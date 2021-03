Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen. Das liegt unter anderem an den Corona-Mutationen.

Trotzdem wurden Lockerungen auf dem Corona-Gipfel beschlossen. Doch ob etwa Geschäfte öffnen dürfen, hängt stark von der Inzidenz ab.

Die neue Corona-Strategie setzt stark auf Schnelltests, die seit Samstag auch bei Discountern verfügbar sind. Örtlich waren sie sofort ausverkauft.

Wie ist die Pandemie-Lage im Freistaat am heutigen Samstag, 06.03.2021?

Nach dem Corona-Gipfel: Gibt es neue Regeln in Bayern?

Corona-Schutzmaßnahmen kommen. „Ein schlechtes Gewissen braucht man nicht zu haben, aber auch kein sorgloses Gefühl. Corona ist nicht vorbei, null", betonte Söder am Donnerstag (4.3.21) nach einer Kabinettssitzung. Neun von zehn Menschen in Bayern werden von der nächsten Woche an in den Genuss von Lockerungen der

Am Freitag, 5.3. präzisierte er seine Aussagen: Auch in Bayern werden die auf dem Corona-Gipfel beschlossenen Lockerungen umgesetzt – bei steigenden Fallzahlen könnten sie aber wieder verschärft werden, sagte Söder in seiner Regierungserklärung im Bayerischen Landtag. Für die Zeit um Ostern könne er noch keine Prognose abgeben.

Neue Corona-Fallzahlen für Bayern am Samstag, 06.03.2021

Samstag, 06.03.2021 aktuelle Zahlen zu Neuinfektionen, Toten, Genesenen, Inzidenz und Impfungen sowie der Impfquote veröffentlicht. So ist die Lage: Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Nürnberg und das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) haben amaktuelle Zahlen zu Neuinfektionen, Toten, Genesenen, Inzidenz undsowie derveröffentlicht. So ist die Lage:

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 445.028

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 1578

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 72,20. Zum Vergleich: Am Freitag, 5.3. lag der Wert bei 71,43.

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: X12.621

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 36

Bisher genesen laut RKI: Etwa 413.400

Fälle der letzten 7 Tage: 9476

Fälle pro 100.000 Einwohner: 3390,76

Einwohnerzahl in Bayern: 13.124.737

Impfungen: So viele Menschen sind in Bayern gegen Corona geimpft

In Bayern geht es in letzter Zeit besser voran mit der Verabreichung des Impfstoffs . Wie viele Menschen sind im Freistaat aktuell gegen das Coronavirus geimpft?

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten in Bayern bisher 845.879 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 423.628 Menschen erhalten.

Die Impfquote beträgt bei der Erstimpfung in Bayern: 6,4 Prozent

Zum Vergleich: Die Impfquote in Deutschland beträgt 5,9

Corona in Bayern: Wie viele Patienten sind auf der Intensivstation?

Intensivstationen ist weiterhin angespannt: Die Daten des 06.03.2021: Die Lage auf denist weiterhin angespannt: Die Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten in Bayern mit Intensivbetten zur Akutbehandlung, Stand

438 Covid-19-Patienten in Bayern sind in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 245 (55,94 Prozent) invasiv beatmet.

Insgesamt sind derzeit 2892 Intensivbetten von von 3391 verfügbaren Intensivbetten belegt.