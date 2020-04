In der Coronavirus-Krise ist alles permanent im Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Bayern, Baden-Württemberg oder Deutschland insgesamt, ob England, Spanien, Italien oder Frankreich in Europa oder aber Nordamerika oder Asien: Auf der ganzen Welt werden immer neue Coronavirus-Fälle gemeldet, auch die Zahlen der Todesopfer steigen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend und breitet sich längst in Deutschland sowie in Baden-Württemberg und Bayern aus. Hier der aktuelle Stand:

RKI-Chef: Von Entspannung der Lage noch nicht auszugehen

Update, 9. April 2020, 15:53 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hält die Maßnahmen in der Coronavirus-Pandemie für wirksam, sieht aber noch keinen Grund zur Entwarnung. „Von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Die Zahl der pro Tag neu übermittelten Fälle sei noch immer auf hohem Niveau: Sie habe am Donnerstag mit rund 5000 Fällen wieder höher gelegen als am Dienstag und Mittwoch mit je circa 4000 Fällen.

Der Anteil der verstorbenen Infizierten in Deutschland sei erwartungsgemäß weiter gestiegen: auf nun 1,9 Prozent, sagte Wieler. Er gab zu bedenken, dass die nun registrierten Todesfälle Menschen seien, die vor ein bis zwei Wochen erkrankten. Hintergrund seien Ausbrüche in Pflegeheimen sowie eine generelle Zunahme von Infektionen bei älteren Menschen. Viele Patienten würden im Krankenhaus behandelt, es sei mit weiteren Todesfällen zu rechnen, so der RKI-Chef.

Wegen Kontaktsperre: Senioren-Paar feiert Eiserne Hochzeit am Fenster

Update, 9. April 2020, 15:31 Uhr

Liebe macht kreativ. Renate und Georg Tahler durften sich am 65. Hochzeitstag nicht besuchen. Also haben sie einen anderen Weg gefunden, sich zu sehen. Inklusive unzähligen Luftküssen und einem Herzluftballon.

Menschen meiden Notaufnahmen wegen Coronavirus - Ärzte besorgt

Update, 9. April 2020, 15 Uhr

Der Rückgang von Patienten in den Notaufnahmen alarmiert Mediziner. Chefärzte vom Nürnberger Klinikum warnen davor, wegen der Corona-Pandemie dringend notwendige Behandlungen aufzuschieben. Die Folgen seien für viele Menschen wahrscheinlich gefährlicher als das geringe Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, teilte das Klinikum am Donnerstag mit.

So seien in den vergangenen Wochen deutlich weniger Menschen mit einem leichten Herzinfarkt oder Schlaganfall in die Notaufnahme gekommen. In die Kliniken kämen dafür vermehrt Patienten, bei denen die Beschwerden schon weiter fortgeschritten seien als üblich.

Umfrage: 52 Prozent wollen Bundesliga-Fortsetzung mit Geisterspielen

Update, 9. April 2020, 14:31 Uhr

Mehr als die Hälfte der Deutschen wünscht sich eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga, auch wenn dies nur mit Geisterspielen möglich sein wird. Bei einer repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der WDR-Sendung „Sport inside“ bejahten 52 Prozent die Frage, ob sie für eine Fortsetzung mit Geisterspielen vom Mai an seien. 30 Prozent antworteten mit „Nein“, 18 Prozent erklärten, das Thema interessiere sie nicht. Befragt wurden 1020 Menschen.

Die Bundesliga pausiert wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März und soll nach den Plänen der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

IWF erwartet wegen Corona schlimmste Wirtschaftskrise seit Großer Depression

Update, 9. April 2020, 14:18 Uhr

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet wegen der Coronavirus-Pandemie die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression der 1920er und 1930er Jahre. „Wir erwarten die schlimmsten wirtschaftlichen Konsequenzen seit der Großen Depression“, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Donnerstag. Selbst im besten Fall dürfte es im kommenden Jahr nur eine „teilweise Erholung“ geben; es könnte aber auch „schlimmer“ werden.

Warnung vor Legionellen in der Corona-Krise

Update, 9. April 2020, 12:31 Uhr

Experten warnen jetzt vor der nächsten Gefahr für die Gesundheit: Legionellen. Wie das Coronavirus rufen die Bakterien Lungenentzündungen hervor und ältere Menschen zählen zur Risikogruppe und sind daher besonders betroffen. Darum gibt es die Warnung der Experten vor Legionellen und das hilft dagegen.

Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt weiter an

Update, 9. April 2020, 10:33 Uhr

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch neue Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Baden-Württemberg gehört weiterhin zu den am stärksten betroffenen Regionen.

Pflicht-Quarantäne für Reisende nach Deutschland

Update, 9. April 2020, 10:01 Uhr

Wer nach Deutschland einreist, muss ab Freitag 14 Tage in Quarantäne. Bei Verstößen droht Bußgeld bis zu 25.000 Euro

Umfrage: Mehrheit gegen Lockerung der Corona-Maßnahmen ab 20. April

Update, 9. April 2020, 08:21 Uhr

Eine Mehrheit von rund 56 Prozent der Bürger hält eine Lockerung der einschneidenden Beschränkungen im Alltagsleben wegen des Coronavirus ab 20. April für zu früh. Das hat eine repräsentative Civey-Umfrage für das Magazin „Business Insider“ ergeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Danach halten knapp 30 Prozent Lockerungen vom 20. April an für angemessen, lediglich 9,4 Prozent für zu spät.

Die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind vorerst bis zum 19. April befristet. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am 15. und am 19. April mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten, wie es weitergehen soll.

Wie die Civey-Umfrage ergab, sollten aus Sicht der Befragten zuerst Geschäfte sowie Schulen und Kitas wieder geöffnet werden, gefolgt von Friseursalons, Spielplätzen, Restaurants/Cafes, Kirchen, Museen und Fitnessstudios.

Angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland hält Gesundheitsminister Jens Spahn vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, „werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“ (Donnerstag).

Wegen Corona: Ärger um Kurzarbeit bei Wieland in Ulm

Update, 9. April 2020, 7:30 Uhr

Bei den Wieland-Werken in Ulm gibt es Zoff wegen der Regelungen bezüglich der corona-bedingten Kurzarbeit. Mitarbeiter sind erzürnt, die Personalführung verweist auf den „Solidarpakt Corona“. [plus]

Corona-Krise drückt Ölpreis auf niedrigsten Stand seit 17 Jahren

Update, 9. April 2020, 6:26 Uhr

Der Ölpreis ist auf den niedrigsten Stand seit 2003 gefallen. Im Zuge der Corona-Pandemie ist die weltweite Nachfrage nach Rohöl stark zurückgegangen. Der Ölpreis-Krieg zwischen Moskau und Riad drückt zudem die Preise.

USA: Mehr als 400.000 Corona-Infizierte

Update, 8. April, 21:25 Uhr

In den USA breitet sich das Coronavirus weiter sehr schnell aus. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es in den USA, Stand 8. April, 21:25 Uhr, 419.975 Corona-Infizierte.

Corona-Einsatz in Neu-Ulm: Zwei Tote und 43 Infizierte in Altenheim

Update, 8. April 2020, 17:00 Uhr

In einem Neu-Ulmer Alten- und Pflegeheim hat es am Mittwoch einen Corona-Einsatz gegeben. Zwei Zelte wurden aufgebaut. In dem Altenheim in Ludwigsfeld hat es offenbar zwei Corona-Tote und 43 Infizierungen von MitarbeiterInnen sowie BewohnerInnen gegeben. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Neu-Ulm hervor.

Internationales Donaufest im Juli ist abgesagt

Update, 8. April, 16:40 Uhr

Das Internationale Donaufest 2020 in Ulm und Neu-Ulm kann aufgrund des grassierenden Coronavirus nicht stattfinden. Das gab das Donaubüro nun offiziell bekannt.

Wird das Oktoberfest 2020 wegen Corona ausfallen?

Update, 8. April 2020, 15:38 Uhr

Wenige Wochen vor Beginn des Wiesn-Aufbaus ist unklar, ob das größte Volksfest der Welt wegen der Corona-Krise überhaupt stattfinden kann. Nach Angaben von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der das Fest eröffnen würde, muss diese Entscheidung „spätestens Ende Mai, Anfang Juni“ fallen, also rechtzeitig vor Beginn der Aufbauarbeiten auf der Theresienwiese. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigt sich jedoch pessimistisch.

Sommerurlaub 2020 trotz Corona möglich? So sieht es aus

Update, 8. April 2020, 14:14 Uhr

Der Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat eine klare Einschätzung zu einem Sommerurlaub im Corona-Jahr 2020. Aktuell rät das Auswärtige Amt wegen des Coronavirus von allen touristischen Reisen ab. Und auch Reinhardt verrät seine Befürchtung zu geplanten Urlauben der Deutschen für dieses Jahr.

Reifenwechsel in der Werkstatt trotz Corona - Das ist zu beachten

Update, 8. April 2020, 12.58 Uhr

Der Wechsel auf Sommerreifen am Auto steht kurz bevor. Doch ist das angesichts der Corona-Krise überhaupt in der Werkstatt möglich. Und was muss ich beim Reifenwechsel beachten? Hier sind aktuelle Tipps und Infos von Experten zum Reifenwechsel während Corona.

EU bleibt über Corona-Rettungspaket zerstritten

Update, 8. April, 10:33 Uhr

16 Stunden Marathonsitzung - und dann doch keine Einigung. Die Hängepartie um eine gemeinsame Antwort der Europäischen Union auf die Wirtschaftskrise geht in die Verlängerung.

90 Jahre alter Corona-Patient aus Klinik entlassen

Update, 8. April 2020, 09:35 Uhr

In Freiburg konnte ein 90 Jahre alter Mann, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, aus der Uniklinik Freiburg entlassen werden. Der Zustand des Mannes sei dem Alter entsprechend gut, sagte ein Kliniksprecher.

Musiklegende John Prine stirbt nach Corona-Erkrankung

Update, 8, April, 09:30 Uhr

Die amerikanische Musikwelt trauert: Die Country-Legende John Prine ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Sänger galt als einer der einflussreichsten Musiker seiner Generation.

Coronavirus: Zahl der Todesopfer weltweit steigt auf 82.000

Update, 8. April 2020, 9 Uhr

Weltweit sind US-Experten zufolge bereits rund 82.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Knapp 301.400 erholten sich demnach wieder von einer Infektion. Bis Mittwoch gab es weltweit rund 1,4 Millionen bestätigte Infektionen.

Mindestabstand nicht eingehalten: Pfeffersprayeinsatz im Supermarkt

Update, 8. April 2020, 08:52 Uhr

Auf Abstand gehen heißt es in den Supermärkten in Deutschland, um so eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verringern. Ein Kunde in einem Supermarkt in Waiblingen hielt sich nicht daran - und es kam zum Einsatz von Pfefferspray.

Blutplasma-Therapie soll Corona-Patienten helfen

Update, 8. April 2020, 08:40 Uhr

Therapien mit Blutplasma könnten künftig einmal schwerkranken Corona-Patienten helfen. Die Studienlagen weise darauf hin, dass damit eine deutliche Abschwächung der lebensbedrohlichen Verläufe möglich sei, sagte der Leiter der Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Erlangen, Holger Hackstein. Dieses ist nach eigenen Angaben eine der ersten Einrichtungen, die eine Erlaubnis für die Herstellung von therapeutischem Plasma erhalten haben. Auch andere Kliniken in Deutschland arbeiten daran.Menschen mit überstandener Covid-19-Infektion haben spezifische Antikörper gegen das Virus gebildet, die mit einer Maschine aus dem Blut gewonnen werden. Akut erkrankte Patienten sollen diese erhalten.

Die Wirkung dieser Blutplasma-Therapie hat eine Studie aus China an zehn Covid-19-Erkrankten untersucht, die in der Online-Ausgabe des Fachjournals „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlicht wurde. Danach verbesserte sich der Zustand der Patienten innerhalb von drei Tagen. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, wertete die Ergebnisse als ermutigend. Diese seien aber kein Nachweis für die Wirksamkeit, betonte er. In Deutschland sollen nun seinen Angaben nach klinische Prüfungen starteten, deren Ergebnisse in wenigen Monaten vorliegen könnten.

Rückkehr aus dem Corona-Shutdown: Diese Schritte brauchen wir

Update, 8. April 2020, 7:30 Uhr

Die Debatte über eine Exit-Strategie aus der Corona-Lage in Deutschland ist in vollem Gange. Ein Datum gibt es noch nicht, Kriterien aber schon. [plus]

Einzelhandel in BW: Einkaufsverhalten wird sich durch Corona verändern

Update, 8. April 2020, 6:30 Uhr

Nach Einschätzung des Handelsverbands werden durch die Corona-Krise regionale Anbieter gestärkt. „Die globale Abhängigkeit bei Schutzausrüstung und medizinischen Produkten hat viele erschreckt“, sagt Sabine Hagmann vom Handelsverband Baden-Württemberg. Auch der Stuttgarter Einzelhändler Willi Bauer schätzt, dass sich die Einkaufsgewohnheiten vieler Menschen verändern werden: „Erdbeeren im Winter, hundert Sorten Orangensaft und 70 Sorten Mehl - das brauchst du doch nicht.“ Bauer rechnet damit, dass nach der Krise eine Art „Ent-Globalisierung“ einsetzen wird und regionale Produkte wichtiger werden.

Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt auf 20.635

Update, 7. April, 21:10 Uhr

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg ist auf 20.635 angestiegen. Am Dienstag (Stand 16 Uhr) wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt weitere 606 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Lufthansa schließt Germanwings

Update, 7. April 2020, 18:25 Uhr

Die Lufthansa schließt den Flugbetrieb ihrer Kölner Tochter Germanwings als Reaktion auf die Corona-Krise. Zudem sollen die Flotte schrumpfen und etliche Flugzeuge auch anderer Teilgesellschaften stillgelegt werden.

Söder erwartet eine Maskenpflicht

Update, 7. April 2020, 16:41 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält die Einführung einer Maskenpflicht für wahrscheinlich. „Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben“, sagte der CSU-Chef am Dienstag in München im Anschluss an eine Kabinettssitzung.

Boris Johnsons Zustand ist stabil

Update, 7. April 2020, 16:02 Uhr

Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson ist nach Regierungsangaben stabil. Johnson hatte die Nacht auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verbracht. Ein Regierungssprecher äußerte sich am Dienstag in London zum Zustand des Premiers. Johnson war wegen seiner Covid-19-Erkrankung am Sonntag in das St. Thomas' Hospital gebracht worden.

Kretschmann verzichtet zu Ostern auf Besuch der Enkel

Update, 7. April 2020, 14:46 Uhr

Wegen der Corona-Krise verzichtet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über Ostern auf seine Enkel und bleibt allein mit seiner Frau Gerlinde. Die Enkel nicht zu sehen, falle ihm sehr schwer, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Die sind ja noch klein, zwei und fünf Jahre.“ Es sei ihnen schwer zu erklären, weshalb sie nicht zu Oma und Opa dürften.

Als er gehört habe, dass die Kinder deshalb geweint hätten, sei das schon sehr ans Gemüt gegangen. „Jetzt haben wir ihnen einfach ein nettes Osterpaket geschickt.“ Zudem habe man fast jeden Tag Kontakt zueinander über Videokonferenzen. „Ich bin sehr froh, dass es diese modernen Hilfsmittel gibt, sonst wäre es ganz furchtbar.“

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wird Ostern ohne Kinder und Enkel verbringen.

Spahn: Nach Ostern wird nicht wieder alles sein wie vorher

Update, 7. April 2020, 14:42 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat einer vollständigen Rückkehr in die Normalität nach Ostern eine Absage erteilt. „Es wird nicht sofort wieder alles so sein wie vorher“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag. Er finde deshalb den Begriff Exit auch nicht passend, weil er suggeriere, dass bald alles wieder sein werde wie vorher. „Wenn, dann geht es um eine schrittweise Rückkehr in den Alltag“, sagte Spahn.

Dabei spiele eine Rolle, was am ehesten verzichtbar sei für den Einzelnen und die Gesellschaft. „Das, was sicherlich als letztes wieder möglich ist, das ist im Zweifel die Party und das Volksfest. Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen“, sagte Spahn. „Die Lage ist nach wie vor ernst.“

RKI will mit App Corona-Ausbreitung besser verstehen

Update, 7. April 2020, 14:38 Uhr

An der Veränderung von Puls oder Aktivitätsniveau kann man auch typische Covid-19-Symptome erkennen. Das Robert Koch-Institut ruft deshalb Nutzer auf, Daten aus ihren Smartwatches und Fitness-Trackern zu teilen.

EU-weite Exit-Strategie aus Corona-Sperren geplant

Update, 7. April 2020, 13:22 Uhr

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will am Mittwoch eine gemeinsame europäische Strategie zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise vorschlagen. Ziel sei ein koordiniertes und einheitliches Vorgehen in der Europäischen Union, sagte ihr Sprecher Eric Mamer am Dienstag.

Einige Länder hätten schon damit begonnen, erste Maßnahmen zur Lockerung anzukündigen, darunter Österreich und Dänemark, so Mamer. Diese Maßnahmen habe man noch nicht bis ins Letzte analysiert. Doch hätten sie den Ansatz, schrittweise vorzugehen, der auch beim Konzept der EU-Kommission eine wichtige Rolle spielen werde.

Von der Leyen will am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz über ihre Strategie informieren.

Produktion bei Porsche ruht auch in der Woche nach Ostern

Update, 7. April 2020, 11:50 Uhr

Die Werke des Sportwagenbauers Porsche stehen wegen der Coronavirus-Pandemie auch in der Woche nach Ostern still. Angesichts der aktuellen Lage bleibe die Produktion im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und in Leipzig eine weitere Woche ausgesetzt, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Es gebe weiterhin Engpässe bei den globalen Lieferketten, die einen geordneten Wiederanlauf der Produktion nicht zuließen, hieß es. Porsche hatte Mitte März angekündigt, die Arbeit in den Werken vorerst einzustellen. Für die Beschäftigten hat der Autobauer Kurzarbeit angemeldet.

WhatsApp erschwert das Weiterleiten in Corona-Krise

Update, 7. April 2020, 10:46 Uhr

Der Chatdienst WhatsApp macht es in der Corona-Krise noch etwas umständlicher, Nachrichten weiterzuleiten. Das soll die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus bremsen. WhatsApp-Nachrichten, die bereits häufig verteilt wurden, können nur noch einzeln an einen Chat weitergeschickt werden, wie der zu Facebook gehörende Dienst am Dienstag mitteilte. Bisher war das in bis zu fünf Chats gleichzeitig möglich.

Die Nachrichten bei WhatsApp haben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung - deshalb ist ihr Inhalt nur für die Nutzer im Klartext sichtbar, aber nicht für den Dienst selbst. Damit kann WhatsApp nicht direkt gegen Falschinformationen oder Hetzkampagnen vorgehen.

Kreis Göppingen: Zahl der Corona-Toten steigt auf 18

Update, 7. April 2020, 10:30 Uhr

Im Kreis Göppingen sind erneut zwei Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt am Dienstag mit. Es handelt sich um einen über 80-jährigen und einen über 70-jährigen Mann. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis auf 18.

„Rassistisch!“ - WHO verurteilt Forderung nach Impfstoff-Tests in Afrika

Update, 7. April 2020, 9:43Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Forderungen französischer Wissenschaftler, einen möglichen Corona-Impfstoff in Afrika zu testen, als "rassistisch" verurteilt. Auch das französische Außenministerium und Fußball-Stars mit afrikanischen Wurzeln zeigten sich empört.

Industrie erwartet drastischen Einbruch der Produktion

Update, 7. April 2020, 9:22 Uhr

Die deutsche Industrie erwartet laut einer Umfrage des Ifo-Instituts wegen der Corona-Krise in den kommenden drei Monaten einen massiven Rückgang der Produktion. Wie das Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte, sackte der Index der Produktionserwartungen im März um 22,8 Punkte auf minus 20,8 Punkte ab. Dies ist der schärfste Einbruch seit Beginn der Umfrage im Jahr 1991.

Selbst in der Weltfinanzkrise habe der Index im November 2008 nur um 13,3 Punkte nachgegeben, hieß es weiter. Den Umfrageergebnissen zufolge bekamen alle Branchen die Folgen der Corona-Krise zu spüren. Die Autobauer blickten aber besonders pessimistisch in die Zukunft. Gleiches gilt für die Gummi- und Kunststoffindustrie, sowie den Maschinenbau. Lichtblicke gebe es in der Chemie-Branche, die sich weniger von den Folgen der Corona-Epidemie betroffen sieht. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie habe sich der Index - trotz leichter Rückgänge - sogar noch im positiven Bereich halten können.

Verbraucher hamstern Medikamente - Teva erhöht Kapazitäten

Update, 7. April 2020, 8:27 Uhr

Viele Verbraucher in Deutschland haben sich aus Sorge vor dem Coronavirus mit Arzneien eingedeckt. Im März zog die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten stark an und bescherte Pharmaunternehmen eine Sonderkonjunktur. Das berichteten mehrere Arzneihersteller auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„In den letzten Wochen mussten wir über unser gesamtes Portfolio hinweg die zum Teil dreifache Bestellmenge bewältigen“, teilte etwa die Ratiopharm-Konzernmutter Teva am Dienstag in Ulm mit. Bei rezeptfreien Arzneien sei im März vor allem bei Paracetamol-haltigen Mitteln und Vitaminpräparaten die Nachfrage viel höher gewesen als sonst. In einzelnen Fällen habe es bei der Auslieferung Verzögerungen gegeben. Teva habe nicht nur in der Produktion die Kapazitäten erhöht, auch die Logistik arbeite in drei statt zwei Schichten.

„Die Nachfrage nach Arzneien und die Unsicherheit der Menschen ist hoch“, betonte jüngst der Branchenverband ABDA. Bei Erkältungs- und Schmerzmitteln gebe es viele Präparate verschiedener Hersteller und daher keinen Mangel. Die Apotheken hätten die Lagerbestände erhöht. Es gebe keinen Grund, Arzneien zu hamstern.

Viele Verbraucher in Deutschland decken sich momentan mit Medikamenten ein. Besonders Paracetamol und Vitaminpräparate sind begehrt.

Mitterteich: Ausgangssperre in fränkischer Gemeinde gelockert

Update, 7. April 2020, 8:00 Uhr

Drei Wochen nach dem Verhängen der bundesweit ersten weitreichenden Corona-Ausgangssperre im oberpfälzischen Mitterteich sind die Vorschriften vorzeitig gelockert worden. Seit diesem Dienstag gelten in der Kleinstadt nun dieselben Ausgangsbeschränkungen wie in ganz Bayern.

Boris Johnson auf Intensivstation verlegt

Update, 6. April 2020, 21:27 Uhr

Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten britischen Premierministers Boris Johnson hat sich verschlechtert. Er ist auf eine Intensivstation gebracht worden.

Bürgermeister von Stadt im Elsass an Covid-19 gestorben

Update, 6. April 2020, 19:19 Uhr

Der Bürgermeister der elsässischen Stadt Saint-Louis, Jean-Marie Zoellé, ist in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das bestätigte die Stadt am Montag auf Twitter. Die Zeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“ (DNA) berichtete unter Berufung auf die Familie Zoellés, der 75-Jährige sei in einer Klinik in Bonn gestorben.

Mutter von Pep Guardiola an Corona gestorben

Update, 6. April 2020, 18:14 Uhr

Der Ex-Trainer vom FC Bayern München Pep Guardiola trauert um seine Mutter. Die 82-jährige Dolors Sala Carrió hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und ist in Manresa, nördlich von Barcelona gestorben.

Osterferien: Was ist in Bayern erlaubt und verboten?

Update, 6. April 2020, 16:05 Uhr

Ostern 2020 ist alles anders. Urlaubsreisen, Verwandtenbesuche, Ausflüge mit der Familie, Grillen mit Freunden, Sport treiben, vieles ist wegen der Corona-Krise bei teils deftigen Strafen und Bußgeldern verboten oder nur mit Einschränkungen erlaubt. Was genau darf man an diesen sonnigen Tagen in Bayern überhaupt noch und was nicht? Hier findest du Tipps, Fragen und Antworten.

Alle wichtigen Corona-Akteure im Überblick

Update, 6. April 2020, 14:25 Uhr

Vor ein paar Wochen kannte sie kaum jemand, jetzt sind sie in aller Munde: Institutionen und Wissenschaftler, die sich mit dem Coronavirus befassen. Wir haben uns mit den wichtigsten Akteuren befasst.

Einsam wegen Corona? Vor allem junge Singles betroffen

Update, 6. April 2020, 13:45 Uhr

Die Ausbreitung des Coronavirus hat zu einer starken Einschränkung des öffentlichen Lebens in weiten Teilen Deutschlands geführt. Davon sind neben vielen alten Menschen vor allem viele junge Singles betroffen. [plus]

Trigema produziert jetzt 120.000 Masken pro Woche

Update, 6. April, 12:15 Uhr

Die Produktion von Atemschutzmasken läuft bei Trigema in Burladingen auf Hochtouren. Laut Wolfgang Grupp werden derzeit 120.000 Masken pro Woche genäht.

Österreich: Bundeskanzler Kurz will ab 14. April die Anti-Corona-Maßnahmen lockern

Update, 6. April 2020, 11:52 Uhr

Wie Österreichs Bundeskanzler Kurz verkündet will er im Land ab dem 14. April die Einschränkungen während der Corona-Krise, schrittweise lockern. Zunächst sollen Geschäfte öffnen, danach Restaurants.

Wegen Corona-Krise: Flughafen Stuttgart stellt bis zum 22. April Flugbetrieb ein

Update, 6. April 2020, 10:46 Uhr

Wegen der Erneuerung der Start- und Landebahn ist der Stuttgarter Flughafen seit Montag dicht. Nach Angaben des Airports wird es bis zum 22. April keinen Flugbetrieb geben.

USA: Tiger in New Yorker Zoo positiv auf Coronavirus getestet

Update, 6. April 2020, 10:34 Uhr

In einem New Yorker Zoo ist bei einem Tiger das Coronavirus nachgewiesen worden. Wahrscheinlich hat ein Tierpfleger das Virus in sich getragen.

Mehr als 100.000 Infizierte in Deutschland

Update, 6. April 2020, 09:25 Uhr

Laut John Hopkins Universität stieg die Zahl der in Deutschland infizierten Personen auf über 100.000. 1576 Menschen sind demnach bereits an Covid-19 gestorben. Fast 29.000 Menschen in Deutschland seien mittlerweile genesen, heißt es.

Südkorea: Zahl der Neuinfektionen fällt auf unter 50

Update, 6. April 2020, 8:00 Uhr

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist zum ersten Mal seit dem Höhepunkt Ende Februar auf unter 50 gefallen. Am Sonntag seien 47 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Südkorea gilt mittlerweile unter anderem dank seines rigiden Testprogramms als Vorbild für die Eindämmung des Virus.Vizegesundheitsminister Kim Gang Lip warnte jedoch angesichts von lokalen Häufungen und neuer „importierter“ Fälle, den Zahlen zu hohe Bedeutung beizumessen. Am Wochenende seien nur etwa 6000 Virustests am Tag durchgeführt worden, statt etwa 10.000 an Wochentagen. Auch äußerten sich die Behörden besorgt darüber, dass die Teilnahme an der Kampagne zur Vermeidung sozialer Kontakte wegen des Frühlingswetters und Ermüdungserscheinungen nachgelassen habe. Laut Kim wurden am Wochenende „um 20 Prozent mehr Bewegungen der Menschen“ registriert. Der Erfolg im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus hänge letztlich vom Verhalten der Menschen ab, sagte Kim. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle stieg auf 10.284. Bisher wurden 184 Todesopfer in Verbindung mit Covid-19 gezählt.

Städte verzichten in Corona-Krise auf Parkgebühren

Update, 6. April 2020, 07:45 Uhr

Kleinere Städte in Baden-Württemberg verzichten wegen der Corona-Krise auf Parkgebühren. Das kostenlose Parken soll ein Anreiz für die Menschen sein, weniger mit Bus und Bahn zu fahren, um so das Ansteckungsrisiko zu verringern. Größere Städte wie Karlsruhe und Stuttgart zögern bei dem Thema aber noch, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Waiblingen im Rems-Murr-Kreis und die Stadt Friedrichshafen am Bodensee verzichten auf Parkgebühren. In Stuttgart ist eine Anfrage der CDU-Fraktion im Gemeinderat eingebracht worden, in der ein vorübergehender Verzicht auf Parkgebühren thematisiert wird. Ein Ergebnis diesbezüglich liegt nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Stuttgart noch nicht vor. In Karlsruhe ist kostenloses Parken bisher kein Thema, wie Dietmar Schaber vom Tiefbauamt sagte.

Corona-Tote in Ulm und Ehingen

Update, 5. April, 18:02 Uhr

Die Zahl der Toten durch das Corona-Virus in Ulm und im Alb-Donau-Kreis ist auf drei gestiegen. Dies meldet das baden-württembergische Sozialministerium in Stuttgart. Das Ministerium bezieht sich dabei auf die örtlichen Gesundheitsämter. Ein Mensch sei in den vergangenen Tagen am Universitätsklinikum Ulm verstorben. Die zweite Person starb im Alb-Donau-Klinikum in Ehingen, hieß es.

Corona-Tests für Hunde und Katzen

Update, 5. April 2020, 17:20 Uhr

Das Coronavirus macht womöglich auch vor Haustieren nicht Halt, sagen Virologen an der Freien Universität Berlin. Die Experten bieten deshalb einen Corona-Test für Hunde und Katzen an. "Es scheint unter natürlichen Bedingungen zu einer Übertragung vom Menschen auf das Haustier zu kommen", erklärte am Sonntag Klaus Osterrieder, Virologe am Fachbereich Veterinärmedizin der Universität. Allerdings gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass eine Infektion von Hund oder Katze das Geschehen beim Menschen beeinflusse.

Versorgungsarzt für den Kreis Neu-Ulm als Schaltstelle im Kampf gegen Corona

Update, 5. April 2020, 15:50 Uhr

Der Kreis Neu-Ulm hat mit Dr. Stefan Thamasett einen Versorgungsarzt ernannt. Ein Versorgungsarzt und sein Arbeitsstab sind eine wichtige Schaltstelle im Kampf gegen das Coronavirus. Sie müssen unter anderem die ärztliche Versorgung aufrecht erhalten, die Verteilung von Schutzausrüstung koordinieren und den Betrieb im Testzentrum sicherstellen.

Steigende Zahlen in Baden-Württemberg und Bayern

Update, 5. April 2020, 13:50 Uhr

In Baden-Württemberg und Bayern sind die Zahlen seit Samstag erneut gestiegen. Das Robert Koch Institut meldet für das Land 23.846 Infizierte. Todesfälle gibt es 367.

In Bayern gibt es 23.846 Infizierte (Samstag: 21.908) und 396 Covid-19-Todesfälle. Auch weltweit sind die Zahlen stark gestiegen auf insgesamt mehr als 1,2 Millionen Infizierte.

Höhepunkt in Deutschland kommt erst noch

Update, 5. April 2020, 12:04 Uhr

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat mit Blick auf die Corona-Pandemie betont, dass der Höhepunkt der Krise in Deutschland noch bevorstehe. Es sei nun die Aufgabe der Bundesregierung, „uns für unsere Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten“, sagte Braun der „Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns.“ Vor Beginn der momentanen Einschränkungen habe es eine „Verdoppelung alle drei Tage“ gegeben. Damit das Gesundheitswesen nicht überfordert werde, seien Verdopplungszeiten von deutlich mehr als zehn Tagen nötig, sagte Braun dem Blatt. „Wahrscheinlich sogar eher zwölf oder vierzehn Tage.“ Das sind die aktuellen Zahlen: Aktuell sind laut Johns-Hopkins-Universität in Deutschland (Stand Samstag, 5. April, 12.15 Uhr) 96.092 Menschen mit dem Virus infiziert. 1444 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Weltweit gibt es 1,2 Millionen Infizierte und fast 65.000 Corona-Tote.

Nachfrage nach Corona-Krediten ungebrochen hoch

Update, 5. April 2020, 11:30 Uhr

Die Nachfrage von Unternehmen nach Corona-Krediten der staatlichen Förderbank KfW ist weiterhin ungebrochen hoch. Bis Donnerstag wurden rund 3200 Anträge mit einem Volumen von rund 11 Milliarden Euro bei der KfW gestellt, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Bisher seien etwa 2700 Anträge mit einer Gesamthöhe von etwa 960 Millionen Euro zugesagt worden.

Indische Eltern nennen Zwillinge Covid und Corona

Update, 5. April 2020, 11:01 Uhr

Eltern in Indien haben ihre neugeborenen Zwillinge entsprechend der Virusseuche Covid und Corona genannt. Mit den Namen für den Jungen und das Mädchen wollten die Eltern an die schwierigen Umstände der Geburt in der Zeit der Corona-Krise erinnern, berichtete das katholische Nachrichtenportal "Matters India" am Wochenende. In Indien bahnen sich schlimme Zustände an, da unter der teils bitterarmen Bevölkerung Distanz und das Ausgangsverbot kaum einzuhalten sind.

Starker Anstieg in Deutschland

Update, 4. April 2020, 22.03 Uhr

In Deutschland sind bis Samstagabend mehr als 91.100 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 85 100 Infektionen). Laut Johns-Hopkins-Universität sind es sogar, Stand 22 Uhr, 92.150 Infizierte. Mindestens 1316 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 1150).

Weltweit jetzt fast 64.000 Tote

Update, 4. April 2020, 17:16 Uhr

Die Zahl der Corona-Opfer steigt: Weltweit sind – stand Samstagabend – 63.902 Menschen am Covid-19-Virus, beziehungsweise an der dadurch verursachten Lungenkrankheit gestorben. Auch bei der Zahl der Infizierten zeigt die Kurve weiter steil nach oben und hat längst die Marke von 1,13 Millionen überschritten: 1.139.207 Personen haben sich bis Samstag mit dem Coronavirus angesteckt.

Klimaaktivistin Greta Thunberg demonstriert online

Update, 4. April 2020, 15:56 Uhr

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg demonstriert wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie weiterhin nur online für mehr Klimaschutz. Sie rief ihre Anhänger angesichts der Corona-Krise dazu auf, zu Hause zu bleiben und stattdessen in den sozialen Netzwerken größere Anstrengungen gegen die Klimakrise einzufordern. Unterdessen rechnet Schweden, das eine lockere Corona-Strategie verfolgt, mittlerweile mit Tausenden Toten.

Auch Azubis von Kündigungen bedroht

Update, 4. April 2020, 13:35 Uhr

Vielen Auszubildenden im Gastgewerbe könnte wegen der Coronavirus-Pandemie die Kündigung drohen. Das befürchtet der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK). Grund sei, dass Auszubildende erst nach sechs Wochen Kurzarbeitergeld beziehen dürfen. Vor allem im Hotel- und Gastgewerbe könnte die Belastung der Betriebe, die sechs Wochen lang die volle Ausbildungsvergütung für ihre Azubis schultern müssen, zu einer Kündigungswelle führen, teilte der BWIHK mit.

Sprunghafter Anstieg der Zahlen in Frankreich

Update, 4. April, 12.08 Uhr

In Frankreich schien die Epidemie bei den Infektionszahlen am Freitagnachmittag noch vergleichsweise mild abzulaufen, 59.929 Franzosen hatten sich nachweislich angesteckt. Am Samstag, 4. April, 11.57 Uhr, dann ein ganz anderes Bild: Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete plötzlich 83.029 Fälle – ein Plus von mehr als 23.000 Infektionen. Auch bei den Todesopfern gibt es einen starken Anstieg um 1.122 Fälle auf nun 6520.

US-Regierung empfiehlt Masken – Trump hält sich nicht daran

Update, 4. April, 9:55 Uhr

Die US-Regierung rät entgegen der bislang geltenden Richtlinien nun auch zum Tragen von Gesichtsmasken als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Das ist freiwillig“, sagte US-Präsident Donald Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte hinzu: „Ich habe mich entschieden, es nicht zu tun.“

Die US-Sängerin Pink (40, „Just Like a Pill“) hat sich mit dem Coronavirus infiziert und kritisiert die US-Regierung scharf.

In Baden-Württemberg sind 2150 Polizisten in Quarantäne

Update, 3. April, 17:50 Uhr

Um die Corona-Verordnung des Landes umzusetzen, greift die Polizei in Baden-Württemberg durch. 2150 Polizeibeamte sind in Quarantäne, 156 sind an Covid-19 erkrankt.

Bis zu 2 Millionen Euro Soforthilfe für Frauen- und Kinderschutzhäuser

Update, 3. April, 17:10 Uhr

In Zeiten der Isolation während der Corona-Pandemie wird befürchtet, dass die Fälle von häuslicher Gewalt steigen. Die Landesregierung Baden-Württemberg stellt deshalb Soforthilfe-Fonds für Frauen- und Kinderschutzhäuser.

Google veröffentlicht Bewegungsdaten zur Corona-Eindämmung

Update, 3. April 2020, 15:35 Uhr

Der US-Internetgigant Google veröffentlicht im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie Bewegungsdaten seiner Nutzer. Eine Auswertung der Bewegungsdaten von Google-Nutzern aus 131 Ländern ist seit Freitag online verfügbar, teilte der Konzern mit. Dies solle es Regierungen weltweit ermöglichen, die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Vermeidung sozialer Kontakte zu überprüfen. Die Statistiken zeigen laut Google, in welchem Maß die Menschen Besuche in Parks, Geschäften, Häusern oder Fahrten zum Arbeitsplätze eingeschränkt haben.

Mehr als 2300 Ärzte und Krankenpfleger offenbar mit Corona infiziert

Update, 3. April 2020, 15:10 Uhr

Die zunehmende Ausbreitung der Corona-Pandemie erfasst nach Medien-Recherchen auch immer mehr Ärzte und Krankenpfleger in Deutschland. So sollen sich inzwischen mehr als 2300 Klinikmitarbeiter in Deutschland mit dem Virus infiziert haben.

Amateur-Fußballbetrieb ausgesetzt

Update, 3. April 2020, 13:45 Uhr

Der Amateurfußball-Spielbetrieb in Baden-Württemberg wird bis auf weiteres ausgesetzt. Eine Wiederaufnahme erfolgt mit einer Vorankündigungsfrist von mindestens 14 Tagen.

Mehr häusliche Gewalt gegen Frauen befürchtet

Update, 3. April 2020, 11:34 Uhr

Frauenhäuser und Beratungsstellen schlagen Alarm: Häusliche Gewalt wird bald ansteigen. Wie können sich Frauen schützen? Was kann die Politik tun?

Plattform soll Pflegepersonal und Einrichtungen zusammen bringen

Update, 3. April 2020, 10:50 Uhr

Das Land Baden-Württemberg möchte über die Plattform „Pflegereserve“ Einrichtungen und freiwilliges Personal zusammenbringen. Eine Registrierung ist ab sofort möglich.

Eisenmann: Nur schrittweiser Unterrichtsbeginn nach Osterferien

Update, 3. April 2020, 10:45 Uhr

Der Schulunterricht in Baden-Württemberg wird nach Einschätzung von Kultusministerin Susanne Eisenmann nach den Osterferien wahrscheinlich nur schrittweise wieder beginnen - wenn überhaupt. „Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir direkt nach den Osterferien wieder von Null auf Hundert starten“, sagte die CDU-Politikerin. Das Kultusministerium bereite sich darüber hinaus auch auf den Fall vor, dass die Schulen bundesweit bis zum Sommer geschlossen bleiben müssen.

Elterngeld: Berechnung soll geändert werden

Update, 3. April 2020, 10:21 Uhr

Werdende oder frischgebackene Eltern sollen wegen der Corona-Krise keine Abstriche beim Elterngeld hinnehmen müssen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) strebt dafür eine Änderung im Berechnungsmodus an. Grundlage für die Höhe des Elterngeldes ist normalerweise das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate vor der Geburt. Einbußen wie etwa durch Kurzarbeit würden die Höhe des Einkommens stark beeinträchtigen.

Corona-Hilfe: Zinslose Kredite für Mittelstand geplant

Update, 3. April 2020, 9:45 Uhr

Betriebe mit 51 bis 250 Beschäftigten könnten in der Corona-Krise künftig mit zinslosen Krediten in Höhe von bis zu 750.000 Euro je Unternehmen unterstützt werden. „Wir wollen die mittleren baden-württembergischen Unternehmen von 51 bis 250 Erwerbstätigen in der ersten kritischen Phase mit Basis-Liquidität versorgen, damit diese nicht unverschuldet in die Insolvenz abstürzen“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) im SWR am Freitag.

Trauriger Rekord in den USA: 1169 weitere Todesfälle wegen Corona registriert

Update, 3. April 2020, 8:11 Uhr

In den USA gibt es einen traurigen Rekord: Innerhalb von 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore von Mittwochabend bis Donnerstagabend 1169 weitere Todesfälle registriert. Italien hatte bislang den traurigen Rekord zu verzeichnen.

Mehr als eine Million Corona-Infizierte

Update, 3. April 2020, 7:30 Uhr

Zahlen der Johns Hopkins University zufolge soll es weltweit mehr als eine Million Menschen geben, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die meisten gemeldeten Fälle sind aus dem USA bekannt. Doch auch Deutschland liegt in Bezug auf die Infizierten-Zahlen recht weit vorne.

Greift das Coronavirus auch das Gehirn an?

Update, 3. April 2020, 7:15 Uhr

Nach einer Studie zufolge soll der Corona-Virus auch das Gehirn befallen. Anzeichen der Mediziner seien demnach ein schlechter Geruchs- und Geschmackssinn.

Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt

Update, 2. April, 19:17 Uhr

Wie das baden-württembergisches Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstagabend mitteilte, ist die Zahl der Infizierten auf mindestens 15.971 angestiegen. Das Durchschnittsalter betragte dabei 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 101 Jahren. 281 Personen sind gestorben. Ungefähr 881 Personen sind unterdessen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Besorgniserregende Berichte über Zustände im Elsass

Update, 2. April, 18:32 Uhr

Tübinger Mediziner schlagen Alarm: Die Zustände im Elsass seien katastrophal. Sie befürchten, dass die Situation in deutschen Kliniken bald ähnlich ist.

Kann man sich über Gegenstände mit Covid-19 infizieren?

Update, 2. April, 17:25 Uhr

Viele Verbraucher sind sich unsicher, ob sich das Coronavirus auf Oberflächen und Lebensmitteln hält. Bestätigte Fälle gibt es nicht, eine Ansteckung über Schmierinfektionen ist denkbar. Allerdings sind Coronaviren in der Umwelt recht instabil, eine Ansteckung über Gegenstände wäre nur in einem kurzen Zeitraum möglich.

In welchen Ländern ist das Coronavirus?

Update, 2. April, 17:10 Uhr

Auf der ganzen Welt breitet sich Covid-19 aus. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt täglich. Die USA und Italien sind besonders schwer getroffen, in Schweden geht man anders mit dem Virus

Autokinos erleben in der Corona-Krise ein Comeback

Update, 2. April, 16:20 Uhr

Überall in Deutschland sind aufgrund von Corona alle Unterhaltungseinrichtungen wie Kinos geschlossen. Einige Autokinos allerdings haben weiterhin geöffnet - unter Berücksichtigung gewisser Regeln.

Einfache Masken bieten Experten zufolge Schutz

Update, 2. April 2020, 14:59 Uhr

Die Schutzwirkung vor allem der einfachen Masken wird – etwa vom Robert-Koch-Institut – bezweifelt. Dort heißt es: „Es gibt keine hinreichenden Belege dafür, dass ein MNS oder eine Behelfsmaske einen selbst vor einer Ansteckung durch andere schützt. Dem widerspricht der Verband der deutschen Hygieniker. Sie gehen davon aus, dass auch einfache, sogar selbst genähte Schutzmasken das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus verringern können.

Experten befürchten mehr Suizide und Depressionen durch Coronakrise

Update, 2. April 2020, 13:55 Uhr

Kontaktverbote, Ausgehbeschränkungen, geschlossene Kitas und Schulen: Die Corona-Pandemie hat den sozialen Alltag in Deutschland drastisch verändert. Für jeden Einzelnen bedeute das eine Belastung, die insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen auch gefährlich werden könne, mahnen Experten.

Galeria Karstadt Kaufhof rettet sich unter Schutzschirm

Update, 2. April 2020, 10:06 Uhr

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sucht angesichts der Umsatzeinbrüche durch die Corona-Pandemie Rettung in einem Schutzschirmverfahren.

Helios-Klinik in München-Pasing wird der Alltagsbetrieb eingestellt

Update, 2. April 2020, 8:00 Uhr

In der Helios-Klink München-Pasing wird der Alltagsbetrieb gestoppt. Es gebe zu viele Corona-Fälle in dem Krankenhaus, hieß es.

US-Sänger Adam Schlesinger stirbt mit 52 an Coronavirus

Update, 2. April 2020, 7:30 Uhr

Das Coronavirus hat in den USA ein weiteres prominentes Todesopfer gefordert: US-Musiker, Emmy- und Gramy-Gewinner, Adam Schlesinger ist mit 52 Jahren an einer Infektion mit Corona gestorben. Er komponierte unter anderem bekannte Film- und Serienmusik.

Tierschützer fordern Taubenfüttern wegen Corona zu erlauben

Update, 2. April 2020, 6:16 Uhr

Die Tierschutzorganisation Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) hat mehrere Städte im Südwesten aufgefordert, wegen der Corona-Krise Taubenfütterungsverbote auszusetzen und kommunale Fütterungen zu organisieren. Weil Straßen wegen der Ausgangsbeschränkungen nahezu menschenleer sind, fürchtet Peta, dass viele Tauben keine Nahrung mehr finden und verhungern.

Kontaktbeschränkungen bis Ende der Osterferien verlängert

Update, 1. April, 15:48 Uhr

Bund und Länder wollen die bestehenden scharfen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise mindestens bis zum Ende der Osterferien verlängern.

Kind stirbt an Corona-Virus

Update, 1. April, 12:07 Uhr

In London ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Londoner Krankenhauses King’s-College sowie der Familie des Jungen mit Namen Ismail sei über eine Vorerkrankung nichts bekannt gewesen.

Schützenfest in Biberach: Findet es statt?

Update, 1. April, 11:55 Uhr

Das Schützenfest in Biberach zählt zu den großen Stadtfesten Oberschwabens. Vom 17. bis zum 26. Juli soll gefeiert werden. Doch welche Auswirkung hat die Corona-Pandemie auf „Schützen“?

Auch bei anderen Veranstaltungen im Land, wie beispielsweise der Schwörmontag in Ulm, ist noch klar, wie sich die Pandemie auf diese auswirken wird.

Land verschiebt Staatsexamen M2 - Medizin-Studenten starten sofort ins PJ

Update, 1. April, 11 Uhr

Das Landesprüfungsamt für Medizin und Pharmazie hat entschieden, den zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, das als M2 bekannte zweite Staatsexamen im Medizinstudium, auf das nächste Jahr zu verschieben. Das hatte das Bundesgesundheitsministerium den Ländern empfohlen. Das Examen könne „in Baden-Württemberg unter den hierfür in der Verordnung festgelegten Kriterien nicht realisiert werden“. Eigentlich hätte das Examen vom 15.-17.April stattfinden sollen. Die Medizinstudenten sollen nun stattdessen direkt ins Praktische Jahr (PJ).

21 Menschen in Altenheim in Giengen infiziert

Update, 1. April, 08:42 Uhr

Wie das Gesundheitsamt im Kreis Heidenheim mitteilt, gibt es im Paul-Gerhardt-Stift in Giengen mehrere Corona-Infektionen. Nachdem eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurden weitere Menschen getestet. Demnach haben sich von etwa 100 Bewohnern aktuell 20 Menschen im Heim sowie eine Pflegekraft mit Covid-19 angesteckt.

Rektorenpräsident für Verschiebung des Sommersemesters

Update, 1. April, 7:37 Uhr

Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter-André Alt, hat sich für eine Verschiebung des Sommersemesters ausgesprochen. „Wir sollten den Beginn des Sommersemesters nach hinten schieben und deutschlandweit etwas später starten – natürlich nur, wenn der Shutdown bis dahin aufgehoben ist“, sagte Alt dem „Handelsblatt“ (Mittwoch). „Danach organisieren wir eine möglichst komplette Vorlesungszeit, die später als üblich endet. Das Wintersemester würde dann ebenfalls etwas zeitversetzt, beispielsweise ab 1. oder 15. November beginnen. So könnten wir im Sommersemester 2021 wieder in den Normalmodus zurückkehren.“

Alt appellierte an die Wissenschaftsminister der Länder, „dass sie sich, abgestimmt mit den Hochschulen, auf ein gemeinsames Vorgehen einigen und das Sommersemester koordiniert verschieben.“ Es dürfe nicht passieren, dass hier jedes Land sein eigenes Reglement durchziehe. Er mahnte eine schnellstmögliche Entscheidung an. In Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen etwa beginnt das Sommersemester am 20. April.

Bayern verlängert Ausgangsbeschränkungen bis 19. April

Update, 30. März, 2020 13.16 Uhr

Die Menschen in Bayern müssen weiterhin mit den Ausgangsbeschränkungen leben, sie werden verlängert bis zum Ende der Osterferien, sagt Ministerpräsident Markus Söder.

Corona-Soforthilfe in Südwest ohne Blick auf Privatvermögen

Update, 29. März 2020, 14:10 Uhr

Die Corona-Soforthilfen in Baden-Württemberg sollen nun doch ohne Prüfung des privaten Vermögens ausbezahlt werden - das teilte am Sonntag das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit. Die Entscheidung gelte auch rückwirkend für alle Anträge seit dem Start der Soforthilfe am vergangenen Mittwoch. „Stattdessen müssen Antragssteller nur nachweisen, dass die laufenden betrieblichen Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden betrieblichen Kosten des Unternehmens zu finanzieren“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Corona-Todesfälle nun in jedem Bundesland

Update, 28. März 2020, 14:18 Uhr

In jedem Bundesland gibt es nun Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Innerhalb Europas sind Spanien und Italien besonders schwer betroffen.

Am Samstag wurde bekannt, dass erstmals auch ein Mensch in Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben ist. Es handle sich um einen 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der sich Anfang März im Skiurlaub in Österreich aufgehalten habe, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Keine Lockerung der Corona-Maßnahmen bis 20. April

Update, 28. März 2020, 09:13 Uhr

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat klargestellt, dass es vor dem 20. April keine Lockerungen des Kontaktverbots und weiterer Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geben wird. „Bis dahin bleiben alle Maßnahmen bestehen.“ Ältere Menschen müssten noch deutlich länger als Jüngere mit Kontakteinschränkungen rechnen.

Seniorenheim wird trotz zwölf Todesfällen nicht evakuiert

Update, 27. März 2020, 18:12 Uhr

Das Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus, in dem zwölf Bewohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, soll nicht evakuiert werden. Das teilten Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, Johann Löw, am Freitag mit.

Till Lindemann liegt mit Corona auf der Intensivstation

Update, 27. März 2020, 13:40 Uhr

Der Sänger der Band Rammstein Till Lindemann hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wurde auf die Intensivstation gebracht.

Fast 5000 neue Corona-Infizierte in Deutschland an einem Tag

Update, 26. März 2020, 11:30 Uhr

Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge sind binnen eines Tages fast 5000 Menschen in Deutschland als Neu-Infizierte des Coronavirus gemeldet worden. Das ist der offenbar höchste Anstieg binnen eines Tages seit dem Corona-Ausbruch in Deutschland.

Bosch entwickelt vollautomatisierten Corona-Schnelltest

Update, 26. März 2020, 09:37 Uhr

Beim Autozulieferer Bosch gibt es auch einen Bereich für Medizintechnik. Aus diesem Bereich kommt jetzt die Nachricht, dass ein Schnelltest entwickelt wurde, der innerhalb von zwei Stunden feststellt, ob eine Person das Virus in sich trägt. „Der Covid-19-Schnelltest von Bosch trägt dazu bei, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen und Infektionsketten schneller zu durchbrechen,“ sagt Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH.

Corona in den USA: Teenager stirbt an Coronavirus

Update, 25. März 2020, 8:30 Uhr

In den USA ist erstmals ein Minderjähriger nachweislich am Coronavirus gestorben. Der Teenager soll nahe Los Angeles gelebt haben - und soll nach Aussage des Bürgermeisters der Stadt bei „guter Gesundheit“ gewesen sein.

Abi-Prüfungen in Baden-Württemberg sollen stattfinden

Upate, 24. März 2020, 16:30 Uhr

Das Kultusministerium in Stuttgart geht bislang davon aus, dass die zentralen Schulprüfungen, darunter das Abitur, vom 18. Mai an trotz der Corona-Krise stattfinden können.Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte zuvor erklärt, sie plane wegen der Corona-Pandemie eine Absage der Abiturprüfungen im Land.

Wegen Coronavirus: Japan verschiebt die Olympischen Spiele auf 2021

Update, 24. März 2020, 13:53 Uhr

Japans Premier Shinzo Abe und IOC-Präsident Thomas Bach haben sich darauf geeinigt, dass Olympischen Sommerspiele in Tokio auf 2021 verschoben werden.

Coronavirus Echtzeitkarte: Die Lage in Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg

Update, 24. März 2020, 10.30 Uhr

In einer Echtzeitkarte, die auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts basieren, ist die aktuelle Entwicklung des Coronavirus in Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg einzusehen.

Corona-Mundschutz von Trigema aus Burladingen hilft vielen

Update, 24. März 2020, 6:54 Uhr

Die Firma Trigema hat ihre Produktion umgestellt und fertigt jetzt in Burladingen Mundschutz. Und das in beachtlicher Menge - die Atemmasken eine echte Win-win-Situation in der Corona-Krise.

Ein weiterer Corona-Fall im Kreis Biberach

Update, 23.März 2020, 18.00 Uhr

Im Kreis Biberach gibt es einen weiteren bestätigten Fall des Coronavirus. Es soll sich um einen 80 Jahre alten Mann handeln.

Hat Angela Merkel Corona? Erster Test negativ

Update, 23. März 2020, 16:45 Uhr

Beim ersten Test von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf das Coronavirus ist keine Infektion festgestellt worden. „Das Testergebnis des heutigen Tests ist negativ“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Weitere Tests werden in den nächsten Tagen durchgeführt.“

Viele Medizinstudenten melden sich für Dienst in Kliniken

Update, 23. März 2020, 8:54 Uhr

Ein Zeichen von „unschätzbarem Wert“ nennt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer die große Bereitschaft von Medizinstudenten, in den Kliniken im Land zu helfen: Mehr als 2200 Studierende haben sich nach Ministeriumsangaben bei den Universitätskliniken gemeldet. Tendenz weiter steigend.

Krankenkassen: Keine Beitragserhöhungen wegen Corona

Update, 23. März 2020, 6:21 Uhr

Mehrkosten für das Gesundheitssystem durch die Corona-Pandemie werden aus Sicht der AOK Baden-Württemberg nicht zu Beitragserhöhungen oder Zuzahlungen von Patienten führen: Höhere Beiträge seien derzeit bei der mit 4,5 Millionen Versicherten größten gesetzlichen Kasse im Südwesten kein Thema. Auch höhere Zuzahlungen von Patienten werden ausgeschlossen.

Bundesweites Kontaktverbot statt Ausgangssperre wegen Corona

Update, 22. März 2020, 17:16 Uhr

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Sonntag auf eine bundesweite Regelung gegen die Ausbreitung des Coronavirus geeinigt: Ein umfassende Kontaktverbot in ganz Deutschland anstatt einer bundesweiten Ausgangssperre.

Geld für Forschung - Institut in Reutlingen sucht Impfstoff gegen Coronavirus

Update, 22. März 2020, 15:14 Uhr

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert die Forschung zum Coronavirus am Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) in Reutlingen mit 210.000 Euro. Dort wird nach einem Impfstoff gegen Corona gesucht.

Wie viele Menschen sind Infiziert oder an Corona gestorben?

Update, 22. März 2020, 10:11 Uhr

Täglich gibt es Meldungen zu neuen Corona-Fällen. Doch wie viele Menschen sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet und wie viele sind daran gestorben? Die aktuellen Zahlen für Ulm, den Alb-Donau-Kreis und den Landkreis Neu-Ulm auf einen Blick.

Zahl der Corona-Infizierten nur noch vom Ministerium

Update, 21. März 2020, 21:54 Uhr

Auf Landesebene hat man sich darauf verständigt, dass alle Kommunen künftig auf die Nennung selbst erhobener Zahlen von Infizierten verzichten. Stattdessen soll es nur noch Zahlen für den Landkreis geben, die vom Sozialministerium veröffentlicht werden. Die aktuellen Zahlen Corona-Infizierter im Landkreis Schwäbisch Hall, Ostalbkreis, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und Ansbach sowie aktuell eingerichtete Corona-Hotlines gibt es hier.

In mehreren Städte starten Corona-Test-Drive-ins

Update, 21. März 2020, 12:12 Uhr

Am Samstag sind weitere Corona-Abstrich-Zentren (CAZ) in Betrieb gegangen. In mehreren Städten Baden-Württembergs ist jetzt der Test auf das gefährliche Coronavirus durch das Autofenster möglich. Wie es dort abläuft, zeigt eine Reportage vom Tag der Eröffnung von Ulms ersten Corona-Test-Drive-in auf dem Messegelände.

Freiburg erlässt als erste deutsche Großstadt eine Ausgangssperre – mit Ausnahmen

Update, 20. März 2020, 6:32 Uhr

Als erste Großstadt in Deutschland hat Freiburg eine Ausgangssperre verhängt. Ab Samstag, 21. März, gilt für öffentliche Orte ein „Betretungsverbot“. Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen: Die Wohnung darf bei dringenden Angelegenheiten verlassen werden, für Arztbesuche, Lebensmitteleinkäufe und sportliche Betätigung im Freien – sofern dies alleine oder nur mit Familienmitgliedern ausgeübt wird.

Mediziner wollen Medikament gegen Corona testen

Update, 18. März, 13:08 Uhr

Das Tübinger Institut für Tropenmedizin will das Medikament Chloroquin im Kampf gegen Corona-Erkrankungen testen.

Shutdown für Deutschland: Bundesregierung beschließt drastische Maßnahmen

Update, 16. März 2020, 18:00 Uhr

Das Coronavirus zwingt Deutschland zum Stillstand. Der Staat verordnet den Bürgern auf absehbare Zeit ein Leben fast nur Zuhause. Das Allernötigste des täglichen Lebens funktioniert jedoch trotz Shutdown weiter.

Bayern will Katastrophenfall ausrufen

Update, 15. März 2020, 22:40 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat angekündigt. Mit dem Katastrophenfall sind vor allem organisatorische Fragen verbunden. Damit kann das Land im Kampf gegen das Coronavirus Maßnahmen ergreifen. Ab Dienstag wird zudem das öffentliche Leben noch einmal massiv eingeschränkt. Zunächst sollen dann alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden, bevor ab Mittwoch auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen. Der Katastrophenfall soll zunächst für 14 Tage gelten.

Erster Corona-Toter im Kreis Neu-Ulm

Update, 15. März 2020, 13.20 Uhr

Traurige Nachricht aus Weißenhorn: Wie das Landratsamt und die Kreisspitalstiftung am Sonntagvormittag mitteilen, ist ein Patient in der Nacht auf Sonntag am neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 gestorben. Das Landratsamt berichtet, dass es sich bei dem 83-jährigen Patienten um einen Reiserückkehrer aus Italien handle.

Notfallpraxen unter Notfallnummer nur per Festnetz erreichbar

Update, 14. März 2020, 20:39 Uhr

Wer wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion eine Notfallpraxis erreichen will, darf die Notfallnummer nur vom Festnetz aus anrufen. Die Nummer laute 116117 und habe keine Vorwahl, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Samstag mit. Anrufe von einem Mobiltelefon aus würden aus technischen Gründen über ein bundesweites Call-Center geleitet, das wegen des großen Andrangs jedoch völlig überlastet ist.

Schulschließung in Bayern: Ab Montag offenbar Schulen geschlossen

Update, 13. März 2020, 8:10 Uhr

Nach dem Saarland folgt nun offenbar Bayern: Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass sie aus Regierungskreisen erfahren habe, dass ab Montag alle Schulen in Bayern geschlossen blieben. Als erstes Bundesland hatte das in der Nacht das Saarland beschlossen. Baden-Württemberg könnte am Freitag folgen.

Schulschließung in Bayern und Baden-Württemberg? Was Arbeitnehmer wissen müssen

Update, 13. März 2020, 7:30 Uhr

Seit Donnerstag sind angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auch Schulschließungen in Bayern und Baden-Württemberg nicht mehr ausgeschlossen. Diesbezügliche Entscheidungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann stehen am Freitag an. Was Arbeitnehmer wissen müssen, wenn die Kinder aufgrund möglicher Schulschließungen nicht in Schule oder Kita gehen können, haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst

Erster Todesfall in Baden-Württemberg

Update, 12. März 2020, 11:50 Uhr

Im Land gibt es den ersten bestätigten Todesfall durch das Coronavirus. Ein 67-jähriger Mann ist an den Folgen des Virus gestorben.

WHO stuft Coronavirus als „Pandemie“ ein

Update, 11. März 2020, 17:35 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des Coronavirus offiziell als „Pandemie“ eingestuft. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom laut tagesschau.de am Mittwoch in Genf.

Frühlingsfest in Stuttgart abgesagt

Update, 11. März 2020, 16:15 Uhr

Da in Baden-Württemberg Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ab sofort verboten sind, wird auch das Frühlingsfest in Stuttgart abgesagt. Die 821. Auflage des Volksfestes war für den 18. April bis 10. Mai 2020 geplant.

Erster Todesfall in Deutschland

Update, 9. März 2020. 16:47 Uhr

In Deutschland sind erstmals im Zusammenhang mit dem Coronavirus Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt.

Welche Symptome verursacht das Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

