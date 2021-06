Schrittweise sinken die Inzidenzen vieler Regionen von Tag zu Tag. Auch in Bayern ist der Wert im Vergleich zum Vortag etwas niedriger. Einen Überblick über die Corona-Lage in Bayern gibt es hier.

Nun haben das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) und das Robert Koch-Institut (RKI) die Fallzahlen für Dienstag, den 08.06.2021 veröffentlicht. Die Werte für Bayern im Detail:

Wie ist die Lage in einzelnen Landkreisen Bayerns? Einen Überblick seht ihr auf dieser Karte:

Das DIVI-Intensivregister gibt Auskunft über die Auslastung der Intensivstationen der Bundesländer. So ist die Lage in Bayern heute, am Montag, den 08.06.2021: