Lehrer in Bayern sehen in der Corona-Politik der Staatsregierung „die Grenze der Zumutungen erreicht“. Der Bayerische Philologenverband (BPV) kritisierte am Freitag ein Testchaos und „ein unausgegorenes und praxisfernes Hauruckverfahren“ und stellte die Frage: „Wie soll das alles weitergehen?“