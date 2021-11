Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg hat einen wichtigen Grenzwert überschritten.

Die Hospitalisierungsrate liegt über 6 eingelieferten Corona-Patienten in Krankenhäusern je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Corona-Zahlen zu Inzidenz, Neuinfektionen und Hospitalisierung für BW heute, am 23.11.21

Die aktuellen Corona-Zahlen am 23. November 2021 im Überblick:

Inzidenz : Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 470,0 (Vortag: 459,4).

: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 470,0 (Vortag: 459,4). Infektionen : Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 10 164 auf 774 661.

: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 10 164 auf 774 661. Todesfälle: An einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 11 535 Menschen im Südwesten gestorben (plus 31).

Die Hospitalisierungsinzidenz spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Alarmstufe 2 in Baden-Württemberg: Neue Corona-Regeln sind beschlossen

Das alles sind Kriterien für die neue Alarmstufe II mit verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstation im Südwesten liegt bereits seit Sonntag über 450. Es gilt die Alarmstufe II mit den folgenden Corona-Maßnahmen:

Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg wollte am Dienstag die neue Corona-Verordnung mit schärferen Maßnahmen beschließen. Mit der Alarmstufe II soll 2G plus bei Veranstaltungen mit Gesang oder Blasmusik, auf Weihnachtsmärkten, in Bars und Clubs sowie bei körpernahen Dienstleistungen gelten. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesene jeweils mit aktuellem negativen Test zugelassen werden.