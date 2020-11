Alle Zahlen im Überblick

Das Robert Koch-Institut hat die neuen Corona-Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Am Montag gibt es mehr als 10.000 Neuinfektionen mit dem Virus.

Am Mittwoch finden sich Bund und Länder im Corona-Gipfel zusammen, um weitere Beschlüsse im Kampf gegen die Pandemie zu besprechen.

Wie hoch sind die Zahlen im Alb-Donau-Kreis und in Ulm?

Der RKI meldet auf seinem Dashboard regelmäßig die neuen Corona-Zahlen für den Landkreis Alb-Donau und den Stadtkreis Ulm. Das sind die Werte für Mittwoch, den 25. November (Stand 0 Uhr) im Detail:

Corona Ulm Zahlen: Die aktuelle Lage

Gesamtzahl der Infektionen: 1709

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 32

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 20

7-Tage-Inzidenz: 154,6

Corona-Zahlen Alb-Donau-Kreis: Neuinfektionen, Todesfälle und Inzidenzwert

Gesamtzahl der Infektionen: 2484

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 46

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 67 (+1)

7-Tage-Inzidenz: 123,3

Dramatische Entwicklungen in Pflegeheimen im Land- und Stadtkreis

Im Karl-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren sind zwei weitere Bewohner gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle dort erhöht sich damit auf sieben. Im Pflegeheim Sonnenhof in Langenau ist ebenfalls ein weiterer Bewohner gestorben, teilt das Landratsamt mit. Damit sind dort zwei Covid-19-positiv getestete Bewohner gestorben. Weitere positiv getestete Fälle gab es im Seniorenzentrum Wiblingen: ein Bewohner und vier Mitarbeitende. Zwei positiv getestete Bewohner sind dort gestorben und nicht drei, wie zuletzt vom Landratsamt gemeldet. Der Grund: Bei einer verstorbenen Person liegt dem Gesundheitsamt mittlerweile ein negatives Testergebnis vor.

In drei weiteren Wohnheimen in Ulm wurden insgesamt drei weitere Mitarbeitende und ein Bewohner positiv getestet. Zwei Heime, in denen es zu Corona­-Fällen gekommen war, konnten vollständig entisoliert werden. Dort hatten Testungen dem Landratsamt zufolge ergeben, dass es keine Corona-Erkrankungen mehr gibt: das Awo Seniorenzentrum Weststadt und die Elisa Seniorenresidenz in Ulm.