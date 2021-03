Am 22.03.2021, haben sich Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungsschef zu einem weiteren Corona-Gipfel getroffen.

Unter anderem wurde ein verschärfter Lockdown über Ostern beschlossen. Dieser könnte aber zurückgenommen werden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich schon zu neuen Regeln geäußert.

Wie haben sich die Fallzahlen in Baden-Württemberg bis zum 24.03.21 entwickelt?

Kretschmann: Nach Ostern mehr Wechselunterricht

Nach den Osterferien sollen alle Kinder und Jugendlichen schrittweise und mit regelmäßigen Corona-Tests wieder in die Schulen zurückkehren können. Voraussetzung dafür sei, dass neben Lehrkräften auch Schülerinnen und Schüler zweimal die Woche getestet würden, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Die Testmöglichkeiten seien nach den Ferien weitgehend aufgebaut. „Jedenfalls haben wir das Ziel, dass wir perspektivisch allen Klassenstufen eine Chance auf Wechselunterricht einräumen – unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.“

Kretschmann: Umsetzung der Beschlüsse dauert länger

Nach dem Bund-Länder-Beschluss für eine verschärfte Notbremse in Hotspot-Regionen sowie einen fünftägigen Oster-Lockdown muss Baden-Württemberg die neuen Corona-Auflagen nun umsetzen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wollte eigentlich am Dienstagmittag erläutern, welche besonderen Maßnahmen Baden-Württemberg noch ergreifen will – doch er sagte in der Pressekonferenz, dass es aktuell wegen der rechtlich schwierigen Lage bei einzelnen Regeln längerer Beratungen des Kabinetts bedürfe.

Bund und Länder beschlossen, das Land über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr zu schicken. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Der Lockdown wird insgesamt bis zum 18. April verlängert.

Neue Corona-Fallzahlen für Baden-Württemberg am Mittwoch, 24.03.21

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 349.704

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 2939

7-Tage-Inzidenz beträgt 108,6

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 8.591

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 23

Bisher genesen: 317.039

7-Tage-R-Wert: 1,04

Corona in BW: Wie viele Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt?

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand Mittwoch, 24.03.2021, in Baden-Württemberg

299 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 146 invasiv beatmet

Insgesamt sind derzeit 2.155 Intensivbetten von betreibbaren 2.453 Betten belegt.

165 Covid-19 spezifische Intensivebetten sind momentan frei

Das ist der Stand der Impfungen gegen Corona in BW heute

Die aktuellen Impfdaten des RKI am Mittwoch, 24.03.2021:

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten, in Baden-Württemberg bisher 1.054.875 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 463.497 Menschen erhalten.

Die Impfquote in BW bei der Erstimpfung beträgt 9,5 Prozent.