Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen.

Dennoch wurden auf dem Corona-Gipfel Lockerungen beschlossen.

Läden in Baden-Württemberg haben geöffnet oder bieten Click & Meet an.

Impfungen mit Astrazeneca sind in BW jetzt auch für über 65-Jährige zugelassen.

Impfungen in Baden-Württemberg: Was gilt jetzt?

Baden-Württemberg können künftig sehr viel mehr Menschen als bislang auf eine 1,7 Millionen Menschen zusätzlich impfberechtigt. Grund ist die geänderte Empfehlung für den Astrazeneca-Impfstoff, nach der nun auch Menschen über 65 Jahre damit geimpft werden dürfen. Inkönnen künftig sehr viel mehr Menschen als bislang auf eine Corona-Impfung hoffen. Durch die angekündigte Änderung der Impfverordnung des Bundes sind im Südwesten ab sofort rundMenschen zusätzlich impfberechtigt. Grund ist die geänderte Empfehlung für den, nach der nun auch Menschen über 65 Jahre damit geimpft werden dürfen.

Zu den neu Impfberechtigen gehören

alle Personen ab 70 Jahren

Menschen mit Vorerkrankungen wie Krebs oder einer Organtransplantation

Hebammen, Erzieherinnen und Erzieher

Lehrkräfte ab 65 Jahren

Am Dienstag erhielten die ersten Menschen eine Corona-Impfung in einer Praxis oder bei einem Hausbesuch. Bei dem zunächst auf sechs Wochen angelegten Pilotprojekt sollen Fragen zur Logistik und dem Ablauf der Impfungen in rund 40 teilnehmenden Praxen geklärt werden, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) Baden-Württemberg am Dienstag in Stuttgart sagte.

Corona-Inzidenz: Auf welchem Platz ist Baden-Württemberg?

Baden-Württemberg? Leider steigen auch in BW wieder die Fallzahlen. Der Südwesten ist laut RKI mit einer Inzidenz von 60,7 (Stand: Mittwoch, 10.03.) Wie entwickeln sich die Zahlen inLeider steigen auch in BW wieder die Fallzahlen. Der Südwesten ist laut RKI mit einer(Stand: Mittwoch, 10.03.) laut Robert-Koch-Institut auf den achten Platz abgerutscht.

Wo ist die Inzidenz am niedrigsten?

Schleswig-Holstein (46,2)

Rheinland-Pfalz (ebenfalls 46,2)

Berlin (53,4)

Am höchsten ist die Inzidenz in

Thüringen (134,2)

Sachsen-Anhalt (82,6)

Bayern (70,5)

Wie sieht es in Baden-Württemberg bezüglich Neuinfektionen, Todesfällen und Genesenen aus?

Aktuelle Corona-Fallzahlen für Baden-Württemberg

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 327.167

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 1483

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner laut LGA: 62,7

Laut RKI beträgt der Wert 60,7

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 8345

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 31

Bisher genesen: 303.704

7-Tage-R-Wert: 1,00

Corona in BW: Wie viele Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt?

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand Mittwoch, 10.03.2021, in Baden-Württemberg

236 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 132 invasiv beatmet, das entspricht 55,93 Prozent.

Insgesamt sind derzeit 2.091 Intensivbetten von betreibbaren 2.462 Betten belegt.

Freie Intensivbetten für Patienten mit Covid-19-Erkrankung: 202

Impfungen gegen Corona im Südwesten – der aktuelle Stand

Die aktuellen Impfdaten des RKI am Mittwoch, 10.03.2021:

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten, Stand Samstag, in Baden-Württemberg bisher 735.577 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 340.116 Menschen erhalten.

Die Impfquote in BW bei der Erstimpfung beträgt 6,63 Prozent.