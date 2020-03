Baden-Württemberg ist deutschlandweit mit am stärksten vom Coronavirus betroffen. Das geht aus neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Freitag hervor. Demnach liegt der Südwesten - gerechnet auf Fälle pro 100.000 Einwohner - deutschlandweit auf Rang zwei hinter Hamburg. In der Hansestadt gibt es den RKI-Zahlen nach 92 Fälle auf 100.000 Einwohner, in Baden-Württemberg sind es 74. Bayern folgt mit 73 auf Rang drei. Nordrhein-Westfalen, das mit dem Kreis Heinsberg die am stärksten betroffene Region Deutschlands hat, hat im Vergleich dazu „nur“ 51 Fälle. Nach dem Kreis Heinsberg war am Mittwoch deutschlandweit der Hohenlohekreis aus Baden-Württemberg - gerechnet auf 100.000 Einwohner - der am stärksten betroffene Landkreis.

Corona-Zahlen Deutschland aktuell: Meiste Fälle in Bayern, meiste Tote in NRW

Die meisten Fälle republikweit gibt es mittlerweile in Bayern - 9481, 1488 mehr als am Vortag. Am zweitmeisten Fälle gibt es in Nordrhein-Westfalen mit 9235 (plus 1311). In Baden-Württemberg sind dem RKI nach 8161 gemeldet (plus 878). Mit 72 Todesfällen liegt NRW knapp vor Baden-Württemberg, das bisher 70 Tote zu beklagen hat.

Deutschlandweit sind bisher knapp 42.300 Coronavirus-Fälle gemeldet, insgesamt gibt es 253 Tote.

Robert-Koch-Institut: Nächste PK zum Coronavirus am Dienstag

Am Freitag gab das RKI bekannt, dass es am Freitag kein weiteres Pressebriefing zu den aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland geben wird. Die nächste PK dieser Art werde es am Dienstag geben.

Hantavirus in Corona-Zeiten?

Droht nach dem Coronavirus gleich der nächste Ausbruch eines neuen (alten) Virus? In China zumindest ist das Hantavirus in einer Provinz ausgebrochen. Das wiederum beschäftigt im Netz viele Menschen in Deutschland - und nicht zuletzt in der Region, wo insbesondere der Kreis Göppingen im vergangenen Jahr stark vom Hantavirus betroffen war.