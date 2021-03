Die Zahlen in Deutschland und Bayern steigen wieder

Am 15.03. wird der Präsenzunterricht an Schulen in Bayern ausgeweitet – aber nicht überall

Apotheken in Bayern dürfen ab sofort kostenlose Schnelltests anbieten

Lockerungen nach dem Corona-Gipfel: Die neuen Regeln in Bayern

In Bayern sind verschiedene Lockerungen in Kraft getreten:

Seit dem 8. März sind wieder Treffen mit bis zu fünf Menschen aus einem anderen Hausstand erlaubt.

Außerdem werden ab Montag auch Buchläden wieder geöffnet, sie werden künftig dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet und damit beispielsweise den Supermärkten gleichgestellt. Im Landkreis Neu-Ulm durften die Geschäfte überraschend wieder öffnen.

Nach Grundschülern und Abschlussklassen sollen ab dem 15. März auch alle Schüler der weiterführenden Klassen wieder in die Schulen zurückgeholt werden.

Das gilt aber nicht, wenn die Inzidenz über 100 liegt, dann ist weiter nur Fernunterricht möglich. Ein Drittel der Städte und Kreise in Bayern ist davon betroffen

Bayerns Hausärzte sollen ab 1. April gegen Corona impfen

Schon ab Anfang April sollen in Bayern Hausärzte flächendeckend Impfungen gegen das Coronavirus anbieten. „Wir fangen ab 1. April in Bayern bereits an, die Hausärzte zu integrieren. Das wird noch nicht so viel Impfstoff geben, aber wir fangen ganz bewusst an“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in Nürnberg. Er erhoffe sich vom frühen Start, dass die Praxen, wenn endlich „sehr viel mehr Impfstoff da ist“, viele Menschen impfen könnten. Der aktuelle Mangel an Impfstoff sei „hoch ärgerlich“.

Neue Corona-Zahlen für Bayern am Samstag, 13.03.2021

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 456.169

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 1968

Aktive Covid-19-Fälle laut RKI: ca. 456.084

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 82,0

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 12.807

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 28

Bisher genesen laut RKI: Etwa 421.900

Fälle der letzten 7 Tage: 10.762

Fälle pro 100.000 Einwohner: 3475,0

Einwohnerzahl in Bayern: 13.124.737

Astrazeneca, Biontech und Co.: Wie viele Menschen in Bayern geimpft sind

In Bayern geht es in letzter Zeit besser voran mit der Verabreichung des Impfstoffs. Wie viele Menschen sind im Freistaat aktuell gegen das Coronavirus geimpft? Die aktuellsten verfügbaren Zahlen des RKI am Samstag, 13. März:

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten in Bayern bisher 1.059.729 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 488.664 Menschen erhalten.

Die Impfquote beträgt bei der Erstimpfung in Bayern: 8,1.

Die Zweit-Impfquote in Bayern liegt bei 3,7.

Intensivstation: Wie viele Corona-Patienten sind in Bayern im KH?

Die Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten in Bayern mit Intensivbetten zur Akutbehandlung, Stand 13.03.2021:

449 Covid-19-Patienten in Bayern sind in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 251 invasiv beatmet.