Seit Wochen steigen die Corona-Zahlen in ganz Deutschland - auch in Bayern. Doch wie ist die aktuelle Corona-Lage im Freistaat ? Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ( LGL ) sowie das Robert Koch-Institut ( RKI ) vermelden die neuesten Daten zu Inzidenz , Neuinfektionen und Co. am