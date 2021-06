Die deutschlandweiten Corona-Zahlen bewegen sich auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und das Robert Koch-Institut (RKI) haben die heutigen Fallzahlen für Bayern bekanntgegeben.

Die Inzidenz im Freistaat liegt aktuell unter 30. Von diesem Wert hängen viele Lockerungen ab, so zum Beispiel der Friseurbesuch.

Vielerorts kehrt mehr und mehr Normalität in den Pandemie-Alltag ein. Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Regeln hängen von regionalen Infektionsgeschehen hab. Einen Überblick über die Lage in Bayern gibt es hier

Das sind die Werte für Bayern am Montag, den 07.06.2021 im Detail:

7-Tage-Inzidenz: 24,63

Neue Todesfälle: 2

Neuinfektionen: 266

Gesamtinfektionen: 642.4866

Gesamt-Todesfälle: 15.015

Genesene laut RKI: 617.600

Corona Bayern Landkreise: Inzidenz und Todesfälle

Einen Überblick über die Inzidenzwerte einzelner Landkreise in Bayern seht ihr auf dieser Karte:

Intensivstationen in Bayern: Die aktuellen Zahlen der Kliniken

Das DIVI-Intensivregister gibt Auskunft über die Auslastung der Intensivstationen der Bundesländer. So ist die Lage in Bayern heute, am Montag, den 07.06.2021:

305 Covid-19-Patienten in Bayern sind in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 183 invasiv beatmet.

Insgesamt sind derzeit 2680 Intensivbetten von betreibbaren 3259 Betten belegt.

Neue Corona-Verordnung in BW: Diese Regeln gelten im Nachbarland Baden-Württemberg

Baden-Württemberg bekommt ab dem 7. Juni neue Corona-Regeln. Dabei gibt es Änderungen in den Bereichen Impfen, Gastronomie, Handel und Hotel. Diese Lockerungen gelten.

Auch das Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg ändert sich täglich. Wie hoch ist die Inzidenz in den Land- und Stadtkreisen? Die folgende Karte zeigt die Werte für Regionen in BW an: