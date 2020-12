Insgesamt ist aber eine Abflachung der Kurve - wohl infolge der Lockdown-Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus - zu verzeichnen.

Im Landkreis Biberach und Oberschwaben, etwa im Kreis Ravensburg, lag die Inzidenz in den vergangenen Wochen relativ niedrig. doch seit einigen Tagen steigt sie wieder.

In Ummendorf bei Biberach wird ein Kreisimpfzentrum errichtet

Die Corona-Zahlen für den Kreis Biberach im Überblick

Wie ist die aktuelle Corna-Lage im Landkreis Biberach bei Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen? Das Landratsamt Biberach hat neue Zahlen gemeldet, Stand ist Mittwoch, 2.12.2020.

Die Inzidenz steigt weiterhin moderat, aber stetig an.

Zahl der bisher Infizierten: 1930

Veränderung zum Vortag: +61 (29 männlich, 32 weiblich). Am Dienstag waren es nur 31 Neuinfizierte mehr gewesen.

Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen 7 Tage): 98,66

Das bedeutet einen Anstieg: Am Montag hatte der Wert noch bei 89,2 gelegen, am Dienstag bei 91,2

In den vergangenen 7 Tagen haben sich 199 Menschen mit dem Virus infiziert.

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 49

Es ist kein weiterer Toter hinzugekommen

Zahl der Genesenen: 1630

Das sind 21 Genesene mehr.

Kreis Biberach baut Impfzentrum in Ummendorf

Gemeindehalle von Ummendorf eingerichtet werden. Das Sozialministerium in Stuttgart hat am Mittwoch mitgeteilt, dass das Kreis-Impfzentrum für den Landkreis Biberach in Ummendorf entstehen soll. Das Impfzentrum soll in dereingerichtet werden.

Landrat Dr. Heiko Schmid sagt dazu in einer Mitteilung: „Es ist gut, dass nun Klarheit herrscht, an welchem Standort das Kreisimpfzentrum für den Landkreis Biberach entstehen soll.“ Man habe unabhängig vom Standort des Kreisimpfzentrums in der vergangenen Woche die Vorbereitungen im Landratsamt dafür gestartet. Eine Arbeitsgruppe kümmere sich um die Umsetzung des Kreisimpfzentrums.

Diese Arbeitsgruppe habe sich auch bereits im Zentralen Impfzentrum des Landes in Ulm einen Eindruck von den nötigen Strukturen und Abläufen verschafft. Nun könne man die Feinplanung für das Impfzentrum in der Ummendorfer Gemeindehalle angehen.

Impfzentrum in der Gemeindehalle soll im Januar 2021 fertig sein

Landrat Schmidt sagte weiter: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass ab Mitte Januar 2021 in Ummendorf für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises ein gut funktionierendes Impfzentrum zur Verfügung steht. Uns war wichtig, dass diese Einrichtung möglichst zentral und gut erreichbar entsteht.“

Nachdem in Biberach selbst keine geeigneten und verfügbaren Liegenschaften vorhanden seien und die Zeit dränge, sei man der Gemeinde Ummendorf für die Möglichkeit, die Gemeindehalle in Anspruch zu nehmen, sehr dankbar.

Die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe des Landkreises zur Umsetzung des Kreisimpfzentrums wird durch den Pandemiebeauftragten der Kassenärztlichen Vereinigung sowie durch den DRK-Kreisverband Biberach e.V. ergänzt. Darüber hinaus wurde bereits Kontakt mit dem Technischen Hilfswerk und weiteren Rettungskräften aufgenommen.