Auch Baden-Württemberg hat die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff gestoppt. Das teilte das Ministerium für Soziales und Integration am gestrigen Montag mit. „Selbstverständlich haben wir sofort reagiert und die Impfung in Baden-Württemberg gestoppt. Der Gesundheitsschutz der Menschen steht über allem“, so Gesundheitsminister