Der Lockdown in Deutschland wird bis zum 28. März verlängert. Trotzdem sind einige Lockerungen geplant. So dürfen sich ab Montag, 8. März, wieder bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Außerdem sollen bundesweit auchwieder öffnen. Was gilt in Bayern? Fest steht, dass Kultusminister(Freie Wähler) Einzelheiten zur Umsetzung der Teststrategie in Schulen nennen wird. Alle weiteren Infos und die neuen Regeln für Bayern gibt es hier: