Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter hoch, die Inzidenz erreicht einen Wert von 149,2

Seit knapp zwei Wochen ist Deutschland im Lockdown mit strengen Regeln.

Ob die Maßnahmen wirken, ist unklar, ein verlässlicher Trend bei den Fallzahlen in Deutschland ist noch nicht zu erkennen.

Baden-Württemberg verzeichnet ebenfalls immer noch zu hohe Zahlen, um von Lockerungen des Lockdowns zu sprechen, die beim Corona-Gipfel am 5.1.2020 zur Diskussion stehen könnten.

Denn: Die Corona-Zahlen seit Weihnachten sind bisher zu wenig aussagekräftig gewesen. Über die Feiertage wurde weniger getestet und die Behörden haben teilweise keine Meldungen bearbeitet oder erhalten.

Doch der heutige Dienstag, 29.12.2020, ist einer der ersten Tage, an denen sich zeigen könnte, ob der seit 16.12.2020 geltende Lockdown greift.

Das sind die Corona-Zahlen für den Kreis Biberach am Dienstag, 29.12.2020

Wie steht es um die Corona-Fallzahlen im Kreis Biberach aktuell? Und wie hoch sind sie im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche, dem 22.12.20?

Stand: 29.12.2020. Das Landratsamt Biberach (LRA) und das Robert-Koch-Institut (RKI) übermitteln regelmäßig die aktuellen Zahlen zu Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen. Die Werte von RKI und LRA unterscheiden sich in der Regel. Deswegen haben wir teils zum Vergleich die RKI-Werte in Klammern gesetzt.

Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen) am Dienstag im Kreis BC: 151,72 (RKI: 148,5).

Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche (22.12.20) lag die Inzidenz laut LRA bei 259,3.

Zum weiteren Vergleich: In Baden-Württemberg liegt die Inzidenz bei 146,9 (Stand 28.1.2020) und in ganz Deutschland bei 149,2 (Stand 29.12.)

Zahl der bisher Infizierten: 3403 (RKI: 3376). Am Dienstag vor einer Woche: 3103.

Veränderung zum Freitag laut Landratsamt: +34 (RKI: + 14)

In den vergangenen 7 Tagen haben sich 306 Menschen mit dem Virus infiziert. (RKI: 299). Am Dienstag vor einer Woche: 523.

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 72 (RKI: 71). Am Dienstag vor einer Woche: 65.

Zahl der Genesenen: Hier meldet das Landratsamt, dass diese Zahl und damit auch die Anzahl der aktuell infizierten Personen derzeit nicht aktuell sei. Das hänge mit einer Umstellung der internen Abläufe zusammen. An einer Lösung werde gearbeitet.

Fälle gesamt pro 100.000 Einwohner laut RKI: 1677,2

Einwohnerzahl im Kreis BC: 201.282

Corona-Impfung im Kreisimpfzentrum des Landkreises Biberach

Das Landratsamt teilt zur Corona-Impfung mit: „Das Kreisimpfzentrum in Ummendorf und die mobilen Impfteams nehmen ab 15.1.2020 den Impfbetrieb im Landkreis Biberach auf. Zuerst haben entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bundes Bürgerinnen und Bürger mit höchster Priorität Anspruch auf Schutzimpfung.“ Dem Land Baden-Württemberg würden vorerst deutlich weniger Impfdosen zur Verfügung stehen, als ursprünglich angekündigt, heißt es weiter. Dementsprechend würden vom Land Baden-Württemberg weniger Impfdosen an die Stadt- und Landkreise weiterverteilt. Auch für den Landkreis Biberach könnten damit zu Beginn nicht so viele Impfungen vorgenommen werden, wie zunächst geplant.

Zunächst mobile Corona-Impfteams in Altenheimen

Das Landratsamt meldet weiter: „Entsprechend der Empfehlung des Ministeriums für Soziales und Integration wird im Landkreis Biberach zu Beginn ein Großteil der Impfdosen genutzt, um über ein mobiles Impfteam in den Pflegeheimen zu impfen. Darüber hinaus werden Impfungen über Termine im Kreisimpfzentrum in Ummendorf vorgenommen. Die Impfungen werden aufgrund der geringeren Anzahl der Impfdosen vorerst nur an einzelnen Wochentagen im Kreisimpfzentrum möglich sein. Sobald weitere Impfstoffe zugelassen bzw. mehr Impfdosen für den Landkreis Biberach verfügbar sind, kann die Anzahl der Impftermine und der Impfungen entsprechend steigen.“

Corona-Impfung im KIZ Ummendorf verspätet und nur mit Termin

Eine Impfung im Kreisimpfzentrum in Ummendorf erfolgt laut Landratsamt BC nur mit Termin: „Momentan werden für das Kreisimpfzentrum in Ummendorf noch keine Termine vergeben. Die Impftermine werden vergeben, sobald der erste Impfstoff in den Landkreis geliefert wurde. Die erste Lieferung des Impfstoffes für den Landkreis Biberach ist aktuell für die zweite Kalenderwoche 2021 angekündigt.“ Sobald die Terminvereinbarung möglich sei, werde das Landratsamt Biberach darüber informieren.

Bei der Terminvereinbarung werden gleichzeitig die Termine für Erst- und Zweitimpfung vergeben. Telefonisch ist die Terminvereinbarung über die zentrale Telefonnummer 116 117 möglich, online können Termine über die zentrale Anmeldeplattform https://www.impfterminservice.de/impftermine vereinbart werden.

Erweiterung der Hotline 116 117

Ebenfalls gestartet ist ein erweiterter Informations-Service der 116 117 (kostenlos, täglich von 8 bis 22 Uhr). Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die Corona-Schutzimpfung werden hier beantwortet.