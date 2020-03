Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Viele Veranstaltungen sind abgesagt, vom Kontakt mit vielen Menschen wird abgeraten. Viel Negatives, kaum Positives. Wir haben deshalb ein paar Tipps für euch, wie ihr die Zeit trotzdem nutzen könnt.

Spazieren gehen, Sport machen, Obst sammeln

Sofern man nicht in Quarantäne ist: Ab an die frische Luft. Der Frühling kommt, es wird wärmer und überhaupt haben Spaziergänge einige positive Effekte:

Es regt die Ausschüttung von Glückshormonen an

Macht fit und reduziert Stress und Müdigkeit

Verbessert Muskulatur, Verdauung und Durchblutung und stärkt Herz- und Kreislauf

In vielen Wäldern gibt es außerdem Trimm-dich-Pfade. Wer also Sport machen möchte, aber nicht ins Fitness-Studio will, kann sich im Wald auspowern.

Wer draußen unterwegs ist, kann außerdem selbst Nüsse, Beeren und Obst sammeln. Das Projekt Mundraub hat dazu eine Karte veröffentlicht. Darauf sind rund 20.000 öffentliche Obstbäume und Streuobstwiesen eingezeichnet. Gibt man seine Stadt ein, wird genau gezeigt, wo man öffentlich sammeln kann.

Geocaching – digitale Schnitzeljagd

Geocaching ist etwas für all diejenigen, die draußen was erleben, Menschenmassen aber meiden möchten. Per GPS sucht man nach Verstecken, sogenannte Caches, und lässt sich durch das Gelände führen. In den Caches liegt meist ein Logbuch, manchmal auch ein Geschenk. Und unter Geocachern gilt: Wer ein Geschenk nimmt, lässt auch eines da.

Wer geocachen will, muss sich die Geocaching-App herunterladen.

Per App eine neue Sprache lernen

Eine andere Möglichkeit zur Freizeitgestaltung ist, eine neue Sprache zu lernen. Das fällt Erwachsenen schwerer als Kindern. Deren Gehirne sind viel flexibler, die notwendigen Verknüpfungen können schneller wachsen. Für Erwachsene gibt es aber einige Apps, um Sprachen zu lernen:

Duolingo: Die App ist kostenlos. Auf Deutsch kann man Englisch, Spanisch und Französisch lernen. Wer gut in Englisch ist, dem stehen einige weitere Sprachen zur Verfügung, die man dann auf Englisch lernt.

Busuu: Die App ist ebenfalls kostenlos, man kann unter anderem auch Arabisch, Polnisch oder Japanisch lernen.

Babbel: Der erste Kurs ist kostenlos, danach zahlt man 4,95 Euro im Monat. Lernen kann man etwa Schwedisch, Indonesisch oder Niederländisch.

Zeit für Nächstenliebe

Ältere Menschen, Menschen mit schwachem Immunsystem und grundsätzlich Personen, mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, sind gerade besonders vorsichtig. Deshalb fordert das Bundesministerium für Gesundheit auf Twitter: „Ältere und mit Vorerkrankungen belastete Menschen brauchen jetzt besonders die Unterstützung der Gesellschaft.“ Ein Beispiel hierfür ist der Tweet einer Frau.