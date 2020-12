Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter sehr hoch, die Inzidenz steigt.

Es gelten strenge Corona-Regeln.

In Baden-Würtemberg und Bayern gibt es Ausgangsbeschränkungen.

Das Land Baden-Württemberg bietet vor Weihnachten kostenlose Corona-Schnelltests in zahlreichen Städten an.

Seit knapp einer Woche gelten Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg und seit drei Tagen gibt es einen Lockdown. Die Erwartungen an den Effekt durch strenge Corona-Regeln in Baden-Württemberg sind hoch. Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg?

Die Corona-Zahlen für Baden-Württemberg von Freitag, 18.12.2020

Die aktuellen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz, den Neuinfektionen und den Toten in Baden-Württemberg, welche das Landesgesundheitsamt für Freitag, 18.12.2020, übermittelt hat, sind aktuell immer noch sehr hoch und zeigen weiter eine steigende Tendenz.

Gesamtzahl der Infizierten: 206.387

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 4284

Todesfälle gesamt: 3891

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 97

Als genesen gelten: 145.130

Das sind 2843 Genesene mehr

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 199,1

Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

Die Stadtkreise Heilbronn, Calw, Lörrach, Mannheim, Neckar-Odenwald-Kreis und Pforzheim überschreiten die Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

568 an Covid-19 Erkrankte sind auf Intensivstationen in Behandlung, von denen 318 (55,99 Prozent) invasiv beatmet werden.

Insgesamt sind 2145 von 2447einsatzfähigen Intensivbetten (87,65 Prozent) belegt.

Extreme Hotspots mit 7-Tage-Inzidenzen über 300 sind:

Landkreis Calw (316)

Stadtkreis Heilbronn (362,6)

Landkreis Lörrach (303,4)

Stadtkreis Mannheim (306,1)

Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis (334,9)

Stadtkreis Pforzheim (318,4)

„Querdenken“-Demo mit 500 Teilnehmern in Stuttgart am Wochenende

Vertreter der „Querdenken“-Bewegung wollen am Wochenende in Stuttgart zu einem Schweigemarsch mit bis zu 500 Teilnehmern zusammenkommen. Die Stadt habe die Veranstaltung unter Auflagen genehmigt, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Es dürfen demnach nicht mehr als 500 Menschen teilnehmen, zudem müssen sich alle an die Abstandsregeln halten. Wo das nicht möglich ist, gilt zudem die Maskenpflicht.

Auslastung zu hoch: Uniklinik Heidelberg verlegt Covid-19-Patienten