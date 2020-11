Die Zahlen im Überblick

Bei rund 13 Millionen Einwohnern gab es in Baden-Württemberg seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang des Jahres rund 168 000 Infektionen.

Insgesamt sind im Land bereits rund 3314 Menschen mit oder an einer Covid-19 Infektion gestorben. Damit hat Bayern als Bundesland die meisten Toten zu verzeichnen.

Die 7-Tage-Inzidenz ist mit 167,11 wieder leicht gestiegen.

Corona-Zahlen des RKI vom Donnerstag - Aktualisierung

In Baden-Württemberg sind innerhalb eines Tages nach Angaben aus des Robert-Koch-Instituts 4070 neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit ist die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 168.358 gestiegen, so die aktuellen Zahlen (Stand 0 Uhr).

Im Zusammenhang mit dem Virus starben bisher landesweit 3314 Menschen - das waren 36 mehr als am Vortag. Als genesen gelten den Angaben zufolge 115.000 Menschen.

Das RKI gibt Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung der Corona-Lage und den Fallzahlen in Deutschland?

Mehr als 22.000 Neuinfektionen bundesweit: Fallzahlen am 19. November

Mehr Investitionen, mehr Lehrer - Milliarden für bayrischen Haushalt geplant

Ungeachtet der finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise hält die bayerische Staatsregierung im kommenden Jahr an geplanten Investitionen insbesondere in Bildung und Wirtschaft fest. Unter anderem sollen 1250 neue Lehrerstellen geschaffen werden, noch einmal 150 mehr als bisher geplant. Auch die Etats von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerin wachsen deutlich. Insgesamt summiert sich der Etat 2021 auf 70,2 Milliarden Euro. Über die bereits geplanten 20 Milliarden Euro hinaus soll es keine weiteren Corona-Schulden geben.

Der Etat sei „ein solides Signal der finanziellen Stabilität, aber auch der Sicherheit in bewegter Zeit“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München. Dennoch setze man notwendige Akzente.

Luftreiniger in Gaststätten, Geschäften und Büros?

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wirbt indes für den Einsatz mobiler Luftreiniger in Gaststätten, Büros und Geschäften. Sie seien „eine pragmatische und kostengünstige Ergänzung für die Hygiene- und Lüftungskonzepte der Betriebe“, sagte er am Mittwoch in Neubiberg bei München. Er sei überzeugt, dass die Geräte „einen großen Beitrag leisten können, um mehr Normalität hinzubekommen“.

Verbot wegen Corona - Kein Feuerwerk oder Weihnacht feiern?