Alle aktuellen Zahlen in der Übersicht

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist auf gleichbleibend hohem Niveau

An diesem Mittwoch, 25.11., legen Bund und Länder beim nächsten Corona-Gipfel die Strategie über Weihnachten und Silvester fest, um der Pandemie Herr zu werden

Denn eine weitere Zahl bereitet zunehmend Sorge: die Zahl der Todesfälle pro Tag, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Sie ist auf einem neuen Rekordwert angelangt

In ganz Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus zwar schächer an, die Zahlen sind aber immer noch so hoch, dass der Bund und die Länder am Mittwoch beim Corona-Gipfel über eine Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns beraten und Beschlüsse fassen werden.

Baden-Württemberg gehört zu den drei am stärksten betroffenen Bundesländern in der Corona-Krise. Wie ist die Lage in BW aktuell?

Entspannung bei Zahl der Neuinfektionen in BW?

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Baden-Württemberg innerhalb von 24 Stunden um 2837 gestiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) lag die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie damit nun bei 139 767.

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 49 auf 2579. Als genesen gelten 92 258 Menschen, 2221 mehr als am Tag zuvor.

Landesweit ist der Wert für Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) mit 128,8 weiter leicht gesunken. Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

427 schwer Covid-19-Erkrankte mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 241 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet.