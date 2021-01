Unter 50 muss diesinken, so lautet das Mantra von Politik und Wissenschaft in der. Ab diesem Zielwert können Infektionsketten wieder nachverfolgt werden. Durch die aktuellen Corona-Regeln und den Lockdown beginnen die Corona-Zahlen tatsächlich zu sinken. Es gibt immer weniger Corona-Hotspots. Von einervon 50 istaber noch weit entfernt. Doch wo sinkt die Inzidenz am stärksten? Wo steigt sie?