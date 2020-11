Die Staatskanzleichefs haben sich in unterschiedlichen Runden zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Heute soll die Vorlage der Länder für die Beratungen am Mittwoch (25.11.) mit Kanzlerin Merkel dingfest gemacht werden. Was sich schon seit Tagen abzeichnet: Mit einer Verlängerung des Teil-Lockdowns ist zu rechnen.