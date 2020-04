Haben Mediziner neue Symptome bei der Ansteckung mit dem Coronavirus entdeckt? Oder handelt es sich um Fake-News? Mehrere Boulevard-Medien jedenfalls berichten davon, dass manche Corona-Patienten blaue Flecken und einen juckenden Ausschlag an den Zehen entwickeln. Auffallend sei, das dies vor allem bei Kindern und Jugendlichen der Fall sei.

Deuten blaue Flecken auf Corona-Infektion hin?

So ist in den Berichten von einem 13-jährigen Jungen aus Italien die Rede, bei dem dunkle Hautveränderungen an den Zehen festgestellt worden seien. Nach einigem Rätselraten hätten die Mediziner eine Verbindung zur Coronavirus-Infektion des Jungen hergestellt. Andere Wissenschaftler hätten ähnliche Beobachtungen gemacht. So wird unter anderem das Hautärzte-Fachblatt JAAD zitiert.

Laut bild.de hätten Ärzte in Italien sogar bei jedem Fünften im Krankenhaus behandelte Covid-19-Patient Hautveränderungen an den Zehen beobachtet.

Eine seriöse Bestätigung, dass zwischen einer Corona-Infektion und blauen Flecken tatsächlich ein Zusammenhang besteht, gibt es bisher nicht.