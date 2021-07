Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Die Corona-Zahlen steigen wieder an.

In Deutschland sind inzwischen 45 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Wie hoch sind die Corona-Zahlen in Deutschland laut Dashboard des RKI heute, am Samstag, 17.07.2021?

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenz und Neuinfektionen am Samstag, 17.07.21

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für heute – am Samstag, 17.07.2021 – im Überblick.

Sieben-Tage-Inzidenz : 9,4 (Vortag: 8,6; Vorwoche: 5,8)

: 9,4 (Vortag: 8,6; Vorwoche: 5,8) Neuinfektionen heute: 1608

Infektionen gesamt: 3.743.389

Genesene (rund): 3.638.800

Neue Todesfälle: 22

Todesfälle gesamt: 91 359

Deutschland-Karte mit aktuellen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Nun steigen die Zahlen wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante. Seit Anfang Juli nehmen die Neuninfektionen wieder etwas zu und die Inzidenz steigt. Bleibt aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Inzidenz um mehr als 40 Prozent gegenüber der Vorwoche gestiegen

Nordrhein-Westfalen war das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen, 347 Menschen haben sich dort infiziert. In Bayern sind es 240 gewesen und in Baden-Württemberg 159. Bayern und Bayern-Württemberg haben jeweils 5 Todesfälle gemeldet.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

16,0 – Berlin

12,9 – Bremen

12,6 – Hamburg

12,3 – Hessen

10,5 – Rheinland-Pfalz

10,6 – Nordrhein-Westfalen

10,2 – Bayern

8,8 – Baden-Württemberg

8,8 – Niedersachsen

8,3 – Saarland

7,7 – Schleswig-Holstein

6,0 – Brandenburg

3,9 – Thüringen

2,9 – Mecklenburg-Vorpommern

3,3 – Sachsen

3,1 – Sachsen-Anhalt

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten und Toten

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 188 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 34.052.871 Infizierte und

608.813 Tote

Indien: 31.026.829 Infizierte und 412.531 Tote

Brasilien: 19.308.109 Infizierte und 540.398 Tote

Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.749.944 Infizierten und 91.367 Toten.

Impfquote Deutschland: Erstimpfung und Zweitimpfung laut Impfdashboard

aktuellen Zahlen zur Impfung täglich im Die Impfungen gehen gut voran. Die Bundesregierung gibt dietäglich im Impfdashboard bekannt. So ist die Lage (Stand 17.07.21):

Erstimpfungen: 49.468.488

Anteil Erstimpfungen: 59,48 %

Zweitimpfungen: 37.713.915

Anteil Zweitimpfungen: 45,35 %

Intensivbetten-Belegung: Corona-Lage mit neuen Kriterien bewerten?

Kriterien für Corona-Maßnahmen als die Inzidenz – etwa die Auslastung der Krankenhäuser – läuft. Da sind diese Corona-Zahlen interessant: Nach Angaben des Landesgesundheitsamts waren zu Wochenbeginn fast 20 Prozent der betreibbaren 2371 Intensivbetten frei – also gut 450. Die Zahlen zur Intensivbetten-Belegung gibt das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin bekannt. Die Debatte über weiterefürals die Inzidenz – etwa die Auslastung der– läuft. Da sind dieseinteressant: Nach Angaben deswaren zu Wochenbeginn fast 20 Prozent der betreibbaren 2371frei – also gut 450. Die Zahlen zur Intensivbetten-Belegung gibt das DIVI-Register , dasder Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin bekannt.

Impfungen in Deutschland: Gibt es Pläne für den Herbst?

„Wir entscheiden jetzt darüber, wie der Herbst wird, wie der Winter wird durch die Impfkampagne. Jeder Einzelne entscheidet das“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn den Sendern RTL/ntv. Dabei machte der CDU-Politiker deutlich, dass Ungeimpfte im Herbst und Winter mit deutlicheren Beschränkungen rechnen müssen: „Jemand, der geimpft ist, den können wir nicht und müssen wir auch nicht mit den gleichen Beschränkungen belegen, wie jemand, der nicht geimpft ist. Insofern ist auch sehr klar, dass die Impfung ganz sicher auch für Herbst und Winter für jeden einen Unterschied macht.“

Impfquoten in den Bundesländern in Deutschland

Unter den Bundesländern liegt Bremen mit einem Anteil von 68,4 Prozent mindestens einmal geimpfter Menschen weiter an erster Stelle; bei den vollständig Geimpften behauptet das Saarland mit 49,6 Prozent seinen Spitzenplatz. Schlusslicht bei den Erstgeimpften bleibt Sachsen (50,6 Prozent); bei den vollständig Geimpften ist es Brandenburg (41,8 Prozent).