Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff: In Deutschland und anderswo ist das öffentliche Leben quasi zum Erliegen gekommen und die Bevölkerung soll nur in dringenden Fällen das Haus verlassen. Neben diesem Shutdown lässt sich das Virus mit einfachen Hygienemaßnahmen bekämpfen: Gründliches und häufiges Händewaschen, Körperkontakt mit anderen vermeiden, in die Ellenbogenbeuge oder ein Taschentuch niesen/husten.

Aber wie sieht es mit der Hygiene von Gegenständen aus, die wir täglich mehrmals benutzen? Viele Dinge begleiten uns so selbstverständlich, dass wir meistens gar nicht an sie denken. Wir haben aufgelistet, welche Gegenstände zu wahren Bakterienschleudern werden können.

Kampf gegen Corona: Diese Dinge sollten wir alle öfter mal säubern

Smartphones: Vielleicht der naheliegendste Alltagsgegenstand, denn mal ehrlich, wir alle nehmen ab und an unser Smartphone mit aufs Klo, oder? Forscher des deutschen „Menthal Balance“-Projekts haben herausgefunden, dass wir täglich im Schnitt 88 Mal einen Blick auf das Smartphone-Display werfen und es dabei natürlich auch anfassen. Grund genug, das Ding jeden Tag mit einem feuchten Tuch und etwas Putz- oder Oberflächendesinfektionsmittel zu säubern - unabhängig von der Corona-Pandemie.

Brille: Brillenträger werden es kennen: Unzählige Male pro Tag schubst man sich die Brille hoch auf die Nase oder rückt sie zurecht. Eine Regel zum Schutz vor Corona besagt, dass wir uns wenn möglich nicht ins Gesicht fassen sollten - dazu gehört auch die Brille.

Schlüssel: Wer reinigt schon regelmäßig seinen Schlüsselbund? Sollten wir aber, denn auch diesen fassen wir täglich an. Zwar können sich auf Metall keine Bakterien vermehren, dennoch sollten wir den Schlüsseln mal eine Dusche mit Seife gönnen - und Schlüsselanhänger aus Stoff, zum Beispiel kleine Stofftiere, in die Waschmaschine stecken.

Putzlappen: Sie sind wahre Keim-Hochburgen - kein Wunder, schließlich benutzen wir sie ständig, um Dreck wegzumachen. Besonders in Küchenschwämmen und -lappen stecken oft Darm- und Hautbakterien, aber auch Fäkalkeime fühlen sich dort wohl. Daher Putzlappen und Schwämme regelmäßig bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine waschen.

Computertastatur und Maus: Wer von sich behaupten kann, dass er sich jedes Mal, bevor er den PC oder Laptop anwirft, konsequent die Hände wäscht, hat einen Orden verdient. Meistens ist das nicht der Fall, daher sollten wir Tastatur und Maus regelmäßig säubern.

Türklinken: Diesen Tipp hat man wahrscheinlich schon gehört, denn Türklinken sind anfällig für Schmutz und Keime, vor allem, wenn mehrere Menschen in einem Haushalt leben. Toiletten- und Küchen-Türklinken verdienen besondere Aufmerksamkeit beim Wohnungsputz.