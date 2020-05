Restaurants und Hotels können wieder aufmachen, und auch in Sachen Urlaub in der Corona-Krise wird es allmählich besser. So dürfen zum Beispiel Kitas in Baden-Württemberg bis Ende Juni komplett öffnen . Doch parallel zu den Lockerungen der Corona-Regeln steigt die Zahl der Infektionen weiter, oder bleibt stabil. Das ist die aktuelle Lage in Deutschland (Stand 26.05.2020, 13.50 Uhr).