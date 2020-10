Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken, überschreitet mit 37,7 jedoch nach wie vor den den Corona-Frühwarnwert.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat die neuen Fallzahlen für den Landkreis bekannt gegeben. Stand 15.10.2020 sind folgende Fälle in Verbindung mit dem Coronavirus bestätigt - so viele Neuinfektionen, Infizierte, Tote, Quarantänefälle und Genesene gibt es aktuell:

In den letzten sieben Tagen wurden 66 neue bestätigte Fälle gemeldet. Im Vergleich zu Mittwoch gab es 6 bestätigte Neuinfektionen.

Im Alb-Donau-Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochnachmittag bei 25,4, im Stadtkreis Ulm bei 36,3

Eine Sendener Schulklasse befindet sich in Quarantäne, da in der Klasse ein Corona-Fall festgestellt wurde. Auch in Weißenhorn mussten sich eine Schulklasse und einzelne Schüler aus Parallelklassen aufgrund eines bestätigten Falls in Quarantäne begeben.