uhr

Die zunehmende Ausbreitung der Corona-Pandemie erfasst nach Medien-Recherchen auch immer mehr Ärzte und Krankenpfleger in Deutschland. So sollen sich inzwischen mehr als 2300 Klinikmitarbeiter in Deutschland mit dem Virus infiziert haben.

Corona-Hilfe: Zinslose Kredite für Mittelstand geplant

Update, 3. April 2020, 9:45 Uhr

Betriebe mit 51 bis 250 Beschäftigten könnten in der Corona-Krise künftig mit zinslosen Krediten in Höhe von bis zu 750.000 Euro je Unternehmen unterstützt werden. „Wir wollen die mittleren baden-württembergischen Unternehmen von 51 bis 250 Erwerbstätigen in der ersten kritischen Phase mit Basis-Liquidität versorgen, damit diese nicht unverschuldet in die Insolvenz abstürzen“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) im SWR am Freitag.

Greift das Coronavirus auch das Gehirn an?

Update, 3. April 2020, 7:15 Uhr

Nach einer Studie zufolge soll der Corona-Virus auch das Gehirn befallen. Anzeichen der Mediziner seien demnach ein schlechter Geruchs- und Geschmackssinn.

Kann man sich über Gegenstände mit Covid-19 infizieren?

Update, 2. April, 17:25 Uhr

Viele Verbraucher sind sich unsicher, ob sich das Coronavirus auf Oberflächen und Lebensmitteln hält. Bestätigte Fälle gibt es nicht, eine Ansteckung über Schmierinfektionen ist denkbar. Allerdings sind Coronaviren in der Umwelt recht instabil, eine Ansteckung über Gegenstände wäre nur in einem kurzen Zeitraum möglich.

Experten: Einfache Masken bieten Schutz

Update, 2. April 2020, 14:59 Uhr

Die Schutzwirkung vor allem der einfachen Masken wird – etwa vom Robert-Koch-Institut – bezweifelt. Dort heißt es: „Es gibt keine hinreichenden Belege dafür, dass ein MNS oder eine Behelfsmaske einen selbst vor einer Ansteckung durch andere schützt. Dem widerspricht der Verband der deutschen Hygieniker. Sie gehen davon aus, dass auch einfache, sogar selbst genähte Schutzmasken das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus verringern können.

Kind stirbt an Corona-Virus

Update, 1. April, 12:07 Uhr

In London ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Londoner Krankenhauses King’s-College sowie der Familie des Jungen mit Namen Ismail sei über eine Vorerkrankung nichts bekannt gewesen.

Corona-Soforthilfe in Südwest ohne Blick auf Privatvermögen

Update, 29. März 2020, 14:10 Uhr

Die Corona-Soforthilfen in Baden-Württemberg sollen nun doch ohne Prüfung des privaten Vermögens ausbezahlt werden - das teilte am Sonntag das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit. Die Entscheidung gelte auch rückwirkend für alle Anträge seit dem Start der Soforthilfe am vergangenen Mittwoch. „Stattdessen müssen Antragssteller nur nachweisen, dass die laufenden betrieblichen Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden betrieblichen Kosten des Unternehmens zu finanzieren“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)

Seniorenheim wird trotz zwölf Todesfällen nicht evakuiert

Update, 27. März 2020, 18:12 Uhr

Das Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus, in dem zwölf Bewohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, soll nicht evakuiert werden. Das teilten Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, Johann Löw, am Freitag mit.

Bosch entwickelt vollautomatisierten Corona-Schnelltest

Update, 26. März 2020, 09:37 Uhr

Beim Autozulieferer Bosch gibt es auch einen Bereich für Medizintechnik. Aus diesem Bereich kommt jetzt die Nachricht, dass ein Schnelltest entwickelt wurde, der innerhalb von zwei Stunden feststellt, ob eine Person das Virus in sich trägt. „Der Covid-19-Schnelltest von Bosch trägt dazu bei, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen und Infektionsketten schneller zu durchbrechen,“ sagt Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH.

Corona in den USA: Teenager stirbt an Coronavirus

Update, 25. März 2020, 8:30 Uhr

In den USA ist erstmals ein Minderjähriger nachweislich am Coronavirus gestorben. Der Teenager soll nahe Los Angeles gelebt haben - und soll nach Aussage des Bürgermeisters der Stadt bei „guter Gesundheit“ gewesen sein.

Abi-Prüfungen in Baden-Württemberg sollen stattfinden

Upate, 24. März 2020, 16:30 Uhr

Das Kultusministerium in Stuttgart geht bislang davon aus, dass die zentralen Schulprüfungen, darunter das Abitur, vom 18. Mai an trotz der Corona-Krise stattfinden können.Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte zuvor erklärt, sie plane wegen der Corona-Pandemie eine Absage der Abiturprüfungen im Land.

Wegen Coronavirus: Japan verschiebt die Olympischen Spiele auf 2021

Update, 24. März 2020, 13:53 Uhr

Japans Premier Shinzo Abe und IOC-Präsident Thomas Bach haben sich darauf geeinigt, dass Olympischen Sommerspiele in Tokio auf 2021 verschoben werden.

Corona-Mundschutz von Trigema aus Burladingen hilft vielen

Update, 24. März 2020, 6:54 Uhr

Die Firma Trigema hat ihre Produktion umgestellt und fertigt jetzt in Burladingen Mundschutz. Und das in beachtlicher Menge - die Atemmasken eine echte Win-win-Situation in der Corona-Krise.

Viele Medizinstudenten melden sich für Dienst in Kliniken

Update, 23. März 2020, 8:54 Uhr

Ein Zeichen von „unschätzbarem Wert“ nennt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer die große Bereitschaft von Medizinstudenten, in den Kliniken im Land zu helfen: Mehr als 2200 Studierende haben sich nach Ministeriumsangaben bei den Universitätskliniken gemeldet. Tendenz weiter steigend.

Bundesweites Kontaktverbot statt Ausgangssperre wegen Corona

Update, 22. März 2020, 17:16 Uhr

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Sonntag auf eine bundesweite Regelung gegen die Ausbreitung des Coronavirus geeinigt: Ein umfassende Kontaktverbot in ganz Deutschland anstatt einer bundesweiten Ausgangssperre.

In mehreren Städte starten Corona-Test-Drive-ins

Update, 21. März 2020, 12:12 Uhr

Am Samstag sind weitere Corona-Abstrich-Zentren (CAZ) in Betrieb gegangen. In mehreren Städten Baden-Württembergs ist jetzt der Test auf das gefährliche Coronavirus durch das Autofenster möglich. Wie es dort abläuft, zeigt eine Reportage vom Tag der Eröffnung von Ulms ersten Corona-Test-Drive-in auf dem Messegelände.

Freiburg erlässt als erste deutsche Großstadt eine Ausgangssperre – mit Ausnahmen

Update, 20. März 2020, 6:32 Uhr

Als erste Großstadt in Deutschland hat Freiburg eine Ausgangssperre verhängt. Ab Samstag, 21. März, gilt für öffentliche Orte ein „Betretungsverbot“. Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen: Die Wohnung darf bei dringenden Angelegenheiten verlassen werden, für Arztbesuche, Lebensmitteleinkäufe und sportliche Betätigung im Freien – sofern dies alleine oder nur mit Familienmitgliedern ausgeübt wird.

Shutdown für Deutschland: Bundesregierung beschließt drastische Maßnahmen

Update, 16. März 2020, 18:00 Uhr

Das Coronavirus zwingt Deutschland zum Stillstand. Der Staat verordnet den Bürgern auf absehbare Zeit ein Leben fast nur Zuhause. Das Allernötigste des täglichen Lebens funktioniert jedoch trotz Shutdown weiter.

Bayern will Katastrophenfall ausrufen

Update, 15. März 2020, 22:40 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat angekündigt. Mit dem Katastrophenfall sind vor allem organisatorische Fragen verbunden. Damit kann das Land im Kampf gegen das Coronavirus Maßnahmen ergreifen. Ab Dienstag wird zudem das öffentliche Leben noch einmal massiv eingeschränkt. Zunächst sollen dann alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden, bevor ab Mittwoch auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen. Der Katastrophenfall soll zunächst für 14 Tage gelten.

Erster Corona-Toter im Kreis Neu-Ulm

Update, 15. März 2020, 13.20 Uhr

Traurige Nachricht aus Weißenhorn: Wie das Landratsamt und die Kreisspitalstiftung am Sonntagvormittag mitteilen, ist ein Patient in der Nacht auf Sonntag am neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 gestorben. Das Landratsamt berichtet, dass es sich bei dem 83-jährigen Patienten um einen Reiserückkehrer aus Italien handle.

Notfallpraxen unter Notfallnummer nur per Festnetz erreichbar

Update, 14. März 2020, 20:39 Uhr

Wer wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion eine Notfallpraxis erreichen will, darf die Notfallnummer nur vom Festnetz aus anrufen. Die Nummer laute 116 117 und habe keine Vorwahl, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Samstag mit. Anrufe von einem Mobiltelefon aus würden aus technischen Gründen über ein bundesweites Call-Center geleitet, das wegen des großen Andrangs jedoch völlig überlastet ist.

Schulschließung in Bayern und Baden-Württemberg? Was Arbeitnehmer wissen müssen

Update, 13. März 2020, 7:30 Uhr

Seit Donnerstag sind angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auch Schulschließungen in Bayern und Baden-Württemberg nicht mehr ausgeschlossen. Diesbezügliche Entscheidungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann stehen am Freitag an. Was Arbeitnehmer wissen müssen, wenn die Kinder aufgrund möglicher Schulschließungen nicht in Schule oder Kita gehen können, haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst

Erster Todesfall in Baden-Württemberg

Update, 12. März 2020, 11:50 Uhr

Im Land gibt es den ersten bestätigten Todesfall durch das Coronavirus. Ein 67-jähriger Mann ist an den Folgen des Virus gestorben.

WHO stuft Coronavirus als „Pandemie“ ein

Update, 11. März 2020, 17:35 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des Coronavirus offiziell als „Pandemie“ eingestuft. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom laut tagesschau.de am Mittwoch in Genf.

Erster Todesfall in Deutschland

Update, 9. März 2020. 16:47 Uhr

In Deutschland sind erstmals im Zusammenhang mit dem Coronavirus Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt.

Welche Symptome verursacht das Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

