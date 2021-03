Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder leicht an

Trotzdem gibt es seit Montag, 1. März, in Bayern Corona-Lockerungen

Bayern und Sachsen wollen in Corona-Hotspost mehr impfen

Söder warnt vor „Blindflug“ in dritte Corona-Welle

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz zur Coronakrise vor einem „Blindflug in die dritte Welle“ hinein gewarnt. Es dürfe in der Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch „kein Öffnungsrausch“ entstehen, sondern es müsse „ein kluges und ausbalanciertes Öffnen“ geben, sagte Söder am Montag in München. „Wir müssen die richtige Balance finden zwischen Vorsicht und Öffnen.“

Der bayerische Ministerpräsident befürwortete eine regionale Differenzierung bei den weiteren Corona-Maßnahmen. Allerdings dürfe daraus „kein reiner Wildwuchs“ werden. Große Hoffnungen lege er auf die Corona-Schnelltests , die eine echte Hoffnungschance seien. Allerdings seien die Schnelltests keine „Schnellwaffe“, sie lägen nicht sofort in ausreichender Zahl vor.

Söder äußerte sich bei der Vorstellung einer Allianz mit dem Bundesland Sachsen und dessen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie mit Thüringen. Die drei Bundesländer sind in Landkreisen im Grenzbereich zu Tschechien besonders stark von Corona-Neuinfektionen betroffen.

Aktuelle Corona-Fallzahlen und die Inzidenz für Bayern am 01.03.21

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 437.593

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 981

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 66,21

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 12.385

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 9

Fälle pro 100.000 Einwohner: 3.334,11

Bisher genesen laut RKI: 406.800

Das sind etwa 200 Genesene mehr als am Vortag

Einwohnerzahl in Bayern: 13.124.737

Das sind die Daten zu Impfungen gegen Corona in Bayern heute

Wie viele Menschen sind im Freistaat aktuell gegen das Coronavirus geimpft?

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten in Bayern bisher 718.914 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 359.275 Menschen erhalten.

Die Impfquote beträgt bei der Erstimpfung in Bayern: 5,48 Prozent

Die Impfquote bei der Zweitimpfung liegt bei 2,74 Prozent

Corona in Bayern: So viele Menschen sind auf den Intensivstationen

Die Lage auf den Intensivstationen ist weiterhin angespannt: Die Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten in Bayern mit Intensivbetten zur Akutbehandlung, Stand 01.03.2021:

462 Covid-19-Patienten in Bayern sind in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 260 (56,28 Prozent) invasiv beatmet.

Insgesamt sind derzeit 2.841 Intensivbetten von betreibbaren 3.366 Betten belegt.