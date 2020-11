Noch zeichnet sich keine Trendwende in den Corona-Infektionszahlen in Deutschland ab. Am Donnerstag meldete das RKI wieder mehr als 20.000 Neuinfektionen . Bis sich die Wirkung des fast zwei Wochen greifenden Teil-Lockdowns mit Schließungen etlicher Einrichtungen im November bei den Infektionszahlen zeigt, dauert es wegen der Spannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen.

Stand 12.11.2020, 16 Uhr, laut Landesgesundheitsamt

Wegen der Corona-Pandemie will die Stadt Stuttgart Klassenzimmer, die nicht gut gelüftet werden können, probeweise mit Luftreinigern ausstatten. Es wurden zehn Räume an neun Schulen unterschiedlicher Schularten ausgewählt, in denen die Geräte zum Einsatz kommen sollen, wie die Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte.