Corona Augsburg: So hoch sind die aktuellen Zahlen in der Stadt

Die Stadt meldet regelmäßig die Zahl der Infizierten in der Stadt. Aufgrund der hohen Fallzahlen arbeiten Labore und Gesundheitsämter jedoch am Limit. Bei der Erfassung von neuen Coronafällen kann es vorkommen, dass nicht alle neuen Fälle noch am selben Tag ins System eingegeben werden. Diese Fälle werden am Folgetag gemeldet und dann rückwirkend dem eigentlichen Meldedatum zugeordnet, wie es aktuell in ganz Bayern und auch beim LGL üblich ist. So kann das tatsächliche Infektionsgeschehen abgebildet werden.

Das EDV-System im Gesundheitsamt wird umgestellt, um die Daten besser aufbereiten zu können. „Aufgrund der Umstellung kann derzeit keine tagesaktuelle Information über die Anzahl der Covid-19-Genesenen gegeben werden“, heißt es.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 16.11., 9:10 Uhr):

Zahl der Neuinfektionen: 89

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 5115

Zahl der Genesenen: 3166

Zahl der Toten: 39 (+/- 0)

7-Tage-Inzidenz: 311,7

Youtube

Corona Zahlen Augsburg: So viele Neuinfektionen gab es am Dienstag laut RKI

Das Robert Koch Institut meldet täglich in einem Dashboard die aktuellen Infektionszahlen aus Landkreisen und Städten. Diese unterscheiden sich von denen der Städte aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 16.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 4937

Neuinfektionen: 250

Zahl der Toten: 39

7-Tage-Inzidenz: 307,5

Fälle pro 100.000 Einwohner: 1664,6

Corona-Hotspot Augsburg: Warum sind die Fallzahlen in Augsburg so hoch?

Die Fallzahlen der Coronainfektionen in Augsburg sind im Vergleich zu vielen anderen Städten sehr hoch. Oberbürgermeisterin Eva Weber erklärte am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz, dass unklar sei, warum die Zahlen in Augsburg so schnell gestiegen wären. Das berichtet der bayrische Rundfunk. Der Leiter des Gesundheitsamtes , Thomas Wibmer, fügte hinzu, dass Schulen und Kitas kein Treiber der Infektion seien.

Corona Regeln Augsburg: Stadt hebt Maskenpflicht teilweise auf

Erweiterte Maskenpflicht im Stadtgebiet (Innenstadt-Bereich, Spielplätze, Hauptverkehrsachsen, Bereiche an der Wertach, Kuhsee und Hochablass)

Alkohol-Konsum-Verbot von 22 bis 6 Uhr im gesamten öffentlichen Raum

Einzelhandelsbetriebe und öffentliche Einrichtungen: Pflicht von Desinfektionsmittelspendern am Eingang

Corona Schule Augsburg: Stadt ergreift Maßnahmen

Zum Ende der Herbstferien wurde an weiterführenden Schulen Wechselunterricht eingeführt. An Grund-, Mittel und Förderschulen soll es jedoch weiter Präsenzuntericht geben.

Corona Augsburg: Kommen härtere Regeln?

Die Oberbürgermeisterin von Augsburg, Eva Weber, hat in einem Video die aktuelle Lage und die Regeln erklärt. Dabei machte sie deutlich, dass zunächst nicht mit einer Verschärfung oder Lockerung der Regeln zu rechnen sei. Die Experten hätten ihr geraten, zwei Wochen abzuwarten, um den Effekt der aktuellen Maßnahmen einschätzen zu können.

Youtube

Corona Fallzahlen Ausgburg: Intensivstation der Uniklinik fast voll

In Augsburg sind die Kapazitäten für Corona-Patienten fast erschöpft, nun sollen Kliniken in der Nachbarschaft aushelfen. Das teilte die Pressestelle der Uniklinik in Augsburg mit.

Corona Test Augsburg: Teststelle, Hotline und online Termin

Seit dem 7. März betreibt die Stadt Augsburg ein Testzentrum. Das Testzentrum an der Messe Augsburg steht allen offen, die sich testen lassen wollen.

Wie bekomme ich einen Termin? Einen Termin muss man vorab online vereinbaren.

Gibt es eine Hotline? Das Testzentrum ist auch über eine Hotline erreichbar (Rufnummer 0821 808 6060)

Wann ist die Hotline erreichbar? Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr

Wann ist das Testzentrum geöffnet? Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr.

Corona Test Augsburg: Wie hoch ist der Anteil der positiven Tests?

Die Stadt Augsburg gibt auf ihrer Homepage bekannt, wie hoch der Anteil der positiven Tests pro Woche im Testzentrum ist. In der vergangenen Woche lag der Anteil der positiven Tests bei 1,05 Prozent. In der Woche davor noch bei 3,19 Prozent.

Corona-Ausbruch Straubing-Bogen: 56 Infektionsfälle in Altenheim

Am Wochenende führte ein Corona-Ausbruch im Leonhard-Kaiser-Heim im bayerischen Landkreis Straubing-Bogen zu hohen Infektionszahlen. In dem Alten- und Pflegeheim wurden bislang insgesamt 56 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona Augsburg: Schulen sollen geöffnet bleiben

Trotz einer 7-Tage-Inzidenz über 320 sollen die Augsburger Schulen und Kitas geöffnet bleiben. Das berichtete die Augsburger Allgemeine am Donnerstag. Derzeit seien 31 Klassen in Quarantäne. Dennoch schätze die Stadt Schulen nicht als Infektionstreiber ein.

Corona Augsburg: Hotels schließen wegen Einschränkungen

Seit dem 2. November sind innerhalb Deutschlands keine touristischen Übernachtungen mehr erlaubt. Das macht Hotels zu schaffen und hat nun nach Medienberichten erste Auswirkungen auf Hotels in Augsburg. Nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen haben erste Hotels in der Stadt und Umgebung den Betrieb eingestellt. Der Deutsche Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) in Bayern forderte Unterstützung für Betriebe, die durch die Maßnahmen in Not geraten.

Corona Augsburg: Bürgerbeirat tagt zum ersten Mal

Am Mittwoch, 18.11., tagt der Corona-Bürgerbeirat in Augsburg zum ersten Mal. Oberbürgermeisterin Eva Weber moderiert den Beirat. Er besteht neben fünf Mitgliedern aus den Stadtratsfraktionen (CSU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD/Die Linke, Bürgerliche Mitte, AfD) sowie sechs Mitgliedern der Stadtregierung einschließlich der OB aus zehn Bürgerinnen und Bürgern, die eigens für den Bürgerbeirat Corona ausgelost wurden. Diskutiert werden Themen wie Gastronomie, Schule und Kita und generelle Informationen.

Video Corona-Infektion an Sprache erkennen? Forscher feilen an App Mehr zum Video