Im Kampf gegen immer noch stark steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland und Baden-Württemberg setzt die Landesregierung seit Wochen auf einen Teil-Lockdown in Deutschland . Doch offenbar greifen dienicht ausreichend. Kanzlerin Merkel sagte zwar, dass sich die Lage bessere, aber eben noch nicht genug. Beim Corona-Gipfel am Montag, 16.11.2020, war von einerder bestehenden Corona-Regeln die Rede, viele rechnen auch mit einer. Beschlüsse sollen bei der zweiten Corona-Konferenz am 25.11.2020 getroffen werden. Sie sollen die Zahlen senken.