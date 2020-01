In Bayern hat sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag in München mit. Es handle sich um ein Kind des infizierten Mannes aus dem Landkreis Traunstein.

Sechs Menschen in Bayern mit Coronavirus infiziert

Insgesamt gibt es im Freistaat somit sechs bekannte Coronavirus-Fälle. Nach Angaben der Ärzte befinden sich alle Betroffenen in einem stabilen Zustand. Menschen, die Kontakt zu den Erkrankten hatten, sollen zuhause bleiben und Gasgesundheitsamt regelmäßig über ihren Gesundheitszustand informieren.

Die WHO hat am Donnerstag den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die Bundesärztekammer hatte in einem Interview erklärt, deutsche Krankenhäuser seien mangelhaft auf das Virus vorbereitet.