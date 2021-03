Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder nach oben. Das könnte an den Virus-Mutationen liegen.

Trotzdem wurden auf dem Corona-Gipfel Lockerungen beschlossen.

Was gilt im Freistaat aktuell für Einzelhandel und Co.?

Und wie sind die Fallzahlen in Bayern heute, am 11.03.2021?

Lockerungen nach dem Corona-Gipfel: Was gilt in Bayern?

In Bayern sind verschiedene Lockerungen in Kraft getreten:

Seit dem 8. März sind wieder Treffen mit bis zu fünf Menschen aus einem anderen Hausstand erlaubt.

Außerdem werden ab Montag auch Buchläden wieder geöffnet, sie werden künftig dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet und damit beispielsweise den Supermärkten gleichgestellt. Im Landkreis Neu-Ulm durften die Geschäfte überraschend wieder öffnen.

Nach Grundschülern und Abschlussklassen sollen ab dem 15. März auch alle Schüler der weiterführenden Klassen wieder in die Schulen zurückgeholt werden.

Alle Neuerungen gibt es hier im Überblick:

Apotheken in Bayern dürfen ab sofort kostenlose Schnelltests anbieten

Apotheken können seit Donnerstag kostenlose Klaus Holetschek (CSU) in München mit und verwies auf die neue Allgemeinverfügung, die die rechtliche Voraussetzung dafür bilde. Diese hatte den Apotheken noch gefehlt. Bayernskönnen seit Donnerstag kostenlose Corona-Schnelltests für Bürger ohne Erkältungssymptome anbieten. Das teilte Gesundheitsminister(CSU) in München mit und verwies auf die neue Allgemeinverfügung, die die rechtliche Voraussetzung dafür bilde. Diese hatte den Apotheken noch gefehlt.

„Zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist es entscheidend, möglichst umfassend zu testen, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und Ansteckungen zu vermeiden. Daher brauchen wir ein großflächiges und möglichst niederschwelliges Test-Angebot“, sagte der Minister.

Video RKI-Chef Wieler warnt: Dritte Corona-Welle hat begonnen Mehr zum Video

Aktuelle Corona-Zahlen für Bayern am Donnerstag, 11.03.2021

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 452.078

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 2.359

Aktive Covid-19-Fälle laut RKI: 1.300

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 76,9

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 12.740

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 33

Bisher genesen laut RKI: Etwa 429.100

Fälle der letzten 7 Tage: 10.168

Fälle pro 100.000 Einwohner: 3.444,47

Einwohnerzahl in Bayern: 13.124.737

Astrazeneca, Biontech und Co.: Wie viele Menschen sind in Bayern geimpft?

In Bayern geht es in letzter Zeit besser voran mit der Verabreichung des Impfstoffs. Wie viele Menschen sind im Freistaat aktuell gegen das Coronavirus geimpft? Die aktuellsten verfügbaren Zahlen des RKI am Donnerstag, 11. März:

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten in Bayern bisher 987.892 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 466.823 Menschen erhalten.

Die Impfquote beträgt bei der Erstimpfung in Bayern: 7,53.

Die Zweit-Impfquote in Bayern liegt bei 3,56.

Intensivstation: Wie viele Corona-Patienten sind in Bayern im KH?

Die Lage auf den Intensivstationen ist weiterhin angespannt: Die Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten in Bayern mit Intensivbetten zur Akutbehandlung, Stand 11.03.2021:

464 Covid-19-Patienten in Bayern sind in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 250 (53,88 Prozent) invasiv beatmet.

Insgesamt sind derzeit 2.980 Intensivbetten von 3.403 betreiben Betten belegt.

Covid-spezifische freie Intensivbetten: 252