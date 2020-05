Der erste Corona-Fall an einer Schule wurde gemeldet. Es ist davon auszugehen, dass sich ein Schüler der 10. Klasse über seine Mutter infiziert hat, die im medizinischen Bereich arbeitet und zuvor positiv getestet wurde. Das steht in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Schorndorf.

Am Samstag, den 16. Mai, wurde ein Zehntklässler aus der Gottlieb-Daimler-Realschule in Schorndorf positiv auf eine Infektion mit dem SARS CoV-2 Virus getestet. Der infizierte Schüler besuchte laut Mitteilung zuletzt am Montag, den 11. Mai, die Schule.

Corona-Fall in Schorndorf: Schule geht weiter

Nur der positiv getestete Schüler muss nun bis zum 28. Mai 2020 in Quarantäne bleiben. Alle anderen Schüler gehen wie gewohnt in den Unterricht. Das sei nach eingehender Befragung der Familie und Prüfung des Falles durch das Gesundheitsamt Rems-Murr beschlossen worden – in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, dem Staatlichen Schulamt Backnang, der Stadtverwaltung Schorndorf und der Schulleitung.

Weiter heißt es in der Mitteilung, die Gottlieb-Daimler-Realschule verfüge über ein umfassendes Hygienekonzept. Alle Hygienevorschriften und die Abstandsregeln seien in der betroffenen Schülergruppe beachtet worden, es bestehe als keine Gefahr, dass weitere Schüler infiziert wurden. Ob bereits weitere Personen der Realschule getestet wurden, geht aus aus den Informationen aber nicht hervor. Es heißt lediglich, der betroffene Schüler und seine Familie hätten sich vorbildlich verhalten.

Auch das Gesundheitsamt sieht keine Notwendigkeit, dem nachzugehen. Es sei lediglich eine Empfehlung ausgesprochen worden: Jeder aus der Klassengruppe des positiv getesteten Schülers solle zum gegenseitigen Schutz eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Die Mitschüler sollten sich gesundheitlich auf Symptome überwachen, für die nächsten 14 Tage ab letztem Kontakt (11. Mai 2020). In der Pressemitteilung steht auch, falls bei den Klassenkameraden Symptome auftreten sollten, solle der Hausarzt kontaktiert werden und die Schüler müssten vorsorglich zu Hause bleiben.