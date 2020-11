Harter Lockdown würde auch Kreis Biberach treffen

Diese möglichen neuen Maßnahmen, beziehungsweise die Verlängerung würden auch im Landkreis Biberach gelten. Wie steht es am Montag, 16.11.2020, in der Region um die Entwicklung der Corona-Zahlen? Muss der Kreis BC sich auf einen härteren Lockdown einstellen, um die Inzidenz-Kurve abflachen zu können? Die Inzidenz scheint leicht zu sinken:

Am Dienstag, 3.11.2020 lag die 7-Tage-Inzidenz laut Landratsamt Biberach (LRA) noch bei 86,8.

Am Freitag, 13.11.2020, stand die 7-Tage-Inzidenz laut LRA bei 78,3.

heute? Die aktuellen Zahlen des LRA für Montag, 16.11.2020 wurden erst im Laufe des Tages erwartet. Die Zahlen des Wo steht sie? Die aktuellen Zahlen des LRA fürwurden erst im Laufe des Tages erwartet. Die Zahlen des Robert Koch Instituts (RKI) liegen bereits vor. Sie unterscheiden sich in der Regel von denen des LRA.

Das sind die neuen Corona-Zahlen des RKI für Montag

Das RKI weist mit Stand Montag, 16.11.2020, folgende Corona-Zahlen für den Landkreis Biberach aus:

Zahl der bisher Infizierten: 1505

Veränderung zum Vortag: +21

Fälle pro 100.000 Einwohner: 747,7.

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz): 63,1. Auch nach RKI-Angaben sinkt der Wert offenbar: Vor knapp 2 Wochen, am 3.11.2020, lag die Inzidenz laut RKI noch bei 83,0.

Zum Vergleich: In Baden-Württemberg insgesamt liegt die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei 133,78

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 41

Veränderung zum Vortag: 0

Aktuell die meisten Infizierten gibt es in

Riedlingen (27 Fälle)

Biberach (25 Fälle) und

Laupheim (20 Fälle)

Einwohnerzahl: 201.282

Corona-Fall und Quarantäne in Flüchtlingsheim in Biberach

Bereits am Freitag berichtete das Landratsamt Biberach, dass es einen Corona-Fall in einer Gemeinschaftsunterkunft gebe. Dazu schrieb das Amt in einer Mitteilung: „In einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Biberach wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Das Laborergebnis liegt seit gestern Nachmittag vor. Er wurde vom Amt für Flüchtlinge und Integration von den anderen Bewohnern isoliert und in eine eigens dafür vorgesehene andere Flüchtlingsunterkunft verlegt. Dort hat er sich in häuslicher Quarantäne aufzuhalten. Im Zusammenhang mit diesem Fall wurden weiteren Personen als enge Kontaktpersonen definiert und unter Quarantäne gestellt. Weitere organisatorische Maßnahmen wie eine Einzelzimmerbelegung und eine Isolierung des betroffenen Bereichs wurden unmittelbar veranlasst.