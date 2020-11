Für ganz Deutschland hat das RKI am Montag wieder mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet als in der vergangenen Woche.

Der Corona-Gipfel in der vergangenen Woche hat Regeln für Weihnachten und Silvester beschlossen.

So ist die Lage bei Inzidenz, Neuinfektionen und anderen Fallzahlen in Sachsen-Anhalt.

Aktuellen Fallzahlen für Sachsen-Anhalt

Das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt meldet täglich die aktuellen Fallzahlen. Hier alle aktuellen Daten für Sachsen-Anhalt im Überblick (Stand 29.11., abgerufen am 30.11.):

Gesamtzahl der Corona-Infizierten: 12.379

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 382

Todesfälle gesamt: 165

7-Tage-Inzidenz: 104,2

Video 11 169 Fälle: Corona-Neuinfektionen über Vorwochenwert Mehr zum Video

Die aktuellen Fallzahlen für Sachsen-Anhalt am 30.11.2020 laut RKI

Das RKI meldet täglich die Zahlen für Städte, Kreise und Bundesländer in einem Dashboard. Sie unterscheiden sich von denen des Sozialministeriums aufgrund von Verzögerung bei der Übermittlung der Werte. Hier alle aktuellen Daten für Sachsen-Anhalt im Überblick (Stand 30.11., 0:00 Uhr):

Gesamtzahl der Corona-Infizierten: 12.339

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 401

Todesfälle gesamt: 165

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 2

Bisher genesen: 8200

Landesweit ist der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 98,19. Landesweit liegt kein Kreis unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage.

Ferien Sachsen-Anhalt Corona: Weihnachtsferien werden verlängert

Die Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt werden um zwei Tage verlängert. Der Unterricht beginnt nicht wie geplant am 7. Januar, sondern erst am 11.Januar. Dadurch sollen Ansteckungen an Neujahr erkannt und nicht in die Schulen getragen werden.