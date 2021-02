Deutschland befindet sich nach wie vor im Lockdown und das noch bis mindestens 7.3.20201. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat aber bereits erste Lockerungen verkündet: Ab dem 1. März dürfen in Bayern unter anderem Baumärkte , Blumenläden und Friseure wieder öffnen.

Söder zeigt sich außerdem offen für Vorteile für gegen Corona geimpfte Menschen. Man müsse auf Dauer über „Sonderoptionen“ für Geimpfte sprechen, sagte er am Mittwochabend im Bayerischen Fernsehen. Aktuell sei es dafür aber noch zu früh, weil noch zu wenige Menschen geimpft seien. „Es kann auf Dauer nicht so sein, dass, wenn sich wahnsinnig viele Leute impfen lassen - andere nicht - für die, die sich nicht impfen lassen, alle andern ein Stück weit dieselben Einschränkungen haben“, sagte Söder.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Nürnberg und das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) haben am Donnerstag, 25.02.2021 aktuelle Zahlen zu Neuinfektionen, Toten., Genesenen, Inzidenz und Impfungen sowie der Impfquote veröffentlicht. So ist die Lage: