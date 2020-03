Bei der Corona-Virus-Seuche ist alles in stetem Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Asien, Europa oder Afrika: Auf der ganzen Welt sind inzwischen Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend. Immer mehr Länder melden Infektionen, auch in Deutschland und in Baden-Württemberg und der Region breitet es sich aus. Hier der aktuelle Stand:

Erste Coronavirus-Fälle in Ulm

Update, 4. März 2020: Am Dienstag ist in Ulm der erste Coronavirus-Fall bekannt geworden Eine Frau, die zuvor unter anderem über Halsschmerzen und Fieber geklagt hatte, wurde positiv getestet. Auch bei einem 12-jährigen Junge wurde die Infektionskrankheit nachgewiesen. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass zwei weitere Personen aus Ulm an dem Virus erkrankt sind.

Millionen vom Land wegen Cornavirus-Krise

Die grün-schwarze Landesregierung reagiert auf das Coronavirus. Sie plant einen Nachtragshaushalt. Damit könnte Stuttgart im Notfall auf eine dreistellige Millionensumme zugreifen.

Erster Patient in Baden-Württemberg kommt aus Göppingen

Update, 3. März 2020: „Patient Null“, die erste Person im Land, bei der das Coronavirus festgestellt wurde, ist inzwischen auf der Klinik entlassen worden. Der 25-jährige Göppinger gilt als geheilt. Auch ein zweiter Kranker gilt als geheilt.

Welche Symptome verursacht das neue Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

https://developer.here.com/coronavirus/

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

Coronavirus: Epidemie oder Pandemie?

Da sich das Coronavirus inzwischen nicht mehr auf China beschränkt, kann inzwischen von einer „Pandemie“ gesprochen. Den Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten erklären wir euch hier: