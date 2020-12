In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Neuinfektionen trotz des Teil-Lockdowns weiter. Das Landesgesundheitamt hat am Dienstag, 1.12.2020, neue Zahlen zu Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen veröffentlicht.

Hier alle aktuellen Daten für Baden-Württemberg vom Dienstag, 1.12.2020 im Überblick (Stand: 16 Uhr):

Zur Einschätzung der Pandemie-Lage schreibt das Landesgesundheitsamt in Stuttgart in seinem Lagebericht: „Unter Berücksichtigung der Entwicklung der landesweiten Fallzahlen und dem Erreichen der Warnstufe in zahlreichen Kreisen, gilt die Pandemiestufe 3.“