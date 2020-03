Bei der Corona-Virus-Seuche ist alles in stetem Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Asien, Europa, Deutschland oder Afrika: Auf der ganzen Welt sind inzwischen Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend. Immer mehr Länder melden Infektionen, auch in Deutschland und in Baden-Württemberg und der Region breitet es sich aus. Hier der aktuelle Stand:

Quarantäne in Heinsberg aufgehoben

Gute Nachricht aus dem Kreis Heinsberg am Sonntag: Für mehrere hundert Bewohner ist die häusliche Quarantäne wegen des Coronavirus zu Ende gegangen. Rund 300 Karnevalisten, die eine Sitzung am 15. Februar in Gangelt besucht hatten, und ihre Familien waren zu der vorsorglichen Maßnahmen aufgerufen worden. Seit Sonntag dürfen Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigen, sich wieder ohne Einschränkungen bewegen, sagte ein Kreissprecher am Morgen.

Es gibt aber auch neue Fälle. Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gibt es nun in

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Im Saarland und in den neuen Bundesländern sind bislang noch keine Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Für ganz Deutschland zählte das Robert Koch-Institut bis Sonntagabend 130 nachgewiesene Infektionen.

Hamsterkäufe in den Supermärkten

Die Verbreitung des Coronavirus in Deutschland treibt Verbraucher zu Hamsterkäufen. Lebensmittelhändler verzeichnen eine gestiegene Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Getränken. Auch Regale mit Reinigungstüchern oder Desinfektionsmitteln sind leergeräumt.

Nach Einschätzung des Handels drohen deswegen aber keine Engpässe. Die Lieferstrukturen seien effizient und gut vorbereitet, die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, sagte der Sprecher des Handelsverbands Deutschland, Kai Falk, am Samstag.

Auch Rückkehrer der Polizei sollen zu Hause bleiben

Zum Ende der Faschingsferien versuchen die Behörden in Baden-Württemberg weiter, das Risiko von Infektionen zu verringern. Nach Kindern, Schülern, Lehrern und vielen Beamten sollen nun auch Polizisten zunächst vorsorglich zu Hause bleiben, wenn sie in den vergangenen Tagen aus einem Risikogebiet für das neuartige Coronavirus zurückgekehrt sind. Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen, wie aus einem internen Schreiben des Innenministeriums hervorgeht.

Urlaubs-Rückkehrer aus Risikogebieten sollen nicht in Schule oder Kita

Kinder, Lehrer und Erzieher, die in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet waren, sollen unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte vermeiden und vorläufig zu Hause bleiben. Das teilte das baden-württembergische Kultusministerium am Freitagnachmittag in einem Rundbrief an alle Schulen und Kindertageseinrichtungen mit.

Als Risikogebiete nennt das Ministerium die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua (Region Venetien) sowie Teile Chinas, des Irans und Südkoreas.

Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg steigt

In Baden-Württemberg haben sich weitere Menschen mit dem Virus angesteckt. Infizierte wurde aus Heidelberg, dem Kreis Ludwigsburg, Karlsruhe, Freiburg und Göppingen gemeldet. In Göppingen gibt es seit Freitag einen zweiten Infizierten, am Samstag kam eine Infizierte im Kreis emmendingen hunzu. Damit sind es nun 20 Fälle in Baden-Württemberg.

Die Landeshauptstadt Stuttgart steht nun in erhöhter Reaktionsbereitschaft und „trifft Vorkehrungen, um angemessen zu handeln“, wie es hieß.

Auch in Bayen und Nordrhein-Westfalen wurden weitere Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt

Angesichts der stetigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschärfen die Behörden weltweit ihre Maßnahmen. In Berlin wurde die Internationale Tourismusmesse ITB abgesagt. Die weltweite Bedrohung durch das neuartige Virus ist nach Angaben des Chefs der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nun „sehr hoch“. Sie sei damit auf die höchste Stufe angehoben worden, sagte er in Genf.

Coronavirus in Berlin nachgewiesen

In Berlin ist erstmals ein Patient an dem Coronavirus erkrankt. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit. Die Person werde stationär isoliert und behandelt. Der zuständige Amtsarzt hat mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen.

Fälle auch in Hamburg und Hessen

Das Virus breitet sich immer weiter aus. Jetzt wurden die ersten Fälle in Hessen und Hamburg gemeldet. In Hamburg handelt es sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Alle Kinder und Eltern, die engen Kontakt mit ihm hatten, gehen nun 14 Tage in Quarantäne. Es ist die erste nachgewiesene Infektion mit Sars-CoV-2 in Hamburg.

Drei Verdachtsfälle im Zollern-Alb-Klinikum

Im Zollernalbkreis gab es am Donnerstag drei „begründete Verdachtsfälle“. Eine Frau wurde negativ auf das Virus getestet. Ob die anderen beiden Patienten infiziert sind, ist noch unklar. Die Laborergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet.

Neu-Ulmer Kinobesucher müssen in Quarantäne

Nachdem ein Coronavirus-Patient aus dem Raum Göppingen am Samstagabend in Neu-Ulm in Kino war, müssen mehrere Sitznachbarn des Mannes in Quarantäne. Die Betroffenen dürfen nach Anordnung des Gesundheitsamtes vorläufig ihre Wohnung nicht mehr verlassen, teilte das Landratsamt in Neu-Ulm am Donnerstag mit.

Die Ausbreitung des Coronavirus’ verunsichert auch viele Urlauber in Deutschland – von denen einige ihren Italienurlaub stornieren. Der Verband der italienischen Reise- und Tourismusvereinigungen spricht von bis zu 70 Prozent Absagen. Immer mehr deutsche Unternehmen streichen Geschäftsreisen nach China.

Infizierten Patienten geht es gut – Krankenhäuser in Alarmbereitschaft

Den erkrankten Patienten in Göppingen, Tübingen und Rottweil geht es vergleichsweise gut, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Tübinger Uniklinik testet 65 Kontaktpersonen der beiden Tübinger Corona-Infizierten. Die ersten 55 Tests fielen dort negativ aus.

Erkrankung macht nicht immun: Frau in Japan zum zweiten Mal infiziert

In Japan ist eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie das japanische Gesundheitsministerium auf seiner Webseite bekanntgab, handelt es sich um eine Frau in ihren 40ern aus der Präfektur Osaka. Sie sei am 29. Januar positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Daraufhin habe sich ihr Zustand verbessert, weswegen sie am 1. Februar aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Am 3. Februar sei sie bei einer erneuten Untersuchung negativ getestet worden. Später habe sie zu Hause jedoch Symptome wie Husten, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust gezeigt. Am 26. Februar sei sie dann bei einem erneuten Test wieder positiv getestet worden, hieß es.

Der Fall ist ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen danach nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind.

Erster Fall in Dänemark

Im deutschen Nachbarland Dänemark ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Das gaben die dänische Gesundheitsbehörde und der Fernsehsender TV2 am Donnerstagmorgen bekannt. Demnach handelt es sich um einen Mitarbeiter des Senders, der am Montag aus dem Skiurlaub in Norditalien zurückgekehrt ist. Dort war die Zahl erfasster Sars-CoV-2-Infektionen am vergangenen Wochenende rapide angestiegen. Es sei nur eine Frage der Zeit bis zum ersten dänischen Fall gewesen, sagte Behördenleiter Søren Brostrøm am Morgen bei einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium in Kopenhagen.

Am Mittwochabend war Sars-CoV-2 erstmals bei einer Person in Norwegen nachgewiesen worden. Bei den skandinavischen Nachbarn Schweden und Finnland gibt es bislang jeweils zwei bestätigte Fälle.

Spahn rechnet mit weiterer Ausbreitung des Coronavirus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass sich das Coronavirus weiter verbreitet. „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland“, sagte er am Mittwoch in Berlin. Die Epidemie schlägt zunehmend auch auf die Wirtschaft durch.

Zwei bestätigte Coronavirus-Infektionen am Uniklinikum in Tübingen

Nach Göppingen nun Tübingen: Das Coronavirus ist in Baden-Württemberg angekommen. Nun meldet auch das Uniklinikum Tübingen die ersten beiden bestätigten Corona-Infektionen.

Desinfektionsmittel in Göppingen sind ausverkauft

Nach dem Auftreten von Corona-Symptomen bei mehreren Patienten in Baden-Württemberg sind in Göppingen und Umgebung die Desinfektionsmittel weitgehend ausverkauft. Offenbar gibt es auch Engpässe bei der Nachlieferung.

Infektionen in Baden-Württemberg: „Patient Null“ kommt aus Göppingen

Auch Baden-Württemberg hat seinen ersten Fall: Bei einem Mann aus dem Landkreis Göppingen wurde die Infizierung mit dem Coronavirus nachgewiesen. Er befindet sich derzeit in Behandlung und ist in einem stabilen Zustand. Der Gesundheitsminister des Landes Baden-Württemberg, Manne Lucha, mahnte zur Besonnenheit: „Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen“, sagte der Minister.

Coronavirus-Infizierter war in Neu-Ulmer Kino

Der mit dem Coronavirus infizierte 25-Jährige aus Göppingen hatten offenbar auch Kontakt zu Personen aus dem Alb-Donau-Kreis und im Neu-Ulmer Kino Dietrich Theater. Dort hatte er am Samstagabend in Saal 8 die 20-Uhr-Vorstellung des Films „Bad Boys for Life“ besucht. Wie das Gesundheitsamt Neu-Ulm am Mittwoch mitteilte, saß der Infizierte in Sitzreihe 2 auf Platz 13.

Theoretisch hätte das Virus auf alle übertragen werden können, die sich mindestens 15 Minuten lang in der Nähe des Betroffenen aufgehalten hätten. Der Personenkreis lasse sich nicht weiter eingrenzen.

13 Personen hatten Kontakt mit dem infizierten Mann aus Göppingen. Diese stammen aus dem Kreis Tübingen, dem Alb-Donau-Kreis und Stuttgart. Unter anderem in Behandlung sind auch die Freundin des Mannes sowie deren Vater in Tübingen. Bei beiden wurde eine Infektion mit dem Coronavirus inzwischen bestätigt.

Kommentar zum Coronavirus in Baden-Württemberg: Keine Panik!

Nach dem Bekanntwerden der ersten Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg ist die Verunsicherung bei vielen Menschen groß. Panik ist aber nicht angebracht, wir sind gut vorbereitet – schreibt Redakteur David Nau in seinem Kommentar.

Neue Fälle von Coronavirus in Bayern

In Bayern sind am Sonntag vier neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um zwei weitere Fälle aus Oberbayern sowie je einen Fall aus Mittelfranken und aus dem Allgäu. Bereits am Samstag waren drei neue Fälle aus Oberbayern bekannt geworden. Aktuell gibt es damit acht bekanntermaßen Erkrankte im Freistaat.

Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten. Das Unternehmen informierte 1600 Mitarbeiter darüber, dass am Montag und Dienstag alle Tochterunternehmen des Maschinenherstellers an dem Standort im Ostallgäu geschlossen bleiben.

Rückkehrern aus Italien rät das Ministerium, sich bei einem Verdacht einer Coronavirus-Infektion an ihren Hausarzt wenden. Wer in Italien mit einem Coronavirus-Erkrankten persönlichen Kontakt hatte, sollte sich umgehend an sein Gesundheitsamt wenden.

Diözese Rottenburg-Stuttgart empfiehlt Verzicht auf Friedensgruß

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart empfiehlt ihren Pfarrern und allen Gottesdienstbesuchern, sich beim Friedensgruß nicht die Hand zu geben. Außerdem solle die Kommunion nicht durch den Mund, sondern nur mit der Hand empfangen werden. Auf die Kelchkommunion solle ebenfalls verzichtet werden. Ferner würden die Weihwasserbecken leer bleiben – das sei sonst nur am Karfreitag üblich. Alle Pfarrer würden aufgefordert, die Schutzmaßnahmen in ihren Gemeinden zu erläutern.

China: Zahl der Infektionen sinkt

In China stieg die Zahl der Toten auf mehr als 2590, bislang wurden rund 77.000 Infektionen registriert. In der Volksrepublik erreichte die Epidemie nach Einschätzung der WHO zwischen dem 23. Januar und dem 2. Februar ihren Höhepunkt. Seitdem sei die Zahl der Neuansteckungen kontinuierlich zurückgegangen, sagte Tedros.

In Südkorea, dem größten Infektionsherd außerhalb Chinas, stieg die Zahl der Infektionen unterdessen auf mehr als 830. Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oman und der Irak bestätigten erste Infektionen. Sorge bereitet auch die Lage im Iran, wo die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben von acht auf zwölf gestiegen ist - das wäre angesichts von nur 64 Infizierten eine extrem hohe Sterblichkeitsrate. In Brasilien ist wohl der erste Fall in Lateinamerika nachgewiesen, El Salvador verhängte eine Einreisesperre gegen Italiener und Südkoreaner.

In Europa ist der Ausbruch in Italien am schlimmsten, die Regierung hat ganze Regionen zur Sperrzone erklärt.

Welche Symptome verursacht das neue Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

Coronavirus: Epidemie oder Pandemie?

Da sich das Coronavirus inzwischen nicht mehr auf China beschränkt, kann inzwischen von einer „Pandemie“ gesprochen. Den Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten erklären wir euch hier:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt den Begriff Pandemie allerdings nicht mehr und erklärt eine solche auch nicht. Die Ernsthaftigkeit einer Seuche misst sie nur noch an der Erklärung einer „Notlage von internationaler Tragweite“. Mit der gängigen Definition von Pandemie hat diese nichts zu tun.

Coronavirus: So schützt ihr euch vor einer Ansteckung

Um die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen zu vermeiden, sollten gute Händehygiene, eine sogenannte Husten- und Niesetikette sowie Abstand zu Erkrankten eingehalten werden. „Diese Maßnahmen sind in Anbetracht der Grippewelle aber überall und jederzeit angeraten“, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI).

Wer husten und niesen muss, tut das besser nicht in die Hand, sondern in den Pullover oder Jackenärmel. Dann bleiben die Hände sauber. Denn der Rat „Hand vor den Mund“ ist zwar gut gemeint, aber ungesund für die Mitmenschen. Schließlich werden beim Husten unzählige Viren aus dem Körper katapultiert, die dann an den Händen kleben bleiben und beim Berühren von Gegenständen und anderen Menschen weiterverbreitet werden. Beim Husten und Niesen sollte jeder wegen der Ansteckungsgefahr durch Tröpfchen auf größtmöglichen Abstand zu anderen gehen und sich wegdrehen.

Mund- und Nasenschutz gegen das Virus: Dazu rät das RKI nicht. Auch von der Weltgesundheitsorganisation wird das für die Allgemeinbevölkerung nicht generell empfohlen. Ein Mund-Nasen-Schutz kann freilich bei Kontakt mit Kranken oder medizinischem Personal einen Schutz bieten. Auch sollte ein Patient, der als Verdachtsfall eingestuft ist, laut RKI eine mehrlagige Mund-Nasen-Maske tragen.

Gibt es einen Impfschutz gegen das Coronavirus?

Nein. Etliche Labors weltweit forschen derzeit an Impfstoffen wie es sie auch bei der Grippe gibt. Die Entwicklung einer Schutzimpfung nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Erste experimentelle Impfstoffe könne es noch dieses Jahr geben, sagte der Virologe Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität München kürzlich. Ob und wann sie an Menschen getestet werden könnten, sei eine andere Sache. „Die Entwicklung eines Impfstoffs ist ein langwieriger, mühsamer Prozess, vor allem die Zulassung und die klinische Prüfung eines Kandidaten.“

WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan glaubt, dass erste Impfstoff-Tests an Menschen in drei bis vier Monaten beginnen könnten. Ein zertifizierter Impfstoff für weitreichenden Einsatz stehe aber wohl erst in 18 Monaten zur Verfügung.

Impfstoff gegen das Virus wohl erst im Jahr 2021

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sagte der „Passauer Neuen Presse“ am Freitag, die Technik der Impfstoff-Gewinnung und -Zulassung dauere mindestens ein Jahr. In ein paar Jahren werde man mit einer weiteren grippeartigen Erkrankung leben, die Covid-19 heiße und gegen die man impfen könne. „Vor allem müssen wir aber aufhören, Panik zu machen. Das Virus kann bei manchen Menschen zu schweren Erkrankungen führen. Bei über 80 Prozent führt es aber nur zu erkältungsähnlichen Symptomen. Dies ist aber nicht der Weltuntergang.“