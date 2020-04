Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Viele Veranstaltungen sind abgesagt, Kontakt zu anderen Menschen soll gemieden werden. Viel Negatives, kaum Positives. Wir haben deshalb ein paar Tipps für euch, wie ihr die Zeit trotzdem nutzen könnt: ob es nun die Freizeit betrifft, sportliche Aktivitäten oder die Kommunikation.

Museum, Oper, Konzert - Das sind die Kulturtipps für die Corona-Zeit

Museen und Opern haben geschlossen, Konzerte sind abgesagt: die Corona-Pandemie ist auch für den Kulturbetrieb eine Herausforderung. Doch viele Konzerthäuser, Museen und Co. haben aber ihr Online-Angebot ausgebaut, so dass wir nicht auf alles verzichten müssen. Diese und weitere Tipps für Bücher, Podcasts und Serien findet in unserer Übersicht:

Disney Plus mit Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime & Co. im Vergleich

Wer jetzt viel Zeit zu Hause verbringt und keine Lust mehr auf das Programm in der Glotze hat, sollte sich mal die verschiedenen Streamingdienste anschauen. Disney+ ist in Deutschland jetzt an den Start gegangen und auch Amazon Prime, Netflix, Apple TV+ oder Joyn Plus+ haben einiges zu bieten.

Berliner Philharmoniker mit virtuellem Konzert in Corona-Krise

Die Berliner Philharmoniker spielen weiter – in ihrer Digital Concert Hall. Das Konzertarchiv ist eine musikalische Schatzgrube.

Corona-Prävention: Wie kann ich mich und mein Umfeld schützen?

Das Coronavirus breitet sich weiterhin aus. Bei vielen verläuft die Erkrankung milde, kann aber im schlimmsten Fall tödlich enden. Prävention ist also besonders wichtig. So schützt ihr euch und euer Umfeld.

Händewaschen: Der beste Schutz vor Infektionen, Bakterien und Viren

Der beste Schutz vor einer Infektion - etwa vor dem Coronavirus - lässt sich ganz leicht umsetzen: richtiges Händewaschen. Wir erklären, wie man es richtig macht.

Hygiene im Haushalt: Virenfrei putzen, waschen und lüften

Es kommt vor allem auf die Hygiene an: Richtig und virenfrei putzen, waschen und lüften ist in Corona-Zeiten besonders wichtig.

Hier findet ihr weitere Tipps gegen Ungeziefer im Haushalt: Fruchtfliegen loswerden und Lebensmittelmotten bekämpfen.

Sportmediziner rät: Sport machen aber mit Abstand!

Welche Sportarten sind in Zeiten der Pandemie noch möglich und ratsam? Was sollte man unbedingt lassen?

Fit durch die Corona-Krise: Zehn Fitness Übungen für Zuhause

Während der Corona-Pandemie heißt es: zu Hause bleiben. Deshalb zeigt Fitnesstrainerin Katharina Vogel in unserem Video, wie ihr daheim Sport machen könnt.

Nach Marathon-Absage: Freiburger läuft wegen Corona alleine

Weil der Freiburg-Marathon wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, lief Sandro Caputo sein Rennen alleine in Göppingen. 42,2 Kilometer ohne jubelnde Menge, dafür aber mit virtueller Unterstützung.

Home Office: Dienste für Videokonferenzen im Vergleich

Homeoffice ist angesagt. Aber wie soll das mit der Kommunikation jetzt klappen? Die besten Videokonferenzdienste im Überblick.

Osterkarten, Ostergeschenke, Salzteig – Tipps zum Basteln in der Osterzeit

Ostern steht vor der Türe, die Kinder sind wegen Corona schon lange daheim. Basteln ist eine gute Idee, um für Abwechslung zu sorgen. Hier findet ihr Tipps und Bastelvorlagen.

Ausflüge trotz Coronavirus - Was ist in den Osterferien möglich?

Die Osterferien stehen an. Doch leider steckt die ganze Welt in der Corona-Krise. Sind in Anbetracht der aktuellen Lage überhaupt Verwandtenbesuche, Ausflüge oder ähnliche Aktivitäten möglich? Hier sind unsere Tipps.

Lieblings-Bar zu? Die besten Rezepte für neue Cocktails und klassische Drinks

Kontaktverbot, Social Distancing, geschlossene Bars und Restaurants... Wie soll man sich denn da entspannen? Die besten Rezepte für Cocktails und Drinks findet ihr hier.