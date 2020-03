Wegen des Coronavirus wird in Bayern der Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 verschoben. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch in München mit.

„Trotz der Corona-Krise wollen wir faire Bedingungen für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sicherstellen“, erklärt Kultusminister Michael Piazolo. Wegen der Einstellung des Unterrichts bis nach den Osterferien hätten die Schülerinnen und Schüler ohne eine Änderung des Terminplans nicht genügend Vorbereitungszeit. Piazolo weiter: „Wichtig war es mir, die neuen Prüfungstermine mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abzustimmen.“

Das sind die neuen Termine für das Abitur 2020 in Bayern

Schriftliche Prüfungen

20. Mai: Deutsch

26. Mai: Mathematik

29. Mai: 3. Abiturprüfungsfach (mit Französisch)

Mündliche Prüfungen (Kolloquien)

15. Juni bis 26. Juni 2020

Die mündlichen Zusatzprüfungen werden am 3. Juli 2020 abgeschlossen.

Das Kultusministerium schließt nicht aus, dass es zu weiteren Änderungen beim Ablauf des Abiturs 2020 kommen kann. „Die aktuelle Situation ist eine Herausforderung für die ganze Schulgemeinschaft und erfordert flexibles Handeln. Wir müssen auf Veränderungen reagieren. Dabei müssen wir immer die Interessen unserer Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen und die Belastungen für die Schulen im Blick behalten“, so Kultusminister Piazolo.

Werden Abitur-Prüfungen 2020 in Baden-Württemberg verschoben?

Auch in Baden-Württemberg wird aktuell geprüft, ob das Abitur 2020 verschoben wird. Kultusministerin Susanne Eisenmann sagte in einer Radiosendung des SWR, man beobachte die Situation - auch in Bayern - genau. „Wir diskutieren das schon seit ein paar Tagen... Entscheiden das aber in aller Ruhe.“