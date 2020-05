Gastronomie und Hotels dürfen wieder öffnen und auch die Urlaubssituation in der Corona-Krise bessert sich schrittweise. Neben den Lockerungen der Corona-Regeln , die den Weg zurück in die neue Normalität ebnen, nimmt die Zahl der Infizierten weiter zu. So ist die aktuelle Lage in Deutschland (Stand 25.05.2020, 09:45 Uhr).